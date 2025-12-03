List prezydenta Karola Nawrockiego z okazji wręczenia Nagrody im. Giedroycia

Aktualizacja: 03.12.2025 20:38 Publikacja: 03.12.2025 20:09
Foto: PAP/Leszek Szymański
Szanowni Państwo,
na kilka dni przed 25. rocznicą śmierci Jerzego Giedroycia oraz przypadającą 17 września rocznicą sowieckiej inwazji, która przypieczętowała los II Rzeczypospolitej, w przestrzeń powietrzną Polski wtargnęło kilkanaście rosyjskich dronów wojskowych. Incydent ten w sposób dobitny przypomniał o istocie i stawce dramatycznej walki, jaką toczy obecnie Ukraina, od blisko czterech lat stawiająca mężny opór rosyjskiej agresji. Wilk zmienia sierść, lecz nie zmienia natury – mówi znane przysłowie. Doskonale pasuje ono do imperium moskiewskiego i jego nienasyconej żądzy podboju, jedynie sporadycznie maskowanej pozorami gotowości do międzynarodowej współpracy na partnerskich, cywilizowanych zasadach.
Jerzy Giedroyc – jedna z czołowych postaci polskiej emigracji politycznej i życia literackiego w XX wieku – nigdy nie miał takich złudzeń. Ten wybitny redaktor naczelny paryskiej „Kultury” i „Zeszytów Historycznych” w duchu trzeźwego realizmu, troszcząc się nie tylko o los Polski, lecz także o ład, pokój i stabilny rozwój w jej najbliższym otoczeniu, promował koncepcję, która dzisiaj jest jednym z niekwestionowanych dogmatów dyplomacji i myśli strategicznej Rzeczypospolitej. Doktryna Giedroycia-Mieroszewskiego wyrasta bowiem z dwóch najważniejszych wartości definiujących naszą tożsamość narodową: z wolności i solidarności. Nie sprowadza się zatem do wizji państw ULB – Ukrainy, Litwy i Białorusi – jako strefy buforowej oddzielającej Polskę od odwiecznego nieprzyjaciela. Wskazuje również na potrzebę realnej, trwałej niepodległości i wszechstronnego rozwoju naszych wschodnich sąsiadów. Postuluje by poza wspólnym dziedzictwem wielonarodowej Rzeczypospolitej i tradycji oporu wobec moskiewskiej satrapii zbliżała nas też wspólnota wartości, standardów cywilizacyjnych i wzajemnie korzystnej współpracy.
Ciesząc się, że idei tej służy tak wiele odważnych i światłych umysłów, składam uroczyste gratulacje wszystkim laureatom i nominowanym do nagrody imienia słynnego Samotnika z Maisons-Laffitte. Życzę Państwu wielu sukcesów w działalności na rzecz pokoju, dobrej sławy i dostatku Państwa ojczyzn oraz na polu utwierdzania wolności, przyjaźni i dobra wspólnego narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Proszę o przyjęcie wyrazów uznania i serdecznych pozdrowień.
Prezydent RP Karol Nawrocki
Warszawa, 3 grudnia 2025 roku
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
