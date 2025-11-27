Aktualizacja: 27.11.2025 09:35 Publikacja: 27.11.2025 09:09
Maciej Dyjas, partner zarządzający w Griffin Capital Partners.
Foto: mat. prasowe
Nasza transakcja z jednej strony jest techniczna, bo rozliczamy w ten sposób współpracę z Aresem, ale chcę podkreślić, że my jako Hampont i nasi inwestorzy stowarzyszeni jesteśmy zainteresowani nabywaniem kolejnych akcji, gdyby Ares planował dalsze zmniejszanie stanu posiadania. Czy, kiedy i w jakiej formie to zrobi – to suwerenna decyzja Aresa.
Murapol znamy bardzo dobrze, jesteśmy zaangażowani od 2020 r., dokonaliśmy głębokiej restrukturyzacji grupy, zmieniliśmy model finansowania na prawdziwie korporacyjny, do sprzedaży mieszkań dla nabywców indywidualnych dodaliśmy budowę lokali na potrzeby PRS. Wreszcie wprowadziliśmy spółkę na GPW. Jesteśmy gotowi inwestować nasze prywatne pieniądze w Murapol i dalej uczestniczyć w jego rozwoju.
Myślę, że docelowo mniej więcej połowę. Ale powtarzam, to są suwerenne decyzje Aresa. Mogę zdeklarować, że chcemy być inwestorem z dłuższym horyzontem, ponieważ widzimy perspektywy wzrostowe dla Murapolu. Przez wiele lat napracowaliśmy się nad tą spółką.
Perspektywy oceniamy pozytywnie. Jest fundamentalny niedobór mieszkań. Mamy duże zagęszczenie – wielu ludzi w wieku ok. 30 lat mieszka z rodzicami – nie z wyboru, tylko dlatego, że mieszkania są dla nich trudno dostępne. Kolejny trend to migracja wewnętrzna – ze wsi, z mniejszych miejscowości do większych miast. Następny – migracja zewnętrzna, bez której polska gospodarka stanie. Pamiętajmy też, że znaczna część zasobu mieszkaniowego jest stara pod względem technicznym i w pewnym momencie będzie to trzeba rozwiązać.
Wydaje nam się, że biznes deweloperski jeszcze długo będzie w Polsce funkcjonował – na tyle, że chcemy jako prywatni inwestorzy zaangażować się w to długoterminowo.
Jest grupa ludzi – np. na starcie kariery zawodowej – których nie stać na zakup mieszkania. Alternatywą jest wynajem, ale trzeba mieć od kogo wynajmować. Taki podatek zniechęci osoby, które stać na zakup, do lokowania w najem. Mieszkań będzie więc powstawało mniej – bo deweloperzy nie będą budować bloków, by stały puste.
Jest oczywiście rynek PRS, ale to wciąż kropla w morzu. Najem instytucjonalny to dziś w Polsce raptem ponad 20 tys. mieszkań – 1,5-2 proc. całego rynku najmu, który tworzą indywidualni właściciele mieszkań.
Mam nadzieję, że legislatorzy dostrzegą, że to nierozsądne pomysły.
Już tłumaczę. LifeSpot to marka platformy, której inwestorami są w tej chwili dwa fundusze zarządzane przez Aresa – Ares V i Ares VI. To dwa niezależne fundusze, których uczestnikami są dwie niezależne grupy inwestorów. Murapol budował najpierw mieszkania dla Aresa V, teraz realizuje umowę ramową z Aresem VI.
Nasza spółka joint venture z Centerbridge będzie trzecim funduszem w ramach platformy, stąd kolejna umowa z Murapolem. Podsumowując, cały czas mówimy o platformie mieszkań pod marką LifeSpot.
