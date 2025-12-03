Aktualizacja: 03.12.2025 17:23 Publikacja: 03.12.2025 17:12
Serhij Żadan
Szanowni Państwo, Drogi Laureacie!
Próba nawet krótkiego przedstawienia dorobku Serhija Żadana, ukraińskiego poety, prozaika, eseisty, dramaturga, rockmana, tłumacza, w tym polskich poetów, wypełniłaby czas przeznaczony na laudację. W każdym z tych gatunków jest twórcą wybitnym, z poważnym dorobkiem.
Grzegorz Gauden
Jest bardzo ceniony zarówno przez krytyków, jak i przez ogromne rzesze czytelników w Ukrainie i innych krajach. Jego książki przełożone na polski to już piękna półka. Lista nagród literackich, które otrzymał jest imponująca.
Serhij Żadan urodził się w Starobielsku, we wschodniej Ukrainie w 1974 r.. W 1991 r. rozpoczął studia w rosyjskojęzycznym Charkowie. Wtedy zadecydował, że jego językiem jest i będzie ukraiński.
Charków to miasto Żadana. Tam nieomal zapłacił życiem za swoją ukraińską tożsamość, ciężko pobity przez rosyjskich nacjonalistów na Majdanie 1 marca 2014 r.. Teraz jest w armii ukraińskiej i walczy o swoją Ojczyznę z rosyjskim najeźdźcą.
Jerzy Giedroyc uważał, że nie może dopuścić do anihilowania ukraińskiej literatury przez sowiecką Rosję, która wymordowała w latach 30. ubiegłego wieku setki pisarzy i poetów ukraińskich. I całkowicie wymazała ich twórczość.
Grzegorz Gauden
Giedroyc uznał, że trzeba ocalić dorobek zamordowanych przez stalinowski terror twórców ukraińskich. Na jego zamówienie antologię ich poezji, prozy, dramatu i eseistyki stworzył mieszkający w Nowym Jorku Jurij Ławrynenko. Ocalały pisarz, także związany z Charkowem.
Przekazy mówią, że kiedy Giedroyc zwrócił się do Amerykanów o finansowe wsparcie antologii, usłyszał, że na to nie dostanie pieniędzy. I usłyszał też pytanie, ile chce pieniędzy za to, by ta antologia nie powstała. Coś niezwykle znajomego pobrzmiewa dziś w tamtym amerykańskim podejściu do Ukrainy.
Ukraińska antologia „Rozstrzelane Odrodzenie” wydana przez Giedroycia w Paryżu w 1959 r. wywołała furię Moskwy.
Ta pionierska publikacja pomogła ocalić dorobek tamtego tragicznego pokolenia.
Jerzy Giedroyc swoim geniuszem wydawcy przyczynił się do tego, w co głęboko wierzył: do ponownego odrodzenia literatury ukraińskiej.
Moskwa przegrała walkę o duszę Ukrainy właśnie dzięki nowemu pokoleniu wspaniałych pisarzy i poetów.
Serhij Żadan jest jednym z nich, jednym z najwybitniejszych.
On i inni są potwierdzeniem prawdziwości głębokiej wiary Jerzego Giedroycia w to, że Ukraina przetrwa i odrodzi się.
I odrodziła się! Gratulacje Serhiju! Sława Ukrainie
