Aktualizacja: 16.10.2025 13:55 Publikacja: 16.10.2025 13:14
W trzecim kwartale roku największy udział w transakcjach najmu biur miały odnowienia umów
Foto: PINK
Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) analizuje rynek powierzchni biurowych na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin).
Pod koniec września tego roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych przekroczyły 6,7 mln mkw..
– Jedną z największych transakcji na tym rynku w III kwartale był zakup na własne potrzeby biurowca Brama Miasta II (14,2 tys. mkw.) w Łodzi przez Samorząd Województwa Łódzkiego, przedłużenie umowy najmu biur i ekspansja (łączna powierzchnia 9,7 tys. mkw.) przez firmę Rockwool w kompleksie Nowy Rynek w Poznaniu oraz przedłużenie umowy najmu biur przez GlobalLogic (6,5 tys. mkw.) w krakowskim kompleksie Bonarka for Business – podaje PINK.
Pod koniec trzeciego kwartału 2025 r. niezmiennie największymi rynkami biurowymi w Polsce (po Warszawie) były Kraków (ponad 1,8 mln mkw.), Wrocław (ponad 1,3 mln mkw.) i Trójmiasto (ponad 1 mln mkw.). Od lipca do końca września do użytku oddano trzy obiekty biurowe na wynajem komercyjny o łącznej powierzchni 15,6 tys. mkw.
Na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz było ponad 1,2 mln mkw. powierzchni biurowej. Współczynnik pustostanów wynosił 17,7 proc. (wzrost o 0,2 pkt w porównaniu z drugim kwartałem tego roku i o 0,4 pkt proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku). Najwyższy wskaźnik niewynajętej powierzchni odnotowano w Katowicach – 23,4 proc., a najniższy w Szczecinie – 6,8 proc.
W trzecim kwartale 2025 r. wynajęto w regionach 134,4 tys. mkw. biur, co oznacza spadek zarówno w ujęciu kwartalnym (minus 38 proc.), jak i rocznym (minus 36 proc.). Najwięcej powierzchni biurowej wynajęto w Krakowie (31,9 tys. mkw.), Wrocławiu (26,6 mkw.) i w Łodzi (23,3 tys. mkw.).
Największy udział w transakcjach najmu biur miały odnowienia umów (42 proc.). Nowe umowy stanowiły 41 proc. – Relatywnie wysoki udział, bo 12- proc., przypadł transakcjom na potrzeby własne właścicieli budynków, ekspansje to 5 proc. transakcji – podaje PINK.
Źródłem informacji są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (Avison Young, Axi Immo, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark, Savills).
Źródło: rp.pl
