Wstępna umowa sprzedaży pakietu 5,3 tys. lokali za około 2,4 mld zł przez platformę PRS Resi4Rent platformie Vantage Rent odbiła się szerokim echem. Nic dziwnego, bo to pierwsza o takiej skali transakcja obejmująca lokale wynajęte, z udokumentowaną historią czynszową. Media społecznościowe zalała fala gorących komentarzy, w tym polityków, dotyczących głównie nośnych wątków – „narodowości” podmiotu kupującego (Vantage należy do zarejestrowanego w Niemczech TAG Immobilien) czy wizji masowego wykupu mieszkań przez zagraniczny kapitał. Kim są strony transakcji i co w zasadzie przeszło z rąk do rąk?

Dwie platformy PRS, dwie różne strategie inwestycyjne

Na dojrzałym rynku niemieckim transakcje kupna sprzedaży portfeli wynajmowanych mieszkań są na porządku dziennym – w samym I kwartale z rąk do rąk przeszły aktywa za 1,7 mld euro (7,2 mld zł).

Polski rynek PRS to wciąż domena pionierów, którzy muszą tworzyć portfele mieszkaniowe od zera: albo zamawiając bloki u deweloperów, albo budując własnym sumptem. Strony pierwszej w Polsce spektakularnej transakcji nie są zatem przypadkowe.

Resi4Rent to platforma założona w 2018 r. przez amerykański fundusz Pimco, z 30–proc. udziałem giełdowego dewelopera Echo Investment (obecnie pod kontrolą Węgrów, wcześniej Amerykanów). Od samego początku była to inwestycja z intencją sprzedaży platformy po osiągnięciu skali pożądanej przez inwestorów instytucjonalnych. Poprzeczkę ustawiono na 10 tys. lokali, obecny stan to 7 tys. lokali gotowych (w tym te sprzedane Vantage'owi), 2,2 tys. w budowie i ponad 600 planowanych.

Z kolei Vantage Rent to platforma PRS stworzona przez wrocławską, notowaną na Catalyst (wcześniej na GPW) spółkę Vantage Development, która od 2019 r. należy do niemieckiego TAG Immobilien. To duży gracz PRS w Niemczech, który jak jedyny tej skali branżowy gracz postanowił zdywersyfikować działalność i zbudować nad Wisłą długoterminowy biznes – również celując w 10 tys. lokali. W tym celu TAG przejął spółkę Vantage – dewelopera relatywnie niewielkiego, ale z doświadczeniem w budowie bloków na wynajem dla państwowego Funduszu Mieszkań na Wynajem BGK Nieruchomości (obecnie PFR Nieruchomości).