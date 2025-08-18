Bardziej wymagający drugi etap rozpoczął się w lipcu tego roku. Zakłada on kompleksową wymianę instalacji HVAC: wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania. Prace będą się odbywać piętro po piętrze, zaczynając od dziewiątej kondygnacji.

– Dbamy o to, aby modernizacja była jak najmniej uciążliwa dla najemców. Przeprowadziliśmy konsultacje z firmami i zaproponowaliśmy rozwiązania, które zapewnią płynność działania biur – mówi cytowany w komunikacie Jakub Bereś, z BNM – Real Estate Advisory. – Okresowe niedogodności są warte przeczekania. Zmiany, które wprowadzamy, znacząco poprawią komfort codziennego użytkowania – od lobby, przez sanitariaty, aż po nowoczesne systemy techniczne. To inwestycja, która realnie przełoży się na jakość pracy najemców – dodaje.

Właścicielem WCC jest Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., austriacka spółka posiadająca nieruchomości na terenie całej Europy.

Nowi najemcy WCC

W ostatnich kwartałach do grona najemców budynku dołączyły cztery nowe firmy, kolejne cztery przedłużyły umowy, a rozmowy z nowymi są w toku. Do grona najemców WCC dołączyli m.in. kancelaria prawna GP Partners, klient z branży lotniczej i turystycznej TAL Aviation, Instytut Myśli Politycznej i kancelaria notarialna.

O wyborze WCC często decyduje lokalizacja w ścisłym centrum, tuż przy Dworcu Centralnym.