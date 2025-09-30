Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Bogdan Święczkowski straci immunitet? Waldemar Żurek złożył wniosek

Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył we wtorek do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa tego sądu Bogdana Święczkowskiego. Chodzi o użycie systemu Pegasus wobec Romana Giertycha.

Publikacja: 30.09.2025 12:28

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski

Foto: PAP/Rafał Guz

Mateusz Adamski

Obecny Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski ma usłyszeć zarzut przekroczenia uprawnień w czasie, kiedy sprawował funkcję prokuratora krajowego. 

Miał wówczas polecić prokuratorowi Prokuratury Krajowej Pawłowi Wilkoszewskiemu, bez uprzedniego wydania wymaganego pisemnego upoważnienia „przeprowadzenie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi wobec Romana Giertycha w okresie od 17 lipca 2019 r. do 4 grudnia 2019 r, której zakres i cele wykraczały poza ramy tej kontroli (...), bowiem skierowana była na uzyskanie informacji o życiu osobistym i zawodowym oraz prowadzonej działalności politycznej ww., a także o przedmiocie spraw prowadzonych przez niego jako obrońcę i adwokata”.

Czytaj więcej

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski
Sądy i trybunały
Nowy prezes Trybunału Konstytucyjnego ma stanąć przed Komisją ds. Pegasusa

Co ustalili prokuratorzy 

Prokuratorzy z Zespołu Śledczego Nr 3 Prokuratury Krajowej (zajmuje się sprawą Pegasusa) ustalili również, że Święczkowski polecił wykonanie kopii materiałów pozyskanych w ramach kontroli operacyjnej prowadzonej wobec Romana Giertycha poprzez ich zgranie na 15 płyt DVD, pomimo że zawierały informacje objęte tajemnicą obrończą i zawodowo-adwokacką. Jak wskazano w komunikacie, z § 8 ust. 3 cyt. rozporządzenia ministra sprawiedliwości jednoznacznie wynika, że do dokonania kopii tych materiałów uprawniony był wyłącznie Szef CBA po uprzednim uzyskaniu zgody ministra – Członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych.

Zdaniem śledczych Święczkowski działał w ten sposób na szkodę interesu prywatnego Romana Giertycha, poprzez „naruszenie jego konstytucyjnie chronionego prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji RP), Stanisława Gawłowskiego, Leszka Czarneckiego i innych osób poprzez naruszenie ich konstytucyjnego prawa do obrony (art. 42 Konstytucji RP), a nadto na szkodę Leszka Czarneckiego, Ewy Jakubowskiej i innych osób, poprzez naruszenie ich prawa do zachowania w tajemnicy informacji przekazywanych pomiędzy klientem a adwokatem, bez uzyskania zgody sądu na uchylenie tej tajemnicy”. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Dariusz Korneluk
Prawo karne
Prokurator krajowy Dariusz Korneluk zapowiada przełom ws. Pegasusa

Prokurator Paweł Wilkoszewski zawieszony. Jest wniosek o uchylenie immunitetu i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

Poinformowano również, że prokurator krajowy Dariusz Korneluk skierował do Izby Odpowiedzialności Zawodowej wniosek o uchylenie immunitetu prokuratorowi PK – Pawłowi Wilkoszewskiemu. Jednocześnie wystąpił o wszczęcie wobec prokuratora Wilkoszewskiego postępowania dyscyplinarnego. W komunikacie podano, że Waldemar Żurek, wykonując swoje kompetencje jako Prokurator Generalny zdecydował o zawieszeniu prok. Wilkoszewskiego w czynnościach służbowych na okres 6 miesięcy, tj. do 30 marca 2026 r.

W komunikacie przekazano, że „decyzja uzasadniona jest charakterem opisanych we wniosku o uchylenie prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu immunitetu naruszeń prawa i ich związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, co powoduje konieczność natychmiastowego odsunięcia ww. od wykonywania czynności prokuratora”. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Bogdan Święczkowski Waldemar Żurek Prawo Karne

Obecny Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski ma usłyszeć zarzut przekroczenia uprawnień w czasie, kiedy sprawował funkcję prokuratora krajowego. 

Miał wówczas polecić prokuratorowi Prokuratury Krajowej Pawłowi Wilkoszewskiemu, bez uprzedniego wydania wymaganego pisemnego upoważnienia „przeprowadzenie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi wobec Romana Giertycha w okresie od 17 lipca 2019 r. do 4 grudnia 2019 r, której zakres i cele wykraczały poza ramy tej kontroli (...), bowiem skierowana była na uzyskanie informacji o życiu osobistym i zawodowym oraz prowadzonej działalności politycznej ww., a także o przedmiocie spraw prowadzonych przez niego jako obrońcę i adwokata”.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski
Sądy i trybunały
Prezes warszawskiego sądu zawiadamia prokuraturę ws. Bogdana Święczkowskiego
Sejm spuścił psy z łańcuchów – i to dosłownie. Ustawa łańcuchowa przyjęta
Prawo w Polsce
Sejm spuścił psy z łańcuchów – i to dosłownie. Ustawa łańcuchowa przyjęta
Przekształcanie zleceń w etaty może uderzyć też w pracowników. Chodzi o pensje
Praca, Emerytury i renty
Przekształcanie zleceń w etaty może uderzyć też w pracowników. Chodzi o pensje
W 2024 r. egzamin na aplikację adwokacką zdało 74,2 proc. przystępujących. W tym roku wynik ten jest
Aplikacje i egzaminy
Znamy wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze. Gdzie kandydatom poszło najlepiej?
W razie mobilizacji jako pierwsi do służby wojskowej trafią zapewne żołnierze rezerwy
Prawo w Polsce
Kto w razie wojny może w pierwszej kolejności trafić do wojska?
Reklama
Reklama
e-Wydanie