Notowany na GPW Murapol podpisał pięcioletnią umowę ramową z kolejnym inwestorem PRS. Deweloper będzie wspierał partnera w budowie portfela mieszkań na wynajem w Polsce – od wyszukania gruntów po generalne wykonawstwo.

Murapol dostarczy partnerowi PRS minimum 300 lokali rocznie

„Zawarcie umowy ramowej umożliwia spółce realizację projektów PRS oraz proponowanie platformie PRS projektów dających 1 tys. lokali możliwych do realizacji w każdym roku obowiązywania umowy. Platforma PRS wraz z podmiotami zależnymi będzie rozwijała zaakceptowane projekty PRS. Zakładana liczba takich lokali zaakceptowanych do realizacji wyniesie ok. 1,5 tys. w okresie pięciu lat obowiązywania umowy” – czytamy w komunikacie prasowym.

W raporcie bieżącym Murapol podał, że deweloper będzie proponować partnerowi projekty o potencjale 1 tys. lokali rocznie. Zastrzeżono, że jeśli partner nie kupi co najmniej 300 mieszkań rocznie, współpraca zostanie zakończona. Murapol nie ma przy tym wyłączności na budowę lokali dla nowej platformy.

Murapol ma już umowę ramową z funduszem Ares (swoim akcjonariuszem), który buduje w Polsce platformę PRS LifeSpot. Pod koniec czerwca w budowie było 1641 lokali, a w przygotowaniu osiedla liczące 1841 mieszkań. W I półroczu Murapol miał 93 mln zł przychodów z segmentu PRS. Przychody z przekazania mieszkań sprzedanych nabywcom indywidualnym wyniosły 437 mln zł.