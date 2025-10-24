Inwestorzy PRS mieli budować w Polsce na wyścigi. Co ich powstrzymało?

Aktualizacja: 24.10.2025 09:12 Publikacja: 24.10.2025 08:46
Po przejęciu części portfela Resi4Rent, Vantage Rent stanie się największą platformą najmu instytucjonalnego w Polsce.
Foto: mat. prasowe
Ile mieszkań w Polsce jest wynajmowanych, jaki udział w torcie i jakie perspektywy ma najem instytucjonalny (PRS) – temu przyjrzeli się eksperci ThinkCo. Dokładne statystyki rynku najmu nie istnieją. Najczęściej podawaną szacunkową liczbą jest 1,2 mln – i tyle ThinkCo przyjmowało w raportach sześć lat temu. Obecnie bliższa rzeczywistości wielkość to 1,68 mln, czyli 10,5 proc. całkowitego zasobu mieszkaniowego w Polsce, z tego szarą strefę można szacować na 2-11 proc. Eksperci wzięli pod uwagę różne dostępne dane, m.in. Eurostatu, GUS czy resortu finansów.
„Ostatecznie są to wartości orientacyjne, ale w II połowie 2025 r. liczba lokali przeznaczonych na wynajem najpewniej mieści się w przedziale 1,5–1,7 mln” – brzmi konkluzja raportu „Mieszkania dla młodych”.
Na tym tle PRS – obecnie ponad 24 tys. lokali – to kropla w morzu. Udział w zasobach największych miast to 1,2 proc. we Wrocławiu, 0,9 proc. w Warszawie i po 0,8 proc. w Poznaniu i Krakowie.
Autorzy raportu przyznali, że rozwój rynku przebiegł wolniej od prognoz, ale winą obarczają nie tylko otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne, co polityków.
Czytaj więcej
5 tysięcy mieszkań, 2 mld zł. Spektakularna umowa między Resi4Rent a Vantage Rent wywołała lawinę...
„Rozwój najmu instytucjonalnego w Polsce był spowalniany przez silne emocje społeczne. Rynek, który nie obejmował nawet 0,1 proc. zasobów mieszkaniowych, stał się wygodnym celem ataków. Politycy chętnie przedstawiali go jako zachodni kapitał wykupujący mieszkania i zawyżający ceny, przez co przeciętnego Kowalskiego nie stać na zakup większego lokum. Próby komunikowania przez organizacje branżowe i same instytucje celów funkcjonowania PRS w Polsce spotykały się nie tylko z falą krytycznych komentarzy, lecz także z politycznymi ostrzeżeniami, że ekspansja sektora napotka barierę w postaci silnych regulacji państwowych. Choć tego typu narracja wydawała się przesadzona, sam fakt pojawienia się takiego ryzyka tworzył atmosferę niepewności, a ta jest dla biznesu zjawiskiem szczególnie niekorzystnym. Sytuacja ta, w połączeniu z nowymi ograniczeniami fiskalnymi, negatywnie wpływała na decyzje inwestycyjne i tempo rozwoju rynku mimo wyraźnie rosnących czynszów. Ponadto dla wielu udziałowców zachodnich funduszy wojna za wschodnią granicą miała efekt hamujący” – czytamy w raporcie.
Czytaj więcej
Mieszkania na wynajem to dla spółek z GPW i Catalyst interesujący kierunek. Ten rynek walczy jedn...
Eksperci ThinkCo przypomnieli, że to państwowy Fundusz Mieszkań na Wynajem, oddając w 2015 r. pierwsze lokale w Poznaniu stał się prekursorem najmu instytucjonalnego nad Wisłą.
Zasób PRS w Polsce to (według danych na koniec I kwartału) 24,4 tys. już pracujących mieszkań i 9,4 tys. w budowie. W planach z perspektywą do 2027 r. było 4,6 tys. lokali. Do tego blisko 43 tys. to liczba implikowana mniej precyzyjnymi zapowiedziami lub celami strategicznymi inwestorów. W 2020 r. rynek PRS liczył niecałe 4 tys. lokali, a 10 tys. przebił w 2022 r.
