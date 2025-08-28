Aktualizacja: 28.08.2025 13:09 Publikacja: 28.08.2025 11:09
Wizerunek polskiej administracji skarbowej i systemu podatkowego od lat pozostawia wiele do życzenia. Zarządzanie funkcją podatkową w firmach to nie tylko wyzwanie organizacyjne, ale i finansowe. Dla przedsiębiorców to codzienna walka z czasem, przepisami i kosztami. Tymczasem w cieniu tych trudności, na poziomie Unii Europejskiej zaczyna kiełkować coś, co może – choć nie musi – zwiastować zmianę.
W listopadzie 2024 r. przywódcy UE przyjęli Deklarację Budapesztańską – Nowy Ład na rzecz Europejskiej Konkurencyjności. Dokument ten zapowiada „rewolucję upraszczania”: jasne, proste i inteligentne ramy regulacyjne dla biznesu oraz radykalne ograniczenie obciążeń administracyjnych, regulacyjnych i sprawozdawczych, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Deklaracja promuje podejście oparte na zaufaniu do przedsiębiorców, zamiast nadmiernej kontroli. Komisja Europejska została zobowiązana do przedstawienia konkretnych propozycji zmniejszenia wymogów sprawozdawczych o co najmniej 25 proc. w pierwszej połowie 2025 r. oraz do uwzględniania wpływu biurokracji i konkurencyjności w nowych inicjatywach legislacyjnych.
Choć dokument nie odnosi się wprost do podatków, jego szeroki charakter pozwala interpretować go jako sygnał otwarcia również na reformę systemu podatkowego.
Jeszcze w grudniu 2024 r., Polska – przygotowująca się do objęcia prezydencji w Radzie UE – wraz z państwami kolejnych prezydencji Danią i Cyprem, wskazała zachowawczo i lakonicznie w swoim 18-miesięcznym programie kontynuację działań na rzecz walki z unikaniem opodatkowania jako jeden z priorytetów.
Jednak już 18 stycznia 2025 r., podczas debaty politycznej Rady UE poświęconej konkurencyjności i uproszczeniom regulacyjnym pojawiły się głosy o potrzebie uproszczenia systemów podatkowych oraz uporządkowania unijnego prawa podatkowego.
W odpowiedzi na te postulaty, polska prezydencja zaproponowała opracowanie konkluzji Rady, które miałyby wyznaczyć kierunek przyszłych działań w zakresie podatków. Pomysł spotkał się z szerokim poparciem, a prace nad dokumentem ruszyły.
Efektem tych działań były Konkluzje Rady UE z 11 marca 2025 r., zatytułowane: „Program uproszczenia i uporządkowania przepisów podatkowych, który przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności Unii Europejskiej”.
Rada z jednej strony podkreśla dotychczasowe osiągnięcia UE w zakresie uszczelniania systemu podatkowego i walki z unikaniem opodatkowania, z drugiej – jasno wskazuje, że czas na przegląd i uproszczenie przepisów. Proces ten ma opierać się na czterech zasadach:
• redukcji obciążeń administracyjnych, sprawozdawczych i związanych z przestrzeganiem przepisów,
• eliminacji przestarzałych i nakładających się regulacji,
• zwiększeniu przejrzystości prawa podatkowego,
• usprawnieniu stosowania przepisów i procedur.
Rada apeluje o unikanie wielokrotnego raportowania oraz eliminację obowiązków o niskiej wartości informacyjnej. Podkreśla, że zasady uproszczenia powinny być stosowane we wszystkich przyszłych inicjatywach legislacyjnych w obszarze podatków.
Wśród konkretnych działań wskazano m.in. przegląd dyrektyw DAC i ATAD oraz całego dorobku prawnego UE w zakresie podatków – zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich.
Rada wezwała Komisję Europejską do opracowania ambitnego planu działania wraz z harmonogramem oraz do regularnego raportowania postępów. Pierwszy raport z mapą drogową ma zostać przedstawiony państwom członkowskim do końca III kwartału 2025 r.
Za pierwszy krok w tym kierunku można uznać zaniechanie 18 czerwca 2025 r. prac nad projektem dyrektywy ATAD3 (zwanej inaczej dyrektywą Unshell) po ponad trzech latach intensywnych prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia w całej Unii Europejskiej jednolitych i restrykcyjnych wymogów substancji ekonomicznej dla podmiotów korzystających z preferencji podatkowych wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTT) oraz dyrektyw unijnych (np. Parent-Subsidiary Directive, Interest-Royalty Directive).
ATAD 3 miała przeciwdziałać wykorzystywaniu tzw. spółek fasadowych – podmiotów formalnie istniejących, ale nieprowadzących rzeczywistej działalności gospodarczej. Dyrektywa miała wprowadzać testy, które identyfikowały podmioty, które można by klasyfikować jako fasadowe. Brak spełnienia wymogów skutkowałby utratą prawa do preferencji podatkowych i możliwością opodatkowania u właścicieli.
W toku prac legislacyjnych uznano, że Konkluzje Rady z marca 2025 r. należy zastosować także do projektu legislacyjnego ATAD 3. 27 maja 2025 r. Grupa Robocza ds. Zagadnień Podatkowych (WPTQ) po raz kolejny pochyliła się nad projektem dyrektywy Unshell. Wymiana poglądów pokazała, że temat budzi coraz więcej wątpliwości.
Na pierwszy plan wysunęło się ryzyko nakładania się przesłanek raportowych (tzw. hallmarks) pomiędzy Unshell a obowiązującą już dyrektywą DAC6 dotyczącą raportowania schematów podatkowych. W praktyce oznaczałoby to, że podatnicy mogliby być zmuszeni do podwójnego raportowania tych samych informacji, i to za pośrednictwem różnych systemów informatycznych.
Co więcej, cele obu regulacji – zwiększenie przejrzystości podatkowej i walka z agresywnym planowaniem podatkowym – są w dużej mierze zbieżne. W tej sytuacji wiele delegacji uznało, że zamiast tworzyć nową dyrektywę, warto byłoby doprecyzować lub zmodyfikować istniejące przesłanki w DAC6 w ewentualnej nowej propozycji legislacyjnej dotyczącej DAC6. Taki ruch wpisywałby się w szerszą unijną agendę uproszczenia i porządkowania przepisów podatkowych, która zyskuje coraz większe poparcie.
W efekcie rozmów wyłonił się wyraźny konsensus: projekt Unshell nie powinien być dalej analizowany w Radzie UE, co ogłoszono 18 czerwca 2025 r. Taka decyzja nie tylko realizuje politykę uproszczeń, ale też pozwala uniknąć dodatkowych kosztów wdrożeniowych, wielokrotnego raportowania i nieproporcjonalnych obciążeń. Co istotne – podejście to zostało szeroko poparte przez państwa członkowskie.
Choć droga od deklaracji i pierwszych kroków do realnych zmian – zwłaszcza na poziomie krajowym – będzie zapewne długa i wyboista, to fakt, że na poziomie unijnym pojawił się trend upraszczania podatków, może być dla wielu przedsiębiorców źródłem ostrożnego optymizmu.
Autor jest doradcą podatkowym, partnerem zarządzającym Działem Rewizji Finansowej BDO
