Aktualizacja: 14.09.2025 08:41 Publikacja: 14.09.2025 08:15
Anna Bernhardt, prezes Instytutu Literackiego Kultury i Fundacji Kultury Paryskiej
Foto: Mat. Pras.
Co by w tej sytuacji powiedział – nie podejmuję się stwierdzić. Możemy tylko wysnuwać wnioski, pamiętając, jak reagował na wydarzenia w swoich czasach i analizował sytuację w tej części Europy. Tak zwane ULB, czyli sprawa najbliższych sąsiadów Polski – Ukrainy, Litwy, Białorusi, a więc koncepcja, którą sformułował na łamach „Kultury” Juliusz Mieroszewski była jedną z najważniejszych spraw dla Jerzego Giedroycia. Uważał, że niepodległość naszych wschodnich sąsiadów gwarantuje niepodległość Polski, dlatego powinniśmy robić wszystko, włączając się w ich walkę o suwerenny byt, odzyskanie niepodległości oraz jej utrzymanie. To jest do dziś aktualne. Zaś w jednym z ostatnich tekstów, który napisał Jerzy Giedroyc na łamach „Kultury” w cyklu „Notatki Redaktora” przestrzegał przed odradzającym się imperializmem rosyjskim. Również ta analiza się potwierdziła.
Myślę, że trzeba sobie przypomnieć trudny kontekst początków działalności „Kultury” paryskiej. Przecież szanse na zrealizowanie idei odzyskania niepodległości sformułowanej przez grupkę emigrantów, którzy w 1947 r. przyjechali do Paryża, zakładając pismo – mogły się wydawać niewielkie, wręcz żadne. Ale nie załamywali rąk. Uważali, że tylko konkretną, codzienną pracą można coś osiągnąć. Wiele razy byli atakowani, wiele razy musieli prostować fałszywe wiadomości na swój temat.
Anna Bernhardt
W tej chwili sytuacja jest nieporównanie lepsza. Polska jest niepodległa, istnieje wolna prasa, działają wolne media, więc trzeba zakasać rękawy: pisać, tłumaczyć, prostować kłamstwa, mając na uwadze, że chodzi o nasze wspólne dobro, czyli Polskę. Tak myślał Jerzy Giedroyc, państwowiec.
Na szczęście Kapituła Nagrody im. Jerzego Giedroycia jest bardzo niezależnym organem i nie mam wątpliwości, że nie miałaby przeciwników. Ale pamiętajmy, że Jerzy Giedroyc poza wielkimi sprawami poruszał też drobne, obywatelskie kwestie i mam prawo sądzić, że wzorem obywatelskiej postawy dla Jerzego Giedroycia oprócz szeroko znanych laureatów Nagrody „Rzeczpospolitej” byłby również zeszłoroczny jej laureat – Mateusz „Exen” Wodziński, pomysłodawca akcji „Terenówki na front”, czyli zbiórki funduszy, a następnie zakupu, remontu i dostarczenia blisko 300 aut transportowych dla Ukrainy. Ważne są więc działania polityków i osób publicznych, ale także zwykłych obywateli.
Teraz zaś jest bardzo ważne, żebyśmy wzorem Jerzego Giedroycia stali murem za Ukrainