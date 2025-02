Uszczelniająca handel przez internet unijna dyrektywa DAC7, implementowana przez Polskę w lipcu ub.r., miała być m.in. skuteczną bronią w walce z szarą strefą na rynku krótkoterminowego najmu mieszkań. Administracyjne młyny mielą jednak powoli, więc wydaje się, że skuteczniejsze będzie wprowadzenie rejestru lokali – nad czym pracuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Prezentacja projektu ustawy o regulacji najmu krótkoterminowego miała się odbyć do końca 2024 r., ale do tej pory znane są tylko założenia w formie medialnych wypowiedzi.



Narzędzie do kontroli handlu przez internet. Skarbówka zalana danymi

Zakup mieszkania na wynajem nazywany jest już sportem narodowym Polaków, a wyższość najmu krótkoterminowego nad długoterminowym polega na znacznie większej rentowności i braku ryzyka wynikającego z ustawy o ochronie praw lokatorów – choć zarządzanie takim lokalem, by miał odpowiednie obłożenie, wymaga więcej zachodu. A także... przestrzegania prawa.



Najem krótkoterminowy to nie usługa najmu prywatnego – jak klasyczny wynajem długoterminowy, który można prowadzić jako osoba fizyczna. To usługa hotelarska wymagająca prowadzenia działalności gospodarczej. Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego szacuje, że nawet 60 proc. lokali na portalach rezerwacyjnych to obiekty wystawione przez osoby prywatne, co przekłada się na 1 mld zł rocznie strat Skarbu Państwa na samych podatkach.

Zaimplementowana latem ub.r. dyrektywa DAC7 dotyczy przeciwdziałania wykorzystywania internetu do unikania opodatkowania. Platformy muszą raportować organom podatkowym w krajach członkowskich wszystkie transakcje – dotyczy to również platform z ofertami najmu mieszkań na krótko. Dla fiskusa będzie to podstawa do przeprowadzania kontroli. Pierwsze raporty – za lata 2023 i 2024 – spłynęły do 31 stycznia 2025 r. Czy zostały już wszczęte kontrole? Jak wynika z odpowiedzi resortu finansów, dane przekazane przez platformy e-commerce to gigantyczny zasób, przez który trzeba się będzie przekopać – bo to nie tylko krótki najem.