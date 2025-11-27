Reklama
Maciej Dyjas: jesteśmy gotowi zwiększać udział w akcjonariacie Murapolu

Jesteśmy zainteresowani nabywaniem kolejnych akcji Murapolu, gdyby Ares planował dalsze zmniejszanie stanu posiadania - mówi Maciej Dyjas, partner zarządzający Griffin Capital Partners, akcjonariusz członek rady nadzorczej Murapolu.

Publikacja: 27.11.2025 09:09

Maciej Dyjas, partner zarządzający w Griffin Capital Partners.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

Spółka Hampont, należąca do pana i Nebila Șenmana (panowie jesteście właścicielami i partnerami zarządzającymi Griffin Capital Partners i członkami rady nadzorczej Murapolu), nabyła 5,4 proc. akcji Murapolu od Aresa, zwiększając udział do 12,9 proc. – a fundusz zmniejszył udział z 43 do 37,6 proc. Ares w tym roku sprzedał już 25 proc. akcji dewelopera (w tym 20 proc. w ramach ABB) i rynek spekulował, że dojdzie do kolejnych transakcji, kiedy wygaśnie lock-up, co stało się w listopadzie...

Nasza transakcja z jednej strony jest techniczna, bo rozliczamy w ten sposób współpracę z Aresem, ale chcę podkreślić, że my jako Hampont i nasi inwestorzy stowarzyszeni jesteśmy zainteresowani nabywaniem kolejnych akcji, gdyby Ares planował dalsze zmniejszanie stanu posiadania. Czy, kiedy i w jakiej formie to zrobi – to suwerenna decyzja Aresa.

Murapol znamy bardzo dobrze, jesteśmy zaangażowani od 2020 r., dokonaliśmy głębokiej restrukturyzacji grupy, zmieniliśmy model finansowania na prawdziwie korporacyjny, do sprzedaży mieszkań dla nabywców indywidualnych dodaliśmy budowę lokali na potrzeby PRS. Wreszcie wprowadziliśmy spółkę na GPW. Jesteśmy gotowi inwestować nasze prywatne pieniądze w Murapol i dalej uczestniczyć w jego rozwoju.

Murapol w 2025 r. chce sprzedać 3,1 tys. mieszkań. Oznacza to, że na IV kwartał przypada niemal 990.
Nieruchomości
Murapol zapowiada mocny finisz w IV kwartale. W centrum uwagi marże

Dla wielu inwestorów potencjalna podaż ze strony Aresa może być problemem – potencjalne zbywanie dużych pakietów akcji zazwyczaj wiąże się z dyskontem, co odbija się potem na kursie. Jak dużo Aresowych akcji jesteście w stanie potencjalnie dokupić?

Myślę, że docelowo mniej więcej połowę. Ale powtarzam, to są suwerenne decyzje Aresa. Mogę zdeklarować, że chcemy być inwestorem z dłuższym horyzontem, ponieważ widzimy perspektywy wzrostowe dla Murapolu. Przez wiele lat napracowaliśmy się nad tą spółką.

Jak oceniacie perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce? Teraz modne jest rozpatrywanie tego przez pryzmat demografii – prognozy mówią jasno, że Polaków będzie ubywać...

Perspektywy oceniamy pozytywnie. Jest fundamentalny niedobór mieszkań. Mamy duże zagęszczenie – wielu ludzi w wieku ok. 30 lat mieszka z rodzicami – nie z wyboru, tylko dlatego, że mieszkania są dla nich trudno dostępne. Kolejny trend to migracja wewnętrzna – ze wsi, z mniejszych miejscowości do większych miast. Następny – migracja zewnętrzna, bez której polska gospodarka stanie. Pamiętajmy też, że znaczna część zasobu mieszkaniowego jest stara pod względem technicznym i w pewnym momencie będzie to trzeba rozwiązać.

Wydaje nam się, że biznes deweloperski jeszcze długo będzie w Polsce funkcjonował – na tyle, że chcemy jako prywatni inwestorzy zaangażować się w to długoterminowo.

Co z popytem inwestycyjnym? Słyszymy o kolejnych próbach wprowadzenia podatku od posiadania nadmiarowych lokali...

Jest grupa ludzi – np. na starcie kariery zawodowej – których nie stać na zakup mieszkania. Alternatywą jest wynajem, ale trzeba mieć od kogo wynajmować. Taki podatek zniechęci osoby, które stać na zakup, do lokowania w najem. Mieszkań będzie więc powstawało mniej – bo deweloperzy nie będą budować bloków, by stały puste.

Jest oczywiście rynek PRS, ale to wciąż kropla w morzu. Najem instytucjonalny to dziś w Polsce raptem ponad 20 tys. mieszkań – 1,5-2 proc. całego rynku najmu, który tworzą indywidualni właściciele mieszkań.

Mam nadzieję, że legislatorzy dostrzegą, że to nierozsądne pomysły.

Kolejny inwestor PRS wchodzi do Polski. Zawarł sojusz z dużym deweloperem
Nieruchomości
Kolejny inwestor PRS wchodzi do Polski. Zawarł sojusz z dużym deweloperem

Niedawno Murapol informował o podpisaniu umowy ze spółką, która jest joint venture funduszu Centerbridge oraz pana i Nebila Șenmana. To umowa ramowa na budowę mieszkań dla platformy PRS. Murapol ma już kontrakt realizowany dla platformy Aresa – LifeSpot. O co chodzi w tej układance? LifeSpot nie będzie już rozwijany? Powstanie kolejna platforma?

Już tłumaczę. LifeSpot to marka platformy, której inwestorami są w tej chwili dwa fundusze zarządzane przez Aresa – Ares V i Ares VI. To dwa niezależne fundusze, których uczestnikami są dwie niezależne grupy inwestorów. Murapol budował najpierw mieszkania dla Aresa V, teraz realizuje umowę ramową z Aresem VI.

Nasza spółka joint venture z Centerbridge będzie trzecim funduszem w ramach platformy, stąd kolejna umowa z Murapolem. Podsumowując, cały czas mówimy o platformie mieszkań pod marką LifeSpot.

Źródło: rp.pl

Firmy Nieruchomości Budowa Domu Deweloperzy Murapol Griffin Capital Partners

