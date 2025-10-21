Aktualizacja: 21.10.2025 08:21 Publikacja: 21.10.2025 04:13
Wzrost podaży lokali na wynajem doprowadził w niektórych miastach do spadków czynszów
Foto: Adobe Stock
Rada Polityki Pieniężnej cykl obniżek stóp procentowych rozpoczęła w maju, po ponad półtorarocznej przerwie. Po czterech cięciach (ostatnie w październiku o 0,25 pkt proc.) podstawowa stopa referencyjna spadła do 4,5 proc.
Wielu obecnych najemców spróbuje mieszkanie kupić? – W ostatnich latach tempo wzrostu cen nieruchomości było znacznie wyższe niż wzrost stawek najmu. Skokowy wzrost podaży lokali na wynajem doprowadził nawet w ostatnim czasie do spadków czynszów – mówi Paweł Grabowski, pośrednik z BIG Property. – Biorąc pod uwagę nadal wysoki koszt kredytów, najem jest atrakcyjną alternatywą dla zakupu nieruchomości, zwłaszcza tych w centrum miasta. Nie spodziewamy się zatem, że najemcy będą masowo rezygnować z najmów na rzecz własności.
Jak mówi Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse, należałoby zadać pytanie, jak wiele osób wynajmuje lokale, czekając na dobry moment, by wejść na rynek i mieszkanie kupić. A ile osób traktuje najem jako długoterminowe zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych?
– Myślę, że ta skala jest trudna do określenia. Nabywcy mieszkań w dużej części wywodzą się z grona najemców, ale nie jestem w stanie określić, nawet orientacyjnie, o jakich wartościach procentowych możemy mówić – zaznacza ekspert.
Według Łukasza Wydrowskiego, prezesa Estatic Nieruchomości, zainteresowanie zakupem mieszkań wśród najemców rośnie. – Na razie to umiarkowana fala, a nie tsunami. Klienci coraz częściej mówią: „skoro i tak płacę 3–4 tysiące miesięcznie za wynajem, to może lepiej spłacać swoje”. To jest ten moment, w którym ludzie zaczynają realnie przeliczać miesięczne koszty – podkreśla prezes Estatic Nieruchomości.
W większości dużych miast czynsze są niższe niż raty kredytu, choć różnica maleje. – Dopiero w mniejszych miejscowościach lub w segmentach rynku z umiarkowanymi cenami mieszkań te wartości się zbliżają. I tam zaczyna się ruch: najemcy, szczególnie ci z ustabilizowaną sytuacją zawodową, przerzucają się na zakup – mówi Łukasz Wydrowski. – W większych miastach to proces stopniowy. Kredytobiorca potrzebuje też wkładu własnego i poczucia bezpieczeństwa finansowego. A tego wielu najemcom wciąż brakuje, nawet jeśli zdolność kredytowa się poprawia, nie wszyscy są gotowi podjąć decyzję.
Prezes Estatic Nieruchomości uważa, że jeśli RPP utrzyma kierunek, a banki nie podniosą marż, miesięczna rata kredytu może w wielu przypadkach spaść do poziomu zbliżonego do czynszu już w drugiej połowie przyszłego roku. – Wtedy zobaczymy bardziej masowe przechodzenie z najmu do własności – przewiduje. – Na razie jednak rynek jest w fazie przejściowej – nastroje wyraźnie się poprawiły, ale decyzje wciąż wymagają czasu. To etap, w którym klienci znów się rozglądają, a sprzedający próbują wykorzystać dobry moment.
Anton Bubiel, prezes Rentier.io, zaznacza, że nie ma danych na temat aspiracji najemców w różnych segmentach (studenci, pracownicy, rodziny, migranci). – Starając się jednak poczynić jakiekolwiek szacunki, biorąc pod uwagę obecne warunki (wysokie ceny nieruchomości, koszt kredytu, wymagany wkład własny), w ciągu najbliższych pięciu lat ok. 5–15 proc. obecnych najemców mogłoby rzeczywiście przejść na rynek zakupu – mówi prezes. – W bardziej sprzyjających warunkach (spadek stóp procentowych, dostępność programów wsparcia, wzrost dochodów) odsetek ten może być bliżej górnej granicy, ale w warunkach konserwatywnych – bliżej dolnej.
Kiedy rata kredytu będzie zbliżona do stawki najmu mieszkania? - Nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Biorąc pod uwagę czynsz za 50-metrowe mieszkania, który we wrześniu w analizowanych przez Rentier.io miastach wynosił ok. 2,7 tys. zł, to żeby rata kredytu na 500 tys. zł na 30 lat zrównała się z tą kwotą, całkowite oprocentowanie musiałoby wynosić 5,05 proc. w skali roku. Przy założeniu marż banków na tym samym poziomie co teraz, stopa referencyjna musiałaby spaść do poziomu 3,25 (dokładnie 3,36) – szacuje Anton Bubiel.
Kinga Arceusz z agencji Freedom Warszawa Śródmieście zauważa, że wielu klientów chce kupić mieszkanie dla studiujących dzieci. – Obniżka stóp może się przełożyć na zakup zamiast wynajmu. Skala może być zauważalna – to nawet 15–25 proc., jeśli banki utrzymają łagodniejszą politykę, a stopy będą nadal spadać – szacuje pośredniczka Freedom. – Jednak wielu klientów nadal pozostanie ostrożnych. Rynek potrzebuje stabilizacji.
– W ostatnich 24 miesiącach w naszym biurze praktycznie nie mieliśmy transakcji, których stroną kupującą były osoby rezygnujące z najmu. Barierą był wysoki koszt obsługi kredytu hipotecznego – mówi Piotr Stokłosa, dyrektor Freedom Nysa. – Wielu najemców mówiło, że chętnie kupiłoby mieszkanie, ale raty kredytu są zbyt wysokie lub nie mają zdolności kredytowej. Teraz to się zmienia na naszych oczach. We wrześniu i październiku, po długiej przerwie, mamy już dwie umowy rezerwacyjne, gdzie kupującym jest klient rezygnujący z najmu. Najemcy wolą spłacać co miesiąc ratę kredytu za własny lokal niż płacić comiesięczny czynsz – pod warunkiem, że rata nie obciąża nadmiernie domowego budżetu.
Skala prognozowanych przeprowadzek? – Trudno powiedzieć. W poprzednich latach, gdy stopy procentowe były niskie, średnio jeden na pięciu klientów kupujących mieszkanie był osobą rezygnującą z najmu, teraz może być podobnie – jeśli cykl obniżek stóp procentowych będzie utrzymany – mówi dyrektor Stokłosa.
Źródło: rp.pl
