Nieruchomości
Najem krótkoterminowy. Obowiązki i kary, większa kontrola dla samorządów i wspólnot

Poselski projekt ustawy regulującej najem krótkoterminowy trafia do Sejmu. Co proponują posłowie Polski 2050?

Publikacja: 03.12.2025 10:31

Grupa posłów Polski 2050 i ministra Katarzyna Pełczyska-Nałęcz zapowiedzieli złożenie w Sejmie projektu ustawy o najmie krótkoterminowym

Foto: Adam Roguski

Adam Roguski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są główne propozycje zawarte w projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym
  • Dlaczego posłowie Polski 2050 przygotowali własny projekt, choć nad regulacjami prace prowadzi resort sportu i turystyki
  • Jakie uprawnienia mają uzyskać wspólnoty i samorządy
  • W jakich przypadkach właściciel będzie mógł wynajmować na doby bez konieczności zgody od wspólnoty

Posłowie Polski 2050 oraz ministra funduszy i rozwoju regionalnego Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedzieli na briefingu rychłe przekazanie do laski marszałkowskiej swojego projektu ustawy regulującego najem krótkoterminowy. Po zebraniu wymaganej liczby podpisów posłów (minimum 15), dokument trafi do marszałka, a następnie do konsultacji społecznych w internecie.

Briefing odbył się w nieprzypadkowym miejscu – przed budynkiem, gdzie w jednym z mieszkań w październiku odbyła się impreza na kilkadziesiąt osób.

Większa władza dla samorządów i wspólnot w zakresie regulacji krótkiego najmu

– Od dwóch lat tłumaczymy, że polityka mieszkaniowa musi się zmienić – i ją zmieniamy. Mieszkania mają służyć przede wszystkim do mieszkania w nich. Dobro mieszkańców i dostępność lokali dla kupujących powinno być celem, a nie dobro deweloperów czy rentierów – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz. – Bardzo dużo już zmieniliśmy, to piąty projekt – jesteśmy przekonani, że takie zmiany muszą wejść w życie. Od roku mówimy, że trzeba to zrobić i czekaliśmy na rozwiązania rządowe, a ponieważ ich do tej pory nie ma, to jako Polska 2050 wychodzimy z dobrym rozwiązaniem ustawowym, które ucywilizuje najem krótkoterminowy. Samowola to nie jest wolność. Potrzebujemy rozwiązań, które pozwolą wreszcie mieszkańcom decydować, czy i w jakim zakresie chcą mieć w swoim budynku najem krótkoterminowy i które pozwolą samorządom decydować, w jakim zakresie i na jakich zasadach najem będzie na ich obszarze. O to proszą ludzie i samorządy. Zachęcamy też do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych – dodała.

Poseł Kamil Wnuk przypomniał, że od maja 2024 r. obowiązuje rozporządzenie unijne nakazujące państwom członkowskim wprowadzenie najpóźniej od maja 2026 r. ewidencji mieszkań wynajmowanych na doby. Poszczególne kraje mają dodatkowo wprowadzić własne bardziej szczegółowe regulacje. – Polska, niestety, nic z tym do tej pory nie zrobiła. Mówił o tym poprzedni rząd – ale niczego nie zrobił, a rząd Koalicji 15 października też, jak dotąd, nie zrealizował tego potrzebnego projektu. Liczymy na poparcie koalicjantów, ale też opozycji. Chcielibyśmy, żeby projekt był jak najszybciej realizowany – powiedział Wnuk.

Poseł Kamil Wnuk: Nie chodzi nam o likwidację krótkiego najmu mieszkań, tylko o jego ucywilizowanie

Podczas briefingu zaprezentowano kilka kwestii, które znajdą się w projekcie. Poseł Wnuk zaznaczył, że ustawa zdefiniuje najem krótkoterminowy.

„Najmem krótkoterminowym jest odpłatną usługą najmu umeblowanego domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego lub ich części, świadczoną na podstawie jednej umowy na okres nie dłuższy niż 30 dni, wykonywaną stale lub tymczasowo, za pośrednictwem internetowej platformy handlowej lub w inny sposób. Najem może obejmować świadczenie innych usług, jak sprzątanie czy dostarczanie pościeli” – przytoczył Wnuk. 30 dni to okres przyjęty na podstawie rozwiązań w innych państwach UE.

Budynki z lokalami i same lokale na krótki najem mają być oznaczone.

Zgoda wspólnoty nie będzie potrzebna, jeśli lokal służy głównie potrzebom mieszkaniowym, a wynajmowany jest – w całości lub części – od czasu do czasu – ściślej: maksymalnie 90 dni w roku. Posłużono się przykładem dużego koncertu na Stadionie Narodowym, który generuje popyt na noclegi w okolicy, z czego korzystają mieszkańcy.

Samorządy będą mieć prawo decydowania o strefach bez krótkiego najmu – od poszczególnych ulic po całą jednostkę administracyjną. – Nie powinniśmy o tym decydować z Warszawy. Samorządy mają najlepszą wiedzę na ten temat, niektóre to miasta turystyczne i jest to ważna część ich gospodarek. Nam nie chodzi o likwidację krótkiego najmu, tylko o jego ucywilizowanie. Ustawa ma pomóc samorządom zmniejszyć szarą strefę. Dziś samorządy nie mają żadnych instrumentów – powiedział Wnuk.

Rejestry mieszkań wynajmowanych na krótko będą prowadzone przez samorządy.

Ustawa przewiduje kary za prowadzenie najmu bez zgody – grzywna to 50 tys. zł.

Ministerstwo Sportu i Turystyki nie spieszy się z projektem rządowym regulacji krótkiego najmu

Przygotowanie ustawy regulującej krótki najem „jeszcze w tym roku” zapowiadał w styczniu 2024 r. ówczesny minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. We wrześniu tego roku, na branżowej konferencji, wiceminister Ireneusz Raś zapowiadał skierowanie projektu do prac rządu „lada chwila”. Resort do tej pory nie pokazał założeń ustawy.

Źródło: rp.pl

najem krótkoterminowy
