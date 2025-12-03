Rzeczpospolita
Wydarzenia
Laudacja na cześć Serhija Żadana, laureata Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia

Serhij Żadan nieomal zapłacił życiem za ukraińską tożsamość ciężko pobity przez rosyjskich nacjonalistów 1 marca 2014 roku. Teraz jest w armii ukraińskiej i walczy o Ojczyznę z rosyjskim najeźdźcą – powiedział o laureacie tegorocznej edycji Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia w swojej laudacji Grzegorz Gauden.

Publikacja: 03.12.2025 17:12

Serhij Żadan

Foto: PAP

Grzegorz Gauden

Poniżej zamieszczamy treść laudacji

Szanowni Państwo,  Drogi Laureacie!

Próba nawet krótkiego przedstawienia dorobku Serhija Żadana, ukraińskiego poety, prozaika, eseisty, dramaturga, rockmana, tłumacza, w tym polskich poetów, wypełniłaby czas przeznaczony na laudację. W każdym z tych gatunków jest twórcą wybitnym, z poważnym dorobkiem.

Serhij Żadan walczy dziś z rosyjskim najeźdźcą

Jest bardzo ceniony zarówno przez krytyków, jak i przez ogromne rzesze czytelników w Ukrainie i innych krajach. Jego książki przełożone na polski to już piękna półka. Lista nagród literackich, które otrzymał jest imponująca.

Serhij Żadan i Krzysztof Pomian (w jego imieniu nagrodę odebrał Marek Beylin - na zdjęciu po prawej)
Społeczeństwo
Nagroda Giedroycia dla poety-żołnierza Serhija Żadana i prof. Krzysztofa Pomiana

Serhij Żadan urodził się w Starobielsku, we wschodniej Ukrainie w 1974 r.. W 1991 r. rozpoczął studia w rosyjskojęzycznym Charkowie. Wtedy zadecydował, że jego językiem jest i będzie ukraiński.

Charków to miasto Żadana. Tam nieomal zapłacił życiem za swoją ukraińską tożsamość, ciężko pobity przez rosyjskich nacjonalistów na Majdanie 1 marca 2014 r.. Teraz jest w armii ukraińskiej i walczy o swoją Ojczyznę z rosyjskim najeźdźcą.

Jak Giedroyc uratował dorobek tragicznego pokolenia ukraińskich twórców

Jerzy Giedroyc uważał, że nie może dopuścić do anihilowania ukraińskiej literatury przez sowiecką Rosję, która wymordowała w latach 30. ubiegłego wieku setki pisarzy i poetów ukraińskich. I całkowicie wymazała ich twórczość.

Giedroyc uznał, że trzeba ocalić dorobek zamordowanych przez stalinowski terror twórców ukraińskich. Na jego zamówienie antologię ich poezji, prozy, dramatu i eseistyki stworzył mieszkający w Nowym Jorku Jurij Ławrynenko. Ocalały pisarz, także związany z Charkowem.

Przekazy mówią, że kiedy Giedroyc zwrócił się do Amerykanów o finansowe wsparcie antologii, usłyszał, że na to nie dostanie pieniędzy. I usłyszał też pytanie, ile chce pieniędzy za to, by ta antologia nie powstała. Coś niezwykle znajomego pobrzmiewa dziś w tamtym amerykańskim podejściu do Ukrainy.

Ukraińska antologia „Rozstrzelane Odrodzenie” wydana przez Giedroycia w Paryżu w 1959 r. wywołała furię Moskwy.

Ta pionierska publikacja pomogła ocalić dorobek tamtego tragicznego pokolenia.

Anna Bernhardt, prezes Instytutu Literackiego Kultury i Fundacji Kultury Paryskiej
Społeczeństwo
Anna Bernhardt: Teraz jest bardzo ważne, żebyśmy wzorem Jerzego Giedroycia stali murem za Ukrainą

Jerzy Giedroyc swoim geniuszem wydawcy przyczynił się do tego, w co głęboko wierzył: do ponownego odrodzenia literatury ukraińskiej.

Serhij Żadan jest jednym z nich, jednym z najwybitniejszych.

On i inni są potwierdzeniem prawdziwości głębokiej wiary Jerzego Giedroycia w to, że Ukraina przetrwa i odrodzi się.

I odrodziła się! Gratulacje Serhiju! Sława Ukrainie

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
