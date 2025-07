Na początku października ubiegłego roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję cofającą zezwolenie na świadczenie usług płatniczych przez Conotoxia, której właścicielem jest serwis Cinkciarz.pl. Jej klienci skarżyli się między innymi na opóźnienia w wypłatach pieniędzy. Po zawiadomieniu złożonym przez KNF, Prokuratura Regionalna w Poznaniu wszczęła postępowanie w sprawie spółki Conotoxia.

Do prokuratury wpłynęło ponad 2 tys. zawiadomień, w szczególności od klientów portalu cinkciarz.pl, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy.

Głównym podejrzanym jest Robert G., członek zarządu a następnie prezes zarządu spółki Conotoxia. Zarzucono mu współdziałanie w popełnieniu przestępstwa oszustwa polegającego na „doprowadzeniu szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie przekraczającej 49 milionów złotych poprzez wprowadzenie tych osób w błąd co do okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy w aplikacji mobilnej Cinkciarz.pl., w tym co do faktycznego przeznaczenia środków finansowych, pozyskanych od pokrzywdzonych w ramach internetowej wymiany walut oraz z usług płatniczych i finansowania z tych środków, między innymi, działalności operacyjnej spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Conotoxia Holding”. Robert G. jest w areszcie.