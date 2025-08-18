Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Nowe szaty biurowca Warsaw Corporate Center

Austriacki fundusz Raiffeisen Immobilien modernizuje biurowiec przy ul. Emilii Plater w Warszawie.

Publikacja: 18.08.2025 12:41

Warsaw Corporate Center, biurowiec przy ul. Emilii Plater, przechodzi modernizację

Warsaw Corporate Center, biurowiec przy ul. Emilii Plater, przechodzi modernizację

Foto: mat.prasowe

aig

Warsaw Corporate Center (WCC), biurowiec przy ul. Emilii Plater w Warszawie, oferuje ponad 8,6 tys. mkw. powierzchni najmu.

Dwa etapy modernizacji biurowca

Podzielona na dwa etapy modernizacja WCC ma zwiększyć funkcjonalność budynku i poprawić jego efektywność energetyczną.

Pierwszy etap prac jest już niemal ukończony. Przeprojektowano recepcję i części wspólne, unowocześniono sanitariaty (m.in. zamontowano prysznice, dostosowano toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).

Po konsultacjach zdecydowano się zachować dotychczasową nazwę – Warsaw Corporate Center – jednak oprawa graficzna, logotyp i oznakowania budynkowe zostaną zmienione.

Reklama
Reklama

Bardziej wymagający drugi etap rozpoczął się w lipcu tego roku. Zakłada on kompleksową wymianę instalacji HVAC: wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania. Prace będą się odbywać piętro po piętrze, zaczynając od dziewiątej kondygnacji.

– Dbamy o to, aby modernizacja była jak najmniej uciążliwa dla najemców. Przeprowadziliśmy konsultacje z firmami i zaproponowaliśmy rozwiązania, które zapewnią płynność działania biur – mówi cytowany w komunikacie Jakub Bereś, z BNM – Real Estate Advisory. – Okresowe niedogodności są warte przeczekania. Zmiany, które wprowadzamy, znacząco poprawią komfort codziennego użytkowania – od lobby, przez sanitariaty, aż po nowoczesne systemy techniczne. To inwestycja, która realnie przełoży się na jakość pracy najemców – dodaje.

Czytaj więcej

The Bridge, biurowiec na stołecznej Woli, oferuje 47 tys. mkw. powierzchni
Nieruchomości
Nowe biura w Warszawie na celowniku firm. Ruch na Woli

Właścicielem WCC jest Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., austriacka spółka posiadająca nieruchomości na terenie całej Europy.

Nowi najemcy WCC

W ostatnich kwartałach do grona najemców budynku dołączyły cztery nowe firmy, kolejne cztery przedłużyły umowy, a rozmowy z nowymi są w toku. Do grona najemców WCC dołączyli m.in. kancelaria prawna GP Partners, klient z branży lotniczej i turystycznej TAL Aviation, Instytut Myśli Politycznej i kancelaria notarialna.

O wyborze WCC często decyduje lokalizacja w ścisłym centrum, tuż przy Dworcu Centralnym.

Reklama
Reklama

BNM – Real Estate Advisory to polska firma doradcza na rynku nieruchomości biurowych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Nieruchomości Komercyjne biura

Warsaw Corporate Center (WCC), biurowiec przy ul. Emilii Plater w Warszawie, oferuje ponad 8,6 tys. mkw. powierzchni najmu.

Dwa etapy modernizacji biurowca

Pozostało jeszcze 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Fabryka Park Katowice w portfelu Newgate Investment
Nieruchomości
Fabryka Park Katowice z nowym właścicielem. Czy obiekt jeszcze urośnie?
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Polskie nieruchomości wakacyjne w systemie condo coraz mocniej konkurują z ofertami inwestycji w kra
Nieruchomości
Condohotel czy apartament na doby
Niejasne zasady wydłużają drogę do inwestycji mieszkaniowych
Nieruchomości
Niejasne zasady wydłużają drogę do inwestycji mieszkaniowych
18 gotowych obiektów z mieszkaniami na wynajem firmy Resi4Rent przejmie Vantage Development
Nieruchomości
Rekordowa transakcja na polskim rynku PRS
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
miejsca noclegowe w kurortach nad morzem i w górach są już niemal w całości zarezerwowane. Nie zniec
Nieruchomości
Coraz mniej wolnych miejsc noclegowych w górach i nad morzem
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie