Ile Polacy zarobili na Airbnb? Platforma najmu mieszkań podała dane

Platforma pośrednicząca w najmie krótkoterminowym domów, apartamentów i pokoi oszacowała, że polscy gospodarze w 2024 r. zarobili 729 mln zł. Airbnb nie zgadza się z tezą, że to krótki najem odpowiada za problemy rynku mieszkaniowego.

Oferta mieszkań i domów na wynajem w Polsce przez minimum 90 dni w roku to 0,05 proc. całego zasobu

Oferta mieszkań i domów na wynajem w Polsce przez minimum 90 dni w roku to 0,05 proc. całego zasobu mieszkaniowego w Polsce – szacuje Airbnb.

Adam Roguski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie profity osiągnęli polscy gospodarze w 2024 r. współpracując z Airbnb?
  • Jakie korzyści ekonomiczne przynosi działalność Airbnb dla polskiej gospodarki?
  • Jaki jest wpływ wynajmu krótkoterminowego na polski rynek mieszkaniowy według Airbnb?
  • Jakie są plany Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczące regulacji wynajmu krótkoterminowego?

W 2024 r. współpracujący z Airbnb właściciele mieszkań w Polsce przyjęli ponad 1,8 mln gości, zarabiając łącznie 729 mln zł. Mediana dochodów wszystkich gospodarzy, którzy mieli co najmniej jedną rezerwację w 2024 r., wyniosła 8,3 tys. zł. Dzięki działalności gospodarzy i ich gościom do budżetu państwa w formie różnych podatków wpłynęło szacunkowo 710 mln zł, a wkład do polskiego PKB wyniósł 2,5 mld zł. Takie dane i wyliczenia przedstawiła platforma Airbnb w swoim raporcie.

Airbnb: liczba lokali pracujących na rynku krótkiego najmu to kropla w mieszkaniowym morzu

Platforma skupiła się na wyliczeniu korzyści, jakie osiągają właściciele mieszkań i szeroko pojęta gospodarka. Airbnb nie zgadza się z tezą, że najem krótkoterminowy ma negatywny wpływ na rynek mieszkaniowy – w kontekście dostępności mieszkaniowej.

„Obecnie typowy gospodarz w Polsce udostępnia na Airbnb jeden dom, oferując gościom, w tym zwłaszcza rodzinom, przystępne cenowo zakwaterowanie. W ten sposób przyczynia się do bardziej równomiernego rozłożenia ruchu turystycznego, również w mniej uczęszczanych miejscach, a także do generowania milionowych przychodów dla lokalnych społeczności – zarówno z działalności gospodarczej, jak i z podatków” – czytamy w raporcie.

Airbnb podało, że całą nieruchomość – dom lub mieszkanie – wynajmuje 73 proc. gospodarzy. Oferty wynajęcia całego domu na Airbnb, zarezerwowane na co najmniej 90 nocy w ciągu roku, stanowią tylko 0,05 proc. wszystkich lokali w kraju (16 mln, w tym 12 proc. to pustostany). Implikuje to, że ofertę „całych domów” Airbnb szacuje na 8 tys. w skali kraju.

Platforma zaznacza, że nawet w przypadku dużych polskich miast odsetek ten jest niski: 0,46 proc. w Krakowie, 0,25 proc. w Warszawie i 0,27 proc. w Gdańsku. „Dane te wskazują, że ogólny wpływ ofert Airbnb na polski rynek mieszkaniowy jest minimalny” – brzmi konkluzja.

Czytaj więcej

„Dane pokazują, że oferty całych domów na Airbnb zarezerwowane na co najmniej 90 nocy w ciągu roku zazwyczaj stanowią tylko niewielki ułamek lokalnych zasobów mieszkaniowych w miastach – mniej niż 0,09 proc. w Amsterdamie i 0,94 proc. w Barcelonie – co sprawia, że jest to mało prawdopodobne, by wynajem krótkoterminowy był główną przyczyną niedoboru mieszkań” – przekonuje Airbnb w swojej publikacji. Wskazuje, że w Barcelonie od 2014 r. obowiązuje pakiet restrykcji, w tym moratorium na nowe wynajmy krótkoterminowe. Platforma przekazała, że od 2018 r. wspiera egzekwowanie tych przepisów, usuwając oferty wskazane przez władze miasta. W rezultacie liczba ofert na Airbnb w latach 2018–2024 zmniejszyła się o 24 proc. Jednocześnie w tym samym okresie czynsze najmu długoterminowego wzrosły aż o 37 proc., podczas gdy w całej Hiszpanii wzrost wyniósł 9 proc.

– Wyniki naszego raportu pokazują, że działalność gospodarzy Airbnb obejmuje jedynie ułamek zasobu mieszkaniowego i nie jest główną przyczyną złożonych wyzwań mieszkaniowych w Polsce. Jednocześnie przyjmowanie gości generuje realną wartość ekonomiczną dla społeczności w całym kraju – skomentowała Małgorzata Kacprzyk, senior public policy manager CEE w Airbnb. – Główne przyczyny problemów mieszkaniowych w Polsce to niewystarczające tempo nowych inwestycji w stosunku do wzrostu populacji. Naszym priorytetem jest współpraca z lokalnymi władzami w procesie tworzenia uczciwych i proporcjonalnych zasad, które z jednej strony chronią rynek mieszkaniowy, a z drugiej pozwalają korzystać z zysków z turystyki rodzinom, które potrzebują tego dodatkowego dochodu – dodała.

Czytaj więcej

Ministerstwo Sportu i Turystyki testuje cierpliwość rynku. Kiedy projekt regulacji krótkiego najmu?

Ministerstwo Sportu i Turystyki pracuje nad uregulowaniem najmu krótkoterminowego. Po części wynika to z konieczności implementacji przepisów unijnych – dwuletni czas upływa w maju 2026 r. Do tej pory nie ukazały się nawet założenia projektu ustawy, według ostatnich doniesień może się to wydarzyć w tym miesiącu.

Główne założenia to wprowadzenie rejestru nieruchomości i właścicieli, a tym samym uderzenie w szarą strefę. Portale typu Airbnb i Booking nie będą mogły umieszczać ofert niespełniających tego warunku. Większe uprawnienia mają otrzymać wspólnoty mieszkaniowe.

Walkę z szarą strefą umożliwia już zaimplementowana latem 2024 r. dyrektywa DAC7, która dotyczy przeciwdziałania wykorzystywania internetu do unikania opodatkowania. Platformy muszą raportować organom podatkowym w krajach członkowskich wszystkie transakcje – dotyczy to również platform z ofertami najmu mieszkań na krótko. Dla fiskusa będzie to podstawa do przeprowadzania kontroli. Pierwsze raporty – za lata 2023 i 2024 – spłynęły do 31 stycznia 2025 r. Dla fiskusa to gigantyczny zasób, przez który trzeba się przekopać – bo to nie tylko krótki najem.

