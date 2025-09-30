Bogdan Święczkowski straci immunitet? Waldemar Żurek złożył wniosek

Aktualizacja: 30.09.2025 13:56 Publikacja: 30.09.2025 12:28
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski
Foto: PAP/Rafał Guz
Obecny Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski ma usłyszeć zarzut przekroczenia uprawnień w czasie, kiedy sprawował funkcję prokuratora krajowego.
Miał wówczas polecić prokuratorowi Prokuratury Krajowej Pawłowi Wilkoszewskiemu, bez uprzedniego wydania wymaganego pisemnego upoważnienia „przeprowadzenie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi wobec Romana Giertycha w okresie od 17 lipca 2019 r. do 4 grudnia 2019 r, której zakres i cele wykraczały poza ramy tej kontroli (...), bowiem skierowana była na uzyskanie informacji o życiu osobistym i zawodowym oraz prowadzonej działalności politycznej ww., a także o przedmiocie spraw prowadzonych przez niego jako obrońcę i adwokata”.
Czytaj więcej
Komisja śledcza ds. Pegasusa zadecydowała w poniedziałek o wezwaniu na świadka obecnego prezesa T...
Prokuratorzy z Zespołu Śledczego Nr 3 Prokuratury Krajowej (zajmuje się sprawą Pegasusa) ustalili również, że Święczkowski polecił wykonanie kopii materiałów pozyskanych w ramach kontroli operacyjnej prowadzonej wobec Romana Giertycha poprzez ich zgranie na 15 płyt DVD, pomimo że zawierały informacje objęte tajemnicą obrończą i zawodowo-adwokacką. Jak wskazano w komunikacie, z § 8 ust. 3 cyt. rozporządzenia ministra sprawiedliwości jednoznacznie wynika, że do dokonania kopii tych materiałów uprawniony był wyłącznie Szef CBA po uprzednim uzyskaniu zgody ministra – Członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych.
Zdaniem śledczych Święczkowski działał w ten sposób na szkodę interesu prywatnego Romana Giertycha, poprzez „naruszenie jego konstytucyjnie chronionego prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji RP), Stanisława Gawłowskiego, Leszka Czarneckiego i innych osób poprzez naruszenie ich konstytucyjnego prawa do obrony (art. 42 Konstytucji RP), a nadto na szkodę Leszka Czarneckiego, Ewy Jakubowskiej i innych osób, poprzez naruszenie ich prawa do zachowania w tajemnicy informacji przekazywanych pomiędzy klientem a adwokatem, bez uzyskania zgody sądu na uchylenie tej tajemnicy”.
Czytaj więcej
W maju, czerwcu najpóźniej będziemy mogli mówić o przełomie w postępowaniu dotyczącym systemu Peg...
Poinformowano również, że prokurator krajowy Dariusz Korneluk skierował do Izby Odpowiedzialności Zawodowej wniosek o uchylenie immunitetu prokuratorowi PK – Pawłowi Wilkoszewskiemu. Jednocześnie wystąpił o wszczęcie wobec prokuratora Wilkoszewskiego postępowania dyscyplinarnego. W komunikacie podano, że Waldemar Żurek, wykonując swoje kompetencje jako Prokurator Generalny zdecydował o zawieszeniu prok. Wilkoszewskiego w czynnościach służbowych na okres 6 miesięcy, tj. do 30 marca 2026 r.
W komunikacie przekazano, że „decyzja uzasadniona jest charakterem opisanych we wniosku o uchylenie prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu immunitetu naruszeń prawa i ich związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, co powoduje konieczność natychmiastowego odsunięcia ww. od wykonywania czynności prokuratora”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Obecny Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski ma usłyszeć zarzut przekroczenia uprawnień w czasie, kiedy sprawował funkcję prokuratora krajowego.
Miał wówczas polecić prokuratorowi Prokuratury Krajowej Pawłowi Wilkoszewskiemu, bez uprzedniego wydania wymaganego pisemnego upoważnienia „przeprowadzenie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi wobec Romana Giertycha w okresie od 17 lipca 2019 r. do 4 grudnia 2019 r, której zakres i cele wykraczały poza ramy tej kontroli (...), bowiem skierowana była na uzyskanie informacji o życiu osobistym i zawodowym oraz prowadzonej działalności politycznej ww., a także o przedmiocie spraw prowadzonych przez niego jako obrońcę i adwokata”.
Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Beata Najjar złożyła doniesienie do prokuratury w sprawie Bogdana Święczkowsk...
Zakaz trzymania psów na łańcuchach i wymogi minimalnej wielkości kojców - to założenia przyjętej przez Sejm tzw....
Inspektor pracy będzie mógł przekształcać kontrakty cywilnoprawne w umowy o pracę. Jeśli nie będzie w stanie ust...
Tegoroczne egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze zakończyły się podobnymi wynikami jak rok temu. Poziom zdawal...
Wtargnięcie dronów do Polski sprawiło, że ożyły pytania o scenariusze wydarzeń na wypadek rosyjskiej agresji. Do...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas