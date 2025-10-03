Aktualizacja: 03.10.2025 11:06 Publikacja: 03.10.2025 10:07
Prezes HRE Investments Michał Sapota
Foto: PAP/Adam Warżawa
Przymusowy zarządca sądowy – RZMK Restructuring – złożył w sądzie sprawozdanie o stanie spółki HREIT, które pomoże sądowi w wydaniu werdyktu, czy firmę postawić w stan upadłości. Jeśli dojdzie do upadłości, do HREIT wejdzie syndyk, którego zadaniem będzie maksymalne zaspokojenie wierzycieli – a tych nie brakuje. Klienci czekają na dostarczenie kupionych mieszkań (część budów do tej pory nie wystartowała), inwestorzy na zwrot kapitału, a podwykonawcy na wynagrodzenie.
Twórca Grupy HRE Michał Sapota jest przeciwny upadłości, uważa że korzystniejsza dla wierzycieli i klientów byłaby restrukturyzacja.
Czytaj więcej
Szef dewelopersko-inwestycyjnej grupy Michał Sapota został aresztowany na trzy miesiące. Zarządca...
Michał Sapota został w połowie września aresztowany na trzy miesiące po usłyszeniu zarzutów – głównie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nabywców mieszkań i inwestorów. Niemniej spółka HREIT próbuje zachować kontrolę nad biznesem – złożyła właśnie do sądu nowy wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, co – jak czytamy w oświadczeniu – pozwoliłoby dokończyć projekty deweloperskie, wydać klientom mieszkania, a inwestorów spłacić – z należnymi odsetkami – w ratach, do 2030 roku. Wszystko na warunkach korzystniejszych niż działania syndyka. Zarządcą miałaby zostać osoba z doświadczeniem w branży nieruchomości (szczegółów nie ujawniono). HREIT dołączył do wniosku siedem listów intencyjnych i ofert odkupienia części aktywów, złożonych przez firmy deweloperskie i fundusze inwestycyjne (szczegółów nie ujawniono), ponadto trwają rozmowy z kolejnymi inwestorami.
Firma podnosi, że ma duży bank ziemi. Z jednej strony grunty do zbycia o wartości ponad 400 mln zł, a z drugiej działki pod budowę mieszkań o powierzchni 370 tys. mkw. i wartości blisko 3,7 mld zł – według cen na koniec grudnia 2024 r.
Czytaj więcej
Warunki makro sprzyjają zaciągającym kredyty mieszkaniowe. Stopy idą w dół, płace rosną, zdolność...
– Analiza majątku HREIT wymagała wielu działań kilkunastoosobowego zespołu specjalistów. Jednocześnie ze względu na kontekst społeczny sprawy zrobiliśmy wszystko, żeby interes wierzycieli na tym etapie został zabezpieczony jak najsprawniej. Dzięki temu w zaledwie dwa miesiące od wyznaczenia na funkcję zarządcy przymusowego przekazaliśmy do sądu możliwie pełne sprawozdanie – skomentował Marcin Kubiczek, prezes RZMK Restructuring.
„Możliwie pełne” to znamienne sformułowanie – jaki jest obecny stan majątku i faktyczne zadłużenie grupy – tego nie wiadomo. Sprawozdania finansowe za lata 2021-2024 nie były badane przez biegłego rewidenta, a sama spółka nie wydała zarządcy pełnej dokumentacji na potrzeby sporządzenia raportu.
– W razie ewentualnego ogłoszenia upadłości potencjalny syndyk będzie miał do dyspozycji całe spektrum możliwości i narzędzi, które posłużą do tego, żeby sprawa HREIT nie stała się drugą aferą GetBack – stwierdził Kubiczek.
Czytaj więcej
Prokuratura Okręgowa w Łodzi zbiera postępowania z całego kraju w sprawie trzech głównych wątków:...
Istniejąca od 2018 r. grupa buduje mieszkania w całej Polsce w oparciu o kapitał zebrany od inwestorów indywidualnych. Najpierw sprzedawano udziały w spółkach celowych – z opcją odkupu po zrealizowaniu danego projektu deweloperskiego. Po zmianie prawa, kiedy nie można było już oferować udziałów, finansowanie odbywało się na podstawie umów pożyczek. Model działał, dopóki sprzyjała koniunktura na mieszkania i do spółek płynęły pieniądze od nabywców lokali.
Kiedy jednak doszło do skokowego wzrostu stóp procentowych, wzrostu kosztów wykonawstwa i dramatycznego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe i same lokale, a także przy bardzo dużej skali równocześnie prowadzonych projektów – model się zaciął. Spółka nie miała poduszki finansowej, nie mogła liczyć na dokapitalizowanie czy kredyt – jak klasyczny deweloper.
Prokuratura podała, że Michałowi Sapocie postawiono zarzut doprowadzenia 565 inwestorów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznych kwotach 143 mln zł, 246 tys. euro, 10 tys. franków szwajcarskich i 182 tys. dolarów. Sapota miał wprowadzić inwestorów w błąd co do rzeczywistej sytuacji finansowej podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej HRE oraz możliwości wywiązania się z zawartych z nimi umów inwestycyjnych w umówionym terminie.
Drugi zarzut to oszustwa na szkodę nabywców mieszkań – w kwocie nie mniejszej niż 45 mln zł. Chodzi o podawanie nieprawdziwych informacji i danych w prospektach informacyjnych, a także kierowanie nieprawdziwych zapewnień i informacji co do stanu i możliwości wykonania inwestycji.
Prokuratura zastrzegła, że przedstawione zarzuty nie odnoszą się do pełnej listy pokrzywdzonych. Baza inwestorów zawiera ponad 8,3 tys. pozycji, a nabywców mieszkań ponad 2,3 tys. pozycji.
Zarzuty dotyczą projektów:
Badane są również wątki inwestycji:
