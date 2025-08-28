Budujący w czterech miastach deweloper w I połowie br. zaksięgował 246 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (9,52 zł na papier), o 6 proc. więcej niż rok wcześniej. Grupa liczy na lepszą niż w zeszłym roku sprzedaż mieszkań i zapowiada mocne II półrocze pod względem wyników finansowych, co będzie efektem kumulacji przekazań lokali.

Więcej przedstawiciele firmy powiedzą na czwartkowej konferencji wynikowej, z czego zdamy relację.

Dom Development przekazał mniej mieszkań, za to z lepszą rentownością

W I połowie br. grupa zaksięgowała 1,29 mld zł, o 5,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł jednak o prawie 4 proc., do 455 mln zł. Poza przekazaniami mieszkań niewielki wpływ na wyniki w bieżącym okresie, jak i porównawczym, miała sprzedaż gruntów. Zysk operacyjny wzrósł o 5,7 proc., do 302 mln zł.

W I półroczu deweloper przekazał klientom klucze do 1,6 tys. mieszkań, o 2,6 proc. mniej niż rok wcześniej, co przełożyło się na spadek przychodów z podstawowej działalności o 4 proc., do 1,22 mld zł. Rentowność wydanych lokali była jednak lepsza niż rok wcześniej – wzrosła z 33,6 do 35,4 proc. – dzięki czemu zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 431 mln zł, o 1 proc. więcej niż rok wcześniej.