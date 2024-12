Będą zmiany dla tłumaczy. Mogą zablokować sprawy karne i pochłoną miliony

Prokuratorzy przeciwni. „To zbędne zmiany, mogą sparaliżować procesy”

– Zastanawiam się, czy ktoś pomyślał o wpływie takiej regulacji na proces karny, bo w moim przekonaniu prowadzić to będzie do poważnych perturbacji. Nie zawsze bowiem to, co ładnie wygląda na papierze, znajduje pozytywne przełożenie w pracy sądu czy prokuratora. W tym konkretnym przypadku proponowane zmiany wpłyną zarówno na czas trwania procesów, znacznie go wydłużając, jak i ich koszty – mówi „Rzeczpospolitej” prok. Jacek Skała, szef związkowców.

Według związku ta na pozór drobna zmiana może znacznie wydłużyć czas trwania postępowań sądowych, a w niektórych przypadkach całkowicie sparaliżować proces. Związkowcy tłumaczą, że ocena, czy jakiś dokument jest istotny dla realizacji prawa do obrony, to kwestia subiektywna, a dla oskarżonego co do zasady każdy dokument z akt sprawy ma istotne znaczenie. W ten sposób będzie można wnioskować o tłumaczenia m.in. obszernych protokołów z przesłuchań świadków, opinii kryminalistycznych, analiz kryminalnych czy protokołów oględzin. A to nierzadko są setki, a w bardziej skomplikowanych sprawach nawet tysiące stron.

– Przetłumaczenie kilkunastu stron kart sprawy zajmie dwa, trzy tygodnie. Przy kilkudziesięciu kartach mowa nawet o miesiącach potrzebnych na tłumaczenie, a w sprawach poważnych, gdzie materiał dowodowy zajmuje kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tomów, okres tłumaczenia wydłuża się do niebotycznych, trudnych do oszacowania, rozmiarów – wskazują w opinii prokuratorscy związkowcy.

Czytaj więcej W sądzie i w urzędzie Na tłumaczenie trzeba poczekać Miliony obywateli Ukrainy trafiło do Polski od lutego br. W efekcie pojawiło się ich sporo w sądach czy urzędach. Zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi tłumacza przysięgłego z języka ukraińskiego. A z tymi bywają problemy.

Ile kosztuje przetłumaczenie dokumentów? Koszty mogą być ogromne

Ostrzegają też, że zmiany, które forsuje ministerstwo, mogą generować ogromne dodatkowe koszty. Stawka za jedną stronę tłumaczenia to 55 zł. Oznacza to, że w przypadku tylko 100 stron tekstu państwo będzie musiało zapłacić 5,5 tys. zł. W konsekwencji dodatkowe tłumaczenia mogą kosztować rocznie nawet kilka milionów złotych. Szacunkowych kosztów tej zmiany nie zawarto jednak ani w uzasadnieniu ustawy, ani w ocenie skutków regulacji. Wskazano jednak, że mogą one zostać pokryte z budżetów sądów.