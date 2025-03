Poproszony o doprecyzowanie mówił, że obecnie postępowanie toczy się w sprawie, a nie jest wykluczone, że zebrany materiał dowodowy, będzie pozwalał na podsumowanie działań i przygotowanie zarzutów konkretnej osobie. Na pytanie, czy materiał ów wskazuje na zarzuty dla Zbigniewa Ziobry, prokurator krajowy odparł, że jest badanych wiele tysięcy tomów akt, kilkadziesiąt wątków jednocześnie. - Fundusz Sprawiedliwości podlegał ministrowi i jeśli materiał będzie pozwalał, to zarzut zostanie przedstawiony. Mogę zagwarantować, że jeśli będzie materiał dowodowy, to nie będzie ani jednej osoby, co do której prokurator nie postawi zarzutu popełnienia przestępstwa – mówił Dariusz Korneluk.

Korneluk: prezes TK Bogdan Święczkowski zostanie przesłuchany w poniedziałek

Pytany o śledztwo ws. zamachu stanu, Dariusz Korneluk potwierdził, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski został skutecznie wezwany i zostanie przesłuchany w poniedziałek w tej sprawie jako osoba, która złożyła zawiadomienie. Na pytanie, czy zawiadomienie ma podstawy, odparł: - Przeczytałem te akta. One nie są kompletne. Ponieważ elementem zawiadomienia jest obsadzenie stanowiska Prokuratora Krajowego, to nie jest wykluczone, że mogę zostać przesłuchany, a w takiej sytuacji jakakolwiek moja wypowiedź i ocena tego materiału dowodowego byłaby co najmniej nieprofesjonalna – przyznał prokurator.

Na pytanie, czy Bogdan Święczkowski może usłyszeć zarzuty ws. złożenia doniesienia o przestępstwie, którego nie ma, Korneluk odpowiedział:

- Jako prawnik odpowiem tak: rzeczywiście zakończenie tego postępowania – w zależności od podjętej decyzji – otworzy drogę do oceny prawnej, czy rzeczywiście zachodziło uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa i czy rzeczywiście nie mamy do czynienia z popełnieniem przestępstwa z zawiadomienia organu procesowego o niepopełnionym przestępstwie.