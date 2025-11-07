Byczy bal przerwany. Niedźwiedzie weszły na parkiet

Z pewnością nie o takiej końcówce tygodnia na GPW marzyli inwestorzy. W piątek na naszym parkiecie dominował kolor czerwony. Byki nie miały się na czym zaczepić. Lokalnie ciążyły nam m.in. wyniki spółek oraz pomysły energetyczne prezydenta. W otoczeniu też mieliśmy przewagę spadków. Czerwono było zarówno na innych europejskich giełdach, jak i po starcie notowań na Wall Street.

Sam początek dnia nie wskazywał jeszcze na większe problemy. W pierwszej części dnia WIG20 spadał, ale zaledwie 0,3 proc. Już jednak na początku dnia wrażenie robić mogły spadki, jakie dotknęły takie spółki, jak Dino czy też CCC. Obie pokazały wyniki i obie rozczarowały inwestorów. Rynek zareagował spadkami sięgającymi momentami prawie 10 proc.

Spadki światowych indeksów

W takim otoczeniu indeksowi WIG20 ciężko było rosnąć. Tym bardziej, że swoje dołożyły też spółki energetyczne, które mocno taniały w odpowiedzi na propozycje prezydenta, które dotyczyły obniżek cen prądu dla gospodarstw domowych i firm. Branżowy indeks WIG – Energia tracił w drugiej części dnia nawet 4 proc. Słabo też prezentował się wskaźnik WIG – Odzież, który zniżkował o ponad 3,5 proc.

Potencjalnym ratunkiem dla GPW mogli być Amerykanie. Ci już w czwartek jednak wykazywali słabość. O ile jednak wtedy GPW okazała się odporna na ruchy z Wall Street, tak w piątek giełdy solidarnie obrały jeden kierunek: na południe.