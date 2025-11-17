Aktualizacja: 17.11.2025 10:45 Publikacja: 17.11.2025 10:32
Foto: mat. prasowe
Notowany na GPW Murapol podpisał pięcioletnią umowę ramową z kolejnym inwestorem PRS. Deweloper będzie wspierał partnera w budowie portfela mieszkań na wynajem w Polsce – od wyszukania gruntów po generalne wykonawstwo.
„Zawarcie umowy ramowej umożliwia spółce realizację projektów PRS oraz proponowanie platformie PRS projektów dających 1 tys. lokali możliwych do realizacji w każdym roku obowiązywania umowy. Platforma PRS wraz z podmiotami zależnymi będzie rozwijała zaakceptowane projekty PRS. Zakładana liczba takich lokali zaakceptowanych do realizacji wyniesie ok. 1,5 tys. w okresie pięciu lat obowiązywania umowy” – czytamy w komunikacie prasowym.
W raporcie bieżącym Murapol podał, że deweloper będzie proponować partnerowi projekty o potencjale 1 tys. lokali rocznie. Zastrzeżono, że jeśli partner nie kupi co najmniej 300 mieszkań rocznie, współpraca zostanie zakończona. Murapol nie ma przy tym wyłączności na budowę lokali dla nowej platformy.
Murapol ma już umowę ramową z funduszem Ares (swoim akcjonariuszem), który buduje w Polsce platformę PRS LifeSpot. Pod koniec czerwca w budowie było 1641 lokali, a w przygotowaniu osiedla liczące 1841 mieszkań. W I półroczu Murapol miał 93 mln zł przychodów z segmentu PRS. Przychody z przekazania mieszkań sprzedanych nabywcom indywidualnym wyniosły 437 mln zł.
PRS JV Lux to spółka założona przez fundusz Centerbridge Partners oraz wspólników Griffin Capital Partners – Macieja Dyjasa i Nebila Șenmana. Plany odnośnie do rozwoju tej nowej platformy najmu mieszkań w Polsce nie zostały jeszcze szerzej ogłoszone. Według doniesień portalu Greenstreetnews celem jest stworzenie portfela do 2 tys. lokali, głównie w Warszawie, a szacowane nakłady to 150 mln euro.
PRS JV Lux to trzecia platforma PRS, której akuszerem będzie Griffin. Ta firma pośredniczyła w tworzeniu Resi 4 Rent, na koncie ma też platformy prywatnych akademików – Student Depot i StudentSpace. Za ten ostatni projekt Griffin otrzymał od nas w zeszłym roku nagrodę Real Estate Impactor w kategorii „wizja”.
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
