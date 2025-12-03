Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

List prezydenta Karola Nawrockiego z okazji wręczenia Nagrody im. Giedroycia

Do uczestników uroczystości wręczenia Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia list skierował prezydent RP Karol Nawrocki.

Publikacja: 03.12.2025 20:09

List prezydenta Karola Nawrockiego z okazji wręczenia Nagrody im. Giedroycia

Foto: PAP/Leszek Szymański

Redakcja „Rz”

Szanowni Państwo,

na kilka dni przed 25. rocznicą śmierci Jerzego Giedroycia oraz przypadającą 17 września rocznicą sowieckiej inwazji, która przypieczętowała los II Rzeczypospolitej, w przestrzeń powietrzną Polski wtargnęło kilkanaście rosyjskich dronów wojskowych. Incydent ten w sposób dobitny przypomniał o istocie i stawce dramatycznej walki, jaką toczy obecnie Ukraina, od blisko czterech lat stawiająca mężny opór rosyjskiej agresji. Wilk zmienia sierść, lecz nie zmienia natury – mówi znane przysłowie. Doskonale pasuje ono do imperium moskiewskiego i jego nienasyconej żądzy podboju, jedynie sporadycznie maskowanej pozorami gotowości do międzynarodowej współpracy na partnerskich, cywilizowanych zasadach.

Jerzy Giedroyc – jedna z czołowych postaci polskiej emigracji politycznej i życia literackiego w XX wieku – nigdy nie miał takich złudzeń. Ten wybitny redaktor naczelny paryskiej „Kultury” i „Zeszytów Historycznych” w duchu trzeźwego realizmu, troszcząc się nie tylko o los Polski, lecz także o ład, pokój i stabilny rozwój w jej najbliższym otoczeniu, promował koncepcję, która dzisiaj jest jednym z niekwestionowanych dogmatów dyplomacji i myśli strategicznej Rzeczypospolitej. Doktryna Giedroycia-Mieroszewskiego wyrasta bowiem z dwóch najważniejszych wartości definiujących naszą tożsamość narodową: z wolności i solidarności. Nie sprowadza się zatem do wizji państw ULB – Ukrainy, Litwy i Białorusi – jako strefy buforowej oddzielającej Polskę od odwiecznego nieprzyjaciela. Wskazuje również na potrzebę realnej, trwałej niepodległości i wszechstronnego rozwoju naszych wschodnich sąsiadów. Postuluje by poza wspólnym dziedzictwem wielonarodowej Rzeczypospolitej i tradycji oporu wobec moskiewskiej satrapii zbliżała nas też wspólnota wartości, standardów cywilizacyjnych i wzajemnie korzystnej współpracy.

Ciesząc się, że idei tej służy tak wiele odważnych i światłych umysłów, składam uroczyste gratulacje wszystkim laureatom i nominowanym do nagrody imienia słynnego Samotnika z Maisons-Laffitte. Życzę Państwu wielu sukcesów w działalności na rzecz pokoju, dobrej sławy i dostatku Państwa ojczyzn oraz na polu utwierdzania wolności, przyjaźni i dobra wspólnego narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Proszę o przyjęcie wyrazów uznania i serdecznych pozdrowień.

Prezydent RP Karol Nawrocki

Reklama
Reklama

Warszawa, 3 grudnia 2025 roku

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nagroda „Rzeczpospolitej” Im. Jerzego Giedroycia Osoby Karol Nawrocki Serhij Żadan Krzysztof Pomian
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Krzysztof Pomian
Kraj
Krzysztof Pomian: W sprawie Ukrainy Giedroyc okazał się prorokiem
Serhij Żadan
Kraj
Serhij Żadan: Apeluję do Polaków, aby nie tracili czujności
W lutym 1953 roku odbudowany pałac przekazano na siedzibę Instytutowi im. Fryderyka Chopina (później
Kraj
Muzeum Chopina zamknięte na rok z powodu gruntownej modernizacji
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Największą pozycją w dziale „administracja publiczna” w budżecie na przyszły rok są wynagrodzenia ur
Warszawa
Nasi drodzy urzędnicy. Rekordowe wydatki na administrację w warszawskim ratuszu
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama