Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski
W lakonicznym komunikacie podano, że Zgromadzaniu Ogólnemu TK przewodniczył wiceprezes Trybunału Bartłomiej Sochański, a sam Bogdan Święczkowski nie brał udziału w dyskusji zgromadzenia i głosowaniu nad uchwałą.
Przypomnijmy, że wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa TK złożył pod koniec września prokurator generalny Waldemar Żurek. Podstawą były dowody zebrane przez zespół śledczy nr 3 Prokuratury Krajowej w postępowaniu dotyczącym wykorzystania oprogramowania Pegasus przez funkcjonariuszy publicznych. Prokuratura chciała przedstawić prezesowi TK zarzut przekroczenia uprawnień w czasie, kiedy sprawował funkcję prokuratora krajowego (ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym był wówczas Zbigniew Ziobro).
Czyn ten miał polegać na poleceniu kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi CBA wobec adwokata Romana Giertycha. Jak twierdzą śledczy, Bogdan Święczkowski polecił prokuratorowi Prokuratury Krajowej Pawłowi Wilkoszewskiemu, bez uprzedniego wydania na piśmie wymaganego upoważnienia, „przeprowadzenie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi wobec Romana Giertycha w okresie od 17 lipca 2019 r. do 4 grudnia 2019 r, której zakres i cele wykraczały poza ramy tej kontroli (...), bowiem skierowana była na uzyskanie informacji o życiu osobistym i zawodowym oraz prowadzonej działalności politycznej ww., a także o przedmiocie spraw prowadzonych przez niego jako obrońcę i adwokata”.
Prokuratorzy zajmujący się sprawą Pegasusa ustalili również, że Święczkowski polecił wykonanie kopii materiałów pozyskanych w ramach kontroli operacyjnej prowadzonej wobec Romana Giertycha. Miały zostać zgrane na 15 płytach DVD, chociaż zawierały informacje objęte tajemnicą obrończą i zawodowo-adwokacką. Obowiązujące przepisy uprawniały do wykonania takich kopii wyłącznie Szefa CBA po uprzednim uzyskaniu zgody ministra – Członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych.
Zdaniem śledczych, Święczkowski działał w ten sposób na szkodę interesu prywatnego Romana Giertycha, poprzez „naruszenie jego konstytucyjnie chronionego prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji RP), a także Stanisława Gawłowskiego, Leszka Czarneckiego i innych osób poprzez naruszenie ich konstytucyjnego prawa do obrony (art. 42 Konstytucji RP), a nadto na szkodę Leszka Czarneckiego, Ewy Jakubowskiej i innych osób, poprzez naruszenie ich prawa do zachowania w tajemnicy informacji przekazywanych pomiędzy klientem a adwokatem, bez uzyskania zgody sądu na uchylenie tej tajemnicy”.
Na zarzuty prokuratury Święczkowski odpowiedział na konferencji prasowej. - Wniosek Waldemara Żurka zmierzający do uchylenia mi immunitetu sędziego TK to gorsząca polityczna hucpa uwłaczająca przedstawicielowi rządu, który ją podejmuje. Wynika z kompromitującej ministra sprawiedliwości Prokuratora Generalnego nieznajomości prawa - stwierdził prezes TK. Zapewnił, że wszelkie decyzje i polecenia wydawane przeze niego w czasie, gdy pełnił funkcję Prokuratora Krajowego, były zgodne z prawem i mieściły się w zakresie obowiązków przyznanych mu przez prawo.
- Prokurator, o którym mowa we wniosku złożonym przez Waldemara Żurka, był w pełni uprawniony do podejmowania kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, do czego zgodnie z przepisami został przeze mnie pisemnie upoważniony – wskazał Święczkowski.
