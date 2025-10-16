W lakonicznym komunikacie podano, że Zgromadzaniu Ogólnemu TK przewodniczył wiceprezes Trybunału Bartłomiej Sochański, a sam Bogdan Święczkowski nie brał udziału w dyskusji zgromadzenia i głosowaniu nad uchwałą.

Bogdan Święczkowski nie odpowie za polecenie, które wydał jako Prokurator Krajowy

Przypomnijmy, że wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa TK złożył pod koniec września prokurator generalny Waldemar Żurek. Podstawą były dowody zebrane przez zespół śledczy nr 3 Prokuratury Krajowej w postępowaniu dotyczącym wykorzystania oprogramowania Pegasus przez funkcjonariuszy publicznych. Prokuratura chciała przedstawić prezesowi TK zarzut przekroczenia uprawnień w czasie, kiedy sprawował funkcję prokuratora krajowego (ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym był wówczas Zbigniew Ziobro).

Czyn ten miał polegać na poleceniu kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi CBA wobec adwokata Romana Giertycha. Jak twierdzą śledczy, Bogdan Święczkowski polecił prokuratorowi Prokuratury Krajowej Pawłowi Wilkoszewskiemu, bez uprzedniego wydania na piśmie wymaganego upoważnienia, „przeprowadzenie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi wobec Romana Giertycha w okresie od 17 lipca 2019 r. do 4 grudnia 2019 r, której zakres i cele wykraczały poza ramy tej kontroli (...), bowiem skierowana była na uzyskanie informacji o życiu osobistym i zawodowym oraz prowadzonej działalności politycznej ww., a także o przedmiocie spraw prowadzonych przez niego jako obrońcę i adwokata”.

Prokuratorzy zajmujący się sprawą Pegasusa ustalili również, że Święczkowski polecił wykonanie kopii materiałów pozyskanych w ramach kontroli operacyjnej prowadzonej wobec Romana Giertycha. Miały zostać zgrane na 15 płytach DVD, chociaż zawierały informacje objęte tajemnicą obrończą i zawodowo-adwokacką. Obowiązujące przepisy uprawniały do wykonania takich kopii wyłącznie Szefa CBA po uprzednim uzyskaniu zgody ministra – Członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych.