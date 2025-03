Ekspert przyznał, że jest naprawdę bardzo dużo gmin, które nawet nie prowadzą takich ewidencji, mimo że pozwalałyby one na ściągnięcie podatku od nieruchomości od lokali użytkowych, czyli wyższej stawki niż od lokali mieszkalnych. Niektóre samorządy dopiero po rozmowach z PSNK orientują się, ile pieniędzy co roku tracą. Centralny rejestr powinien więc dać duży zastrzyk informacji i potem pieniędzy samorządowcom.

Żurawski dodał, że zainteresowanych ucywilizowaniem i profesjonalizacją rynku najmu jest bardzo dużo interesariuszy: to przedsiębiorcy, którzy tracą na nieuczciwej konkurencji, samorządowcy, organizacje turystyczne, biura podróży, inwestorzy na rynku nieruchomości, także tradycyjni hotelarze.

Czytaj więcej Rynek nieruchomości Najem krótkoterminowy. Likwidacja szarej strefy nie będzie błyskawiczna Unijna dyrektywa uszczelniająca handel w sieci to narzędzie o opóźnionym działaniu. Dlatego potrzebna jest ustawa o rejestrze mieszkań na krótki najem.

Problem z szarą strefą trapi rynek najmu krótkoterminowego

Dobrze skonstruowany rejestr pozwoliłby przede wszystkim wyrugować szarą strefę. Problemem są nieprecyzyjne przepisy. Chociażby organy podatkowe przy kontrolach najczęściej biorą pod uwagę kryterium celu pobytu w danym obiekcie. Jeżeli jest to cel mieszkaniowy, to jest to usługa najmu. Jeżeli nie jest to cel mieszkaniowy, to jest to usługa zakwaterowania. W obu przypadkach czas pobytu nie ma znaczenia.

Co do zasady właściciel wynajmujący na doby (usługa zakwaterowania) powinien robić to w ramach działalności gospodarczej. Tymczasem wiele osób podchodzi do tematu jak do długoterminowego najmu mieszkań. Według PSNK legalnie działający rynek zakwaterowania to około 22 tys. lokali, a doliczając szarą strefę – 55 tys.

Marlena Kosiura, ekspertka portalu Inwestycjewkurortach.pl, zaznaczyła, że trudno jest dyskutować o założeniach ustawy regulującej rynek najmu na doby, skoro nikt właściwie nie wie, ile tych mieszkań jest. Padają bowiem różne liczby: setki tysięcy, 80 tys., 60 tys. Firma Renters, największy w Polsce operator apartamentów, obsługuje 5 tys. lokali.