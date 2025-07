– Uchylenie art. 37a § 2 k.k. nie oznacza, że automatycznie sędziowie będą orzekać kary ograniczenia wolności czy grzywny wobec sprawców groźnych przestępstw czy członków zorganizowanej grupy przestępczej. A nawet gdyby kiedyś taki wyrok zapadł, to prokuratura ma możliwość korzystania ze środków odwoławczych i takie rozstrzygnięcie zostałoby natychmiast zmienione w ramach kontroli instancyjnej – mówi sędzia Piotr Mgłosiek z Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków. – Natomiast art. 37a jest furtką, dzięki której można dostosować rozstrzygnięcie do konkretnej sytuacji. Ograniczenie swobody orzeczniczej jest drogą donikąd. Dlatego uważam, że obawy formułowane przez część prokuratorów są nieuzasadnione – dodaje sędzia Mgłosiek.

Zastrzeżenia co do procedury

Choć ostatnia wersja projektu została ograniczona do zmian w k.p.k. i jedynie kilku przepisów k.k., to do nich prokuratorzy także mają zastrzeżenia.

– Teraz przed nami batalia dotycząca ochrony k.p.k. przed niekorzystnymi rozwiązaniami, których większość pozostała w aktualnej wersji projektu. Ewentualne wprowadzenie tych zmian nie tylko zagroziłoby sprawnemu prowadzeniu śledztw i dochodzeń, ale także wpłynęłoby na pogorszenie warunków pracy pracowników administracyjnych prokuratury poprzez nałożenie na nich nowych obowiązków wcale nie przekładających się na skuteczność ścigania przestępstw – mówi Paweł Opitek dyrektor Biura Prawnego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

Chodzi np. o rozszerzenie prawa do tłumaczeń dla obcokrajowców (co wynika z przepisów unijnych) nie tylko podstawowych decyzji procesowych takich jak postanowienie o postawieniu zarzutów, aktu oskarżenia i innych postanowień kończących postępowanie, ale również każdego innego dokumentu, jeśli ma on istotne znaczenie dla realizacji prawa do obrony.