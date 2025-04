Polski Holding Nieruchomości i Ronson Development to kolejni gracze, którzy planują w najbliższym czasie wejść z ofertą na rynek najmu instytucjonalnego w Polsce. Oba przedsiębiorstwa podkreślają uzupełniającą rolę PRS dla swoich biznesów podstawowych, a także zalety, jakie daje dywersyfikacja źródeł przychodów. Działania mają zostać podjęte jeszcze w tym roku.

Wiele form zaangażowania się deweloperów w sektor PRS

Ronson już od dłuższego czasu nosił się z zamiarem uruchomienia własnej platformy najmu – na razie powstała marka: LivinGO. Deweloper z Catalyst ma wytypowane warszawskie działki w banku ziemi pod budowę 1 tys. lokali. W tym roku ma ruszyć realizacja pierwszych lokali, a przyjęcie najemców spodziewane jest na przełomie lat 2026 i 2027.

Z kolei dla kontrolowanego przez Skarb Państwa PHN-u PRS to sposób na zagospodarowanie wybranych budynków mieszka-niowych z gigantycznego zasobu różnych nieruchomości. Plan zakłada, że pierwsze wyremontowane mieszkania trafią na warszawski rynek najmu jeszcze w tym roku. PHN szacuje cały zasób w perspektywie do 2030 r. na około 30 tys. mkw., co przy średniej wielkości lokalu przekłada się na 600–750 jednostek.

Z PRS związanych jest na różne sposoby kilka notowanych na giełdzie i Catalyst spółek.