Prokuratura w Łodzi konsoliduje śledztwa w sprawie HRE

Skala powoduje, że HRE to problem społeczny. Liczba wierzycieli układowych – inwestorów – przekracza 4 tys., a suma wierzytelności to około 1 mld zł. Zarówno inwestorzy, jak i nabywcy mieszkań oraz kontrahenci – czują się oszukani: mimo narastających problemów sprzedaż mieszkań i pozyskiwanie kapitału od inwestorów trwały. Stąd liczne zawiadomienia do prokuratury. Śledczy konsolidują postępowania.

– Departament ds. przestępczości gospodarczej Prokuratury Krajowej prowadzi koordynację postępowań w tzw. aferze Grupy HRE. W tej sprawie toczyły się dwa postępowania: w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i Prokuraturze Okręgowej w Łodzi. Prokurator Krajowy podjął decyzję o łącznym prowadzeniu śledztw w ramach jednego postępowania przez PO w Łodzi – informuje Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. W uproszczeniu – warszawskie śledztwo dotyczy nabywców mieszkań, a łódzkie – inwestorów. W obu przypadkach śledztwo dotyczy art. 286 par. 1 k.k. (doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie w błąd).

– PO w Łodzi została wyznaczona przez PK jako właściwa do zbadania całości wątków związanych z grupą kapitałową HRE – relacjonuje Paweł Jasiak, rzecznik PO w Łodzi. Dodaje, że śledztwa innych prokuratur zostały włączone do postępowania, zwrócono się m.in. do prokuratury w Rzeszowie o przesłanie akt. - Zarówno w zakresie nabywców mieszkań, jak i inwestorów, prowadzone są szeroko zakrojone czynności dowodowe. Zabezpieczono dokumentację księgowo-rachunkową spółek, trwają oględziny miejsc prowadzenia prac budowlanych, gromadzone są niezbędne materiały w zakresie statusu gruntów i stanu budów, jak również badana jest kondycja finansowa podmiotów w momencie zawierania umów i przekazywania danych poszczególnym klientom. Prokuratura pozyskała również dokumenty od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oczywiście trwają przesłuchania kilku tysięcy pokrzywdzonych oraz świadków związanych z firmą – mówi Jasiak. Dodaje, że śledztwo obejmie też wątek podejrzenia działania na szkodę podwykonawców – pierwsze z tego typu zawiadomień zostało już załączone do akt. Dodajmy, że sama Grupa HRE wystąpiła do wykonawców z roszczeniami.