Rada Polityki Pieniężnej cykl obniżek stóp procentowych rozpoczęła w maju, po ponad półtorarocznej przerwie. Po czterech cięciach (ostatnie w październiku o 0,25 pkt proc.) podstawowa stopa referencyjna spadła do 4,5 proc.

Wielu obecnych najemców spróbuje mieszkanie kupić? – W ostatnich latach tempo wzrostu cen nieruchomości było znacznie wyższe niż wzrost stawek najmu. Skokowy wzrost podaży lokali na wynajem doprowadził nawet w ostatnim czasie do spadków czynszów – mówi Paweł Grabowski, pośrednik z BIG Property. – Biorąc pod uwagę nadal wysoki koszt kredytów, najem jest atrakcyjną alternatywą dla zakupu nieruchomości, zwłaszcza tych w centrum miasta. Nie spodziewamy się zatem, że najemcy będą masowo rezygnować z najmów na rzecz własności.

Rośnie fala zainteresowania mieszkaniami

Jak mówi Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse, należałoby zadać pytanie, jak wiele osób wynajmuje lokale, czekając na dobry moment, by wejść na rynek i mieszkanie kupić. A ile osób traktuje najem jako długoterminowe zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych?

– Myślę, że ta skala jest trudna do określenia. Nabywcy mieszkań w dużej części wywodzą się z grona najemców, ale nie jestem w stanie określić, nawet orientacyjnie, o jakich wartościach procentowych możemy mówić – zaznacza ekspert.