Najwięcej mieszkań na wynajem instytucjonalny znajduje się w Warszawie (9,5 tys.), na kolejnych miejscach plasują się Wrocław (4,8 tys.), Kraków (3,8 tys.), Poznań (2,4 tys.), Łódź (1,9 tys.) i Trójmiasto (1,3 tys.). Pod względem liczby lokali w budowie i planach również przewodzi stolica (9,6 tys.), za którą są Trójmiasto (4,7 tys.).
„Prognozy wybiegające w dalszą przyszłość są obarczone dużą niepewnością. Szacunki mówiące o około 80 tys. mieszkań w 2029 r. należy traktować bardziej jako wyraz aspiracji inwestorów niż realne predykcje. Warto pamiętać, że w 2020 r. pojawiały się przewidywania, że na przełomie 2028 i 2029 r. sektor przekroczy nawet 100 tys. lokali, lecz opierały się one na deklaracjach dotyczących strategii i planów, a nie na ogłoszonych inwestycjach. Z tej perspektywy można dziś stwierdzić, że przewidywania powinny być mniej optymistyczne. Obecna sytuacja różni się jednak od tej sprzed kilku lat. Rynek najmu instytucjonalnego w Polsce zakończył etap początkowy, a powszechna akceptacja PRS budowanych na działkach usługowych w połączeniu z wyhamowaniem sprzedaży detalicznej sprawiają, że jego rozwój może realnie przyspieszyć” – czytamy w raporcie ThinkCo.
Eksperci zaznaczyli, że budowanie PRS na działkach usługowych – a nie pod zabudowę mieszkaniową – budziło początkowo niepokój inwestorów, m.in. nie było jasne, jakich regulacji w tej materii można się spodziewać po polskich władzach. Obecnie zdecydowana większość inwestycji realizowana jest na takich gruntach. „Mimo 8-proc. podatku VAT model finansowy lepiej przyjmuje to rozwiązanie niż realizację na działce mieszkaniowej” – wskazali eksperci.
Czytaj więcej
Cztery obniżki stóp procentowych zachęcają klientów do rozglądania się po rynku nieruchomości. Na...
W ciągu sześciu lat Fundusz Mieszkań na Wynajem stracił palmę pierwszeństwa, do gry wszedł zagraniczny kapitał. FMnW ma 10-proc. udział w torcie. Prawie 24 proc. lokali wybudowała platforma Resi4Rent, 13,6 proc. Vantage Rent, a Heimstaden, LifeSpot i AFI Home mają po nieco ponad 8 proc. udziałów. Pod koniec roku spodziewana jest zgoda UOKiK na transakcję sprzedaży przez Resi4Rent lwiej części portfela platformie Vantage Rent. Vantage w ten sposób uzyska 35-proc. udział w liczbie wynajmowanych instytucjonalnie mieszkań. Z kolei Heimstaden wstrzymał ekspansję i przystąpił nawet do sprzedaży mieszkań nabywcom indywidualnym.
W tej chwili najwięcej lokali w budowie mają Resi4Rent, LifeSpot i Urban Home.
Na rynku obecnych jest jeszcze kilku graczy działających na znacznie mniejszą skalę: Lett, Urban Home, Van der Vorm Living czy LiveUp.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Apartament wakacyjny to płynniejszy produkt niż pokój w condohotelu. Jeśli ktoś chce wyjść z inwestycji, ze sprz...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
W ciągu trzech kwartałów tego roku w nieruchomości komercyjne w Polsce ulokowano 2,6 mld euro, czyli nieco mniej...
Z wejściem w życie ustawy o jawności cen mieszkań deweloperzy stanęli przed nowymi obowiązkami. Niedostosowanie...
Wolnych biur w Warszawie jest najmniej od pięciu lat. Średni współczynnik pustostanów spadł do 9,7 proc. W super...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Średnie ceny ofertowe mieszkań wystawionych na sprzedaż we wrześniu najbardziej, o 2,9 proc., wzrosły w Gdańsku....
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas