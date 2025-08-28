Aktualizacja: 28.08.2025 13:28 Publikacja: 28.08.2025 09:27
Dom Development zapowiada kumulację przekazań mieszkań i zysków w II półroczu.
Foto: Mat. prasowe
Budujący w czterech miastach deweloper w I połowie br. zaksięgował 246 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (9,52 zł na papier), o 6 proc. więcej niż rok wcześniej. Grupa liczy na lepszą niż w zeszłym roku sprzedaż mieszkań i zapowiada mocne II półrocze pod względem wyników finansowych, co będzie efektem kumulacji przekazań lokali.
Więcej przedstawiciele firmy powiedzą na czwartkowej konferencji wynikowej, z czego zdamy relację.
W I połowie br. grupa zaksięgowała 1,29 mld zł, o 5,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł jednak o prawie 4 proc., do 455 mln zł. Poza przekazaniami mieszkań niewielki wpływ na wyniki w bieżącym okresie, jak i porównawczym, miała sprzedaż gruntów. Zysk operacyjny wzrósł o 5,7 proc., do 302 mln zł.
W I półroczu deweloper przekazał klientom klucze do 1,6 tys. mieszkań, o 2,6 proc. mniej niż rok wcześniej, co przełożyło się na spadek przychodów z podstawowej działalności o 4 proc., do 1,22 mld zł. Rentowność wydanych lokali była jednak lepsza niż rok wcześniej – wzrosła z 33,6 do 35,4 proc. – dzięki czemu zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 431 mln zł, o 1 proc. więcej niż rok wcześniej.
W samym II kwartale klienci odebrali 611 mieszkań, o 15 proc. mniej niż rok wcześniej, co przełożyło się na 505 mln zł przychodów (spadek o 18 proc.).
Potencjał przekazań w II półroczu szacowany jest na ponad 3 tys. lokali. Na koniec czerwca grupa miała ponad 5,4 tys. lokali, które zostały już sprzedane, ale jeszcze nieprzekazane nabywcom.
W rekordowym 2024 r. grupa przekazała 3916 lokali.
– Biorąc pod uwagę, że prezentowane przez deweloperów wyniki finansowe zależą głównie od liczby lokali przekazywanych nabywcom w danym okresie, spodziewamy się bardzo dobrych rezultatów w II połowie roku. Planujemy bowiem w tym czasie rozpocząć przekazania w projektach liczących łącznie około 3,2 tys. lokali, z czego większość – podobnie jak przed rokiem – przypadnie na IV kwartał. W połączeniu ze stabilną sytuacją na rynku materiałów i usług budowlanych, pozwala nam to oczekiwać solidnych wyników finansowych zarówno pod względem przychodów, jak i rentowności – powiedziała Monika Dobosz, wiceprezeska ds. finansowych.
W I połowie br. grupa znalazła nabywców na 2033 lokale, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej. W samym II kwartale sprzedała 1 tys. lokali, o 6 proc. więcej niż rok wcześniej i o 3 proc. mniej niż w I kwartale br.
– II kwartał był czwartym z rzędu, w którym Grupa Dom Development – jako jedyny deweloper na polskim rynku – utrzymała sprzedaż na stabilnym, wysokim poziomie co najmniej 1 tys. lokali netto. Dla całego sektora I półrocze było czasem wyzwań i zmiennej dynamiki. Po tym, jak w I kwartale dominował nastrój wyczekiwania i dużej niepewności, II kwartał zapoczątkował długo oczekiwane obniżki stóp procentowych, co przełożyło się na większą dostępność kredytów mieszkaniowych i ostrożne ożywienie w biurach sprzedaży mieszkań. Efekty tej zmiany widoczne są także w wynikach Grupy Dom Development, gdzie w II kwartale tego roku transakcje finansowane kredytem istotnie wzrosły i stanowiły 58 proc. całkowitej sprzedaży lokali – skomentował prezes Mikołaj Konopka. – Mimo dwóch obniżek stóp procentowych od początku tego roku, kredyty hipoteczne w Polsce wciąż należą do najdroższych w Unii Europejskiej. Trudno więc dziś prognozować, na ile silne i trwałe będzie ożywienie popytu w kolejnych kwartałach. Jednocześnie, liczba mieszkań w ofercie deweloperów wzrosła do rekordowych poziomów. Efektem jest wydłużony czas wyprzedaży oferty i stabilizacja cen na rynku pierwotnym. W takich warunkach Grupa Dom Development odnotowuje bardzo dobre tempo wyprzedaży swojej oferty na tle rynku i planuje dalszy konsekwentny rozwój. Podtrzymujemy nasze zamiary dotyczące zwiększania skali działalności, w tym cel sprzedania w 2025 r. większej liczby mieszkań niż w dotychczas rekordowym 2024 r., kiedy znaleźliśmy nabywców na 4269 lokali netto. Zarazem bardziej selektywnie podchodzimy do uruchamiania nowych inwestycji – dodał.
Na koniec czerwca grupa miała w ofercie 3778 lokali, o 30 proc. więcej niż rok wcześniej i tyle, ile na koniec 2024 r.
