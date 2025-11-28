Reklama
Prokuratura Krajowa: pięć osób, w tym nieletnia, z zarzutami o szpiegostwo

Dwoje obywateli Ukrainy i troje Białorusinów to osoby podejrzane o działania na rzecz obcego wywiadu - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Publikacja: 28.11.2025 16:05

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kto został zatrzymany przez Prokuraturę Krajową w związku z podejrzeniem o szpiegostwo?
  • Jakie zarzuty postawiono podejrzanym i co im grozi?
  • Dlaczego nie wszyscy podejrzani zostali aresztowani i jakie środki zapobiegawcze zastosowano?
  • W jaki sposób obywatele Ukrainy i Białorusi działają w Polsce na rzecz reżimu?

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak, we wtorek i środę funkcjonariusze ABW oraz policji zatrzymali pięć osób: dwoje obywateli Ukrainy – Oleksandra S. i nieletnią Sofię Ch., oraz troje obywateli Białorusi – Viktoryię M., Antona M. i Uladzimira U.  Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty działania w 2024 roku na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej tj. z art. 130 § 1 k.k. Czyn ten stanowi zbrodnię zagrożoną karą pozbawienia wolności od 5 do 30 lat. Po przedstawieniu zarzutów prokurator przesłuchał podejrzanych. 

„Działania podejrzanych miały polegać na nawiązaniu kontaktu z przedstawicielami obcego wywiadu za pośrednictwem komunikatora Telegram oraz wykonywaniu zleconych zadań, w tym wykonywaniu i przekazywaniu dokumentacji fotograficznej obiektów infrastruktury krytycznej i miejsc kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Za realizowane zadania podejrzani otrzymywali wynagrodzenia w kryptowalutach” - informuje prok. Nowak.

Dlaczego nie aresztowano wszystkich podejrzanych o szpiegostwo

Wobec trojga podejrzanych (Viktoryi M., Oleksandra S. i Antona M.) Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Nieletnia Sofia Ch. została na wniosek prokuratora umieszczenia w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy.

Uladzimir U., z uwagi na zły stan jego zdrowia, nie został aresztowany. Zastosowano wobec niego tzw. nieizolacyjny środek zapobiegawczy – zakaz opuszczania Polski.

Ukraińcy i Białorusini fotografowali obiekty infrastruktury krytycznej 

Śledztwo, prowadzone przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Lublinie dotyczy udziału osób różnych narodowości, zwerbowanych za pośrednictwem komunikatorów internetowych, w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Proceder ten miał trwać od marca 2024 r. do lutego 2025 r.  w Rzeszowie, Warszawie, Łodzi oraz innych miejscowościach

„Działania polegały na wykonywaniu i przekazywaniu fotografii obiektów infrastruktury krytycznej, a także na rozwieszaniu plakatów i wykonywaniu graffiti” - przekazał rzecznik PK.

Obywatele Ukrainy i Białorusi w służbie reżimu

Zatrzymani to kolejne osoby zza wschodniej granicy zatrzymane w ostatnim czasie w związku z podejrzeniem o prowadzenie działań na rzecz Rosji. W piątek Prokuratura Krajowa wydała listy gończe za Jewhenijem Iwanowem i Ołeksandrem Kononowem podejrzanymi o akty dywersji na kolei w Polsce.

W sierpniu zatrzymano Ilię K., 17-letniego obywatela Ukrainy. Zatrzymano go  m.in. w związku ze znieważeniem pomnika Rzeź Wołyńska.  Ukrainicec umieszczał też na budynkach i pomnikach flagi banderowskie oraz rozpowszechniał hasła propagujące ideologię nazistowską
a terenie Wrocławia, Warszawy oraz w miejscowości Domostaw.. Premier Donald Tusk informował, że 17-latka zwerbowały obce służby.

8 września br. funkcjonariusze ABW zatrzymali obywatela Białorusi Uladzislaua N. Mężczyzna prowadził działalność wywiadowczą na terytorium Polski i Węgier. Natomiast 16 października w ręce ABW wpadł Ukrainiec Danylo H., który szpiegował na terytorium Polski i Rumunii.

22 października prokuratura informowała o zatrzymaniu na początku października w Białej Podlaskiej dwóch 24-letnich obywateli Ukrainy, m.in. Bohdana K. W jego telefonie odkryto korespondencję, która wskazuje, że mężczyzna przekazywał osobie posługującej się językiem rosyjskim fotografie oraz współrzędne geograficzne obiektów krytycznych należących do Sił Zbrojnych RP. Podejrzany nie przyznał się do winy, ale nie krył prorosyjskich poglądów i podważał suwerenność Ukrainy. Został aresztowany.

Pod koniec października służby specjalne zatrzymały w Katowicach dwoje obywateli Ukrainy. 32-letni mężczyzna i 34-letnia kobieta mieli rozpoznawać polski potencjał militarny oraz montować urządzenia służące do skrytego monitoringu infrastruktury krytycznej. Decyzją sądu oboje podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

 

Prawo Karne Szpiegostwo wojna hybrydowa

