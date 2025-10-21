15 min. 7 sek.

Henryka Bochniarz: Większa liczba kobiet w zarządach firm, to szansa dla gospodarki | EFNI 2025

Rola kobiet w polskim biznesie ciągle pozostaje niepokojąco niewielka. Jestem przekonana, że nie zmieni się bez odpowiednich regulacji i szerokiej akcji edukacyjnej, podkreślającej wartość udziału większej skali kobiet w biznesie. To, że do najwyższych organów decyzyjnych spółek trafi znaczący odsetek kobiet może być jednym z silników polskiej gospodarki, której tak bardzo poszukujemy i potrzebujemy – powiedziała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Programowej EFNI

