Michał Sapota, prezes dewelopersko-inwestycyjnej Grupy HRE, został aresztowany na trzy miesiące na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Jak podał „Puls Biznesu”, do zatrzymania doszło we wtorek. Sapota po zatrzymaniu miał usłyszeć zarzuty. Główne postępowania prokuratury dotyczyły podejrzenia naruszenia art. 286 par. 1 k.k. (doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie w błąd).
Prokuratura Okręgowa w Łodzi od wiosny br. koordynuje postępowania prowadzone w całym kraju w sprawie trzech głównych wątków tzw. afery HRE: podejrzenia działania na szkodę inwestorów (nabywców udziałów i pożyczkodawców), nabywców nieukończonych mieszkań oraz podwykonawców. Według wcześniejszych informacji, liczba wierzycieli układowych – inwestorów – przekracza 4 tys., a suma wierzytelności to około 1 mld zł.
W czwartek biuro prasowe grupy HRE wydało krótki komunikat.
„W związku z decyzją Sądu Rejonowego w Łodzi o zastosowaniu wobec prezesa Michała Sapoty trzymiesięcznego aresztu, pragniemy przedstawić stanowisko spółki. Uzasadnienie sądu, liczące zaledwie 1,5 strony, jest lakoniczne i nie zawiera żadnych nowych okoliczności czy faktów mogących tłumaczyć zastosowanie tak daleko idącego środka zapobiegawczego. Sąd całkowicie pominął fakt, że prezes współpracował z prokuraturą przez 10 miesięcy, udostępnił tysiące stron dokumentów i stawiał się na każde wezwanie. Obrońcy Michała Sapoty niezwłocznie złożą zażalenie na postanowienie sądu i liczymy, że zostanie ono rozpatrzone pozytywnie. Podkreślamy, że bieżące postępowania nie mają wpływu na działalność operacyjną grupy, plany związane z restrukturyzacją spółek oraz kontynuowania działalności w celu wywiązania się ze zobowiązań wobec wierzycieli i nabywców lokali” – czytamy w oświadczeniu.
W sprawie dwóch głównych spółek: HREIT i jej deweloperskiego ramienia BDC Development, toczą się postępowania o ogłoszenie upadłości. Sąd wyznaczył zarządcę przymusowego – kancelarię Rymarz Zdort Maruta Kubiczek Restructuring w reakcji na zarzuty braku współpracy Sapoty z tymczasowym nadzorcą sądowym. W tym tygodniu zarządca zmienił skład rady nadzorczej i zarządu BDC Development – Sapota został członkiem zarządu.
– Sprawa HREIT pod wieloma względami przypomina aferę GetBack, więc konieczne są szybkie i zdecydowane działania. Prokuratura szacuje, że straty w tej sprawie mogły wynieść nawet 3 mld zł względem 10 tys. Dzięki dynamicznym działaniom wzrastają szanse na odzyskanie jak największej części pieniędzy przez wierzycieli – indywidualnych nabywców mieszkań i inwestorów, którym oferowano ryzykowne instrumenty (udziały), w procedurze upadłościowej lub restrukturyzacyjnej – powiedział we wtorek Marcin Kubiczek z RZMKR. Do 30 września ma powstać szczegółowe sprawozdanie zarządcy odnośnie do strategii działania i możliwości zaspokojenia wierzycieli z poszanowaniem interesów spółki.
Zdaniem Sapoty, RZMKR dąży do upadłości grupy, choć korzystniejsza dla wierzycieli i klientów byłaby restrukturyzacja. Choć sąd umorzył przyspieszone postępowania układowe HREIT i BDC Development, to Sapota usiłuje jeszcze obalić te decyzje.
Istniejąca od 2018 r. grupa buduje mieszkania w całej Polsce w oparciu o kapitał zebrany od inwestorów indywidualnych (sprzedaż udziałów w spółkach celowych, po zmianach prawa zaciąganie pożyczek). Przy dużej skali równocześnie prowadzonych projektów ten model przestał działać, gdy doszło do skokowego wzrostu stóp procentowych, wzrostu kosztów wykonawstwa i dramatycznego spadku popytu na mieszkania. Budowy są rozgrzebane, nabywcy czekają na mieszkania, a inwestorzy na odsetki i zwrot kapitału.
