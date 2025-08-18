Aktualizacja: 19.08.2025 06:23 Publikacja: 18.08.2025 12:41
Warsaw Corporate Center, biurowiec przy ul. Emilii Plater, przechodzi modernizację
Foto: mat.prasowe
Warsaw Corporate Center (WCC), biurowiec przy ul. Emilii Plater w Warszawie, oferuje ponad 8,6 tys. mkw. powierzchni najmu.
Podzielona na dwa etapy modernizacja WCC ma zwiększyć funkcjonalność budynku i poprawić jego efektywność energetyczną.
Pierwszy etap prac jest już niemal ukończony. Przeprojektowano recepcję i części wspólne, unowocześniono sanitariaty (m.in. zamontowano prysznice, dostosowano toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
Po konsultacjach zdecydowano się zachować dotychczasową nazwę – Warsaw Corporate Center – jednak oprawa graficzna, logotyp i oznakowania budynkowe zostaną zmienione.
Bardziej wymagający drugi etap rozpoczął się w lipcu tego roku. Zakłada on kompleksową wymianę instalacji HVAC: wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania. Prace będą się odbywać piętro po piętrze, zaczynając od dziewiątej kondygnacji.
– Dbamy o to, aby modernizacja była jak najmniej uciążliwa dla najemców. Przeprowadziliśmy konsultacje z firmami i zaproponowaliśmy rozwiązania, które zapewnią płynność działania biur – mówi cytowany w komunikacie Jakub Bereś, z BNM – Real Estate Advisory. – Okresowe niedogodności są warte przeczekania. Zmiany, które wprowadzamy, znacząco poprawią komfort codziennego użytkowania – od lobby, przez sanitariaty, aż po nowoczesne systemy techniczne. To inwestycja, która realnie przełoży się na jakość pracy najemców – dodaje.
W stolicy powstaje 231,4 tys. mkw. powierzchni biurowej, modernizacje obejmują 57,2 tys. mkw. –...
Właścicielem WCC jest Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., austriacka spółka posiadająca nieruchomości na terenie całej Europy.
W ostatnich kwartałach do grona najemców budynku dołączyły cztery nowe firmy, kolejne cztery przedłużyły umowy, a rozmowy z nowymi są w toku. Do grona najemców WCC dołączyli m.in. kancelaria prawna GP Partners, klient z branży lotniczej i turystycznej TAL Aviation, Instytut Myśli Politycznej i kancelaria notarialna.
O wyborze WCC często decyduje lokalizacja w ścisłym centrum, tuż przy Dworcu Centralnym.
BNM – Real Estate Advisory to polska firma doradcza na rynku nieruchomości biurowych.
