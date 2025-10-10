Airbnb podało, że całą nieruchomość – dom lub mieszkanie – wynajmuje 73 proc. gospodarzy. Oferty wynajęcia całego domu na Airbnb, zarezerwowane na co najmniej 90 nocy w ciągu roku, stanowią tylko 0,05 proc. wszystkich lokali w kraju (16 mln, w tym 12 proc. to pustostany). Implikuje to, że ofertę „całych domów” Airbnb szacuje na 8 tys. w skali kraju.

Platforma zaznacza, że nawet w przypadku dużych polskich miast odsetek ten jest niski: 0,46 proc. w Krakowie, 0,25 proc. w Warszawie i 0,27 proc. w Gdańsku. „Dane te wskazują, że ogólny wpływ ofert Airbnb na polski rynek mieszkaniowy jest minimalny” – brzmi konkluzja.

„Dane pokazują, że oferty całych domów na Airbnb zarezerwowane na co najmniej 90 nocy w ciągu roku zazwyczaj stanowią tylko niewielki ułamek lokalnych zasobów mieszkaniowych w miastach – mniej niż 0,09 proc. w Amsterdamie i 0,94 proc. w Barcelonie – co sprawia, że jest to mało prawdopodobne, by wynajem krótkoterminowy był główną przyczyną niedoboru mieszkań” – przekonuje Airbnb w swojej publikacji. Wskazuje, że w Barcelonie od 2014 r. obowiązuje pakiet restrykcji, w tym moratorium na nowe wynajmy krótkoterminowe. Platforma przekazała, że od 2018 r. wspiera egzekwowanie tych przepisów, usuwając oferty wskazane przez władze miasta. W rezultacie liczba ofert na Airbnb w latach 2018–2024 zmniejszyła się o 24 proc. Jednocześnie w tym samym okresie czynsze najmu długoterminowego wzrosły aż o 37 proc., podczas gdy w całej Hiszpanii wzrost wyniósł 9 proc.

– Wyniki naszego raportu pokazują, że działalność gospodarzy Airbnb obejmuje jedynie ułamek zasobu mieszkaniowego i nie jest główną przyczyną złożonych wyzwań mieszkaniowych w Polsce. Jednocześnie przyjmowanie gości generuje realną wartość ekonomiczną dla społeczności w całym kraju – skomentowała Małgorzata Kacprzyk, senior public policy manager CEE w Airbnb. – Główne przyczyny problemów mieszkaniowych w Polsce to niewystarczające tempo nowych inwestycji w stosunku do wzrostu populacji. Naszym priorytetem jest współpraca z lokalnymi władzami w procesie tworzenia uczciwych i proporcjonalnych zasad, które z jednej strony chronią rynek mieszkaniowy, a z drugiej pozwalają korzystać z zysków z turystyki rodzinom, które potrzebują tego dodatkowego dochodu – dodała.