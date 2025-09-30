Bogdan Święczkowski straci immunitet? Waldemar Żurek złożył wniosek

Obecny Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski ma usłyszeć zarzut przekroczenia uprawnień w czasie, kiedy sprawował funkcję prokuratora krajowego.

Reklama Reklama

Miał wówczas polecić prokuratorowi Prokuratury Krajowej Pawłowi Wilkoszewskiemu, bez uprzedniego wydania wymaganego pisemnego upoważnienia „przeprowadzenie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi wobec Romana Giertycha w okresie od 17 lipca 2019 r. do 4 grudnia 2019 r, której zakres i cele wykraczały poza ramy tej kontroli (...), bowiem skierowana była na uzyskanie informacji o życiu osobistym i zawodowym oraz prowadzonej działalności politycznej ww., a także o przedmiocie spraw prowadzonych przez niego jako obrońcę i adwokata”.

Co ustalili prokuratorzy

Prokuratorzy z Zespołu Śledczego Nr 3 Prokuratury Krajowej (zajmuje się sprawą Pegasusa) ustalili również, że Święczkowski polecił wykonanie kopii materiałów pozyskanych w ramach kontroli operacyjnej prowadzonej wobec Romana Giertycha poprzez ich zgranie na 15 płyt DVD, pomimo że zawierały informacje objęte tajemnicą obrończą i zawodowo-adwokacką. Jak wskazano w komunikacie, z § 8 ust. 3 cyt. rozporządzenia ministra sprawiedliwości jednoznacznie wynika, że do dokonania kopii tych materiałów uprawniony był wyłącznie Szef CBA po uprzednim uzyskaniu zgody ministra – Członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych.

Zdaniem śledczych Święczkowski działał w ten sposób na szkodę interesu prywatnego Romana Giertycha, poprzez „naruszenie jego konstytucyjnie chronionego prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji RP), Stanisława Gawłowskiego, Leszka Czarneckiego i innych osób poprzez naruszenie ich konstytucyjnego prawa do obrony (art. 42 Konstytucji RP), a nadto na szkodę Leszka Czarneckiego, Ewy Jakubowskiej i innych osób, poprzez naruszenie ich prawa do zachowania w tajemnicy informacji przekazywanych pomiędzy klientem a adwokatem, bez uzyskania zgody sądu na uchylenie tej tajemnicy”.