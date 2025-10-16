Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) analizuje rynek powierzchni biurowych na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin).

Duże transakcje na rynku biur

Pod koniec września tego roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych przekroczyły 6,7 mln mkw..

– Jedną z największych transakcji na tym rynku w III kwartale był zakup na własne potrzeby biurowca Brama Miasta II (14,2 tys. mkw.) w Łodzi przez Samorząd Województwa Łódzkiego, przedłużenie umowy najmu biur i ekspansja (łączna powierzchnia 9,7 tys. mkw.) przez firmę Rockwool w kompleksie Nowy Rynek w Poznaniu oraz przedłużenie umowy najmu biur przez GlobalLogic (6,5 tys. mkw.) w krakowskim kompleksie Bonarka for Business – podaje PINK.

Pod koniec trzeciego kwartału 2025 r. niezmiennie największymi rynkami biurowymi w Polsce (po Warszawie) były Kraków (ponad 1,8 mln mkw.), Wrocław (ponad 1,3 mln mkw.) i Trójmiasto (ponad 1 mln mkw.). Od lipca do końca września do użytku oddano trzy obiekty biurowe na wynajem komercyjny o łącznej powierzchni 15,6 tys. mkw.