Poniżej zamieszczamy treść laudacji

Reklama Reklama

Szanowni Państwo, Drogi Laureacie!

Próba nawet krótkiego przedstawienia dorobku Serhija Żadana, ukraińskiego poety, prozaika, eseisty, dramaturga, rockmana, tłumacza, w tym polskich poetów, wypełniłaby czas przeznaczony na laudację. W każdym z tych gatunków jest twórcą wybitnym, z poważnym dorobkiem.

Moskwa przegrała walkę o duszę Ukrainy właśnie dzięki nowemu pokoleniu wspaniałych pisarzy i poetów. Grzegorz Gauden

Serhij Żadan walczy dziś z rosyjskim najeźdźcą

Jest bardzo ceniony zarówno przez krytyków, jak i przez ogromne rzesze czytelników w Ukrainie i innych krajach. Jego książki przełożone na polski to już piękna półka. Lista nagród literackich, które otrzymał jest imponująca.