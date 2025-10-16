Reklama
Gdzie jest najłatwiej o biuro od ręki

W III kwartale na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz było niemal 1,2 mln mkw. biur. Największy współczynnik pustostanów odnotowano w Katowicach – podaje Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych.

Publikacja: 16.10.2025 13:14

W trzecim kwartale roku największy udział w transakcjach najmu biur miały odnowienia umów

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) analizuje rynek powierzchni biurowych na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin).

Duże transakcje na rynku biur

Pod koniec września tego roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych przekroczyły 6,7 mln mkw..

– Jedną z największych transakcji na tym rynku w III kwartale był zakup na własne potrzeby biurowca Brama Miasta II (14,2 tys. mkw.) w Łodzi przez Samorząd Województwa Łódzkiego, przedłużenie umowy najmu biur i ekspansja (łączna powierzchnia 9,7 tys. mkw.) przez firmę Rockwool w kompleksie Nowy Rynek w Poznaniu oraz przedłużenie umowy najmu biur przez GlobalLogic (6,5 tys. mkw.) w krakowskim kompleksie Bonarka for Business – podaje PINK.

Pod koniec trzeciego kwartału 2025 r. niezmiennie największymi rynkami biurowymi w Polsce (po Warszawie) były Kraków (ponad 1,8 mln mkw.), Wrocław (ponad 1,3 mln mkw.) i Trójmiasto (ponad 1 mln mkw.). Od lipca do końca września do użytku oddano trzy obiekty biurowe na wynajem komercyjny o łącznej powierzchni 15,6 tys. mkw.

Na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz było ponad 1,2 mln mkw. powierzchni biurowej. Współczynnik pustostanów wynosił 17,7 proc. (wzrost o 0,2 pkt w porównaniu z drugim kwartałem tego roku i o 0,4 pkt proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku). Najwyższy wskaźnik niewynajętej powierzchni odnotowano w Katowicach – 23,4 proc., a najniższy w Szczecinie – 6,8 proc.

Firmy odnawiają umowy najmu biur

W trzecim kwartale 2025 r. wynajęto w regionach 134,4 tys. mkw. biur, co oznacza spadek zarówno w ujęciu kwartalnym (minus 38 proc.), jak i rocznym (minus 36 proc.). Najwięcej powierzchni biurowej wynajęto w Krakowie (31,9 tys. mkw.), Wrocławiu (26,6 mkw.) i w Łodzi (23,3 tys. mkw.).

Największy udział w transakcjach najmu biur miały odnowienia umów (42 proc.). Nowe umowy stanowiły 41 proc. – Relatywnie wysoki udział, bo 12- proc., przypadł transakcjom na potrzeby własne właścicieli budynków, ekspansje to 5 proc. transakcji – podaje PINK.

Źródłem informacji są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (Avison Young, Axi Immo, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark, Savills).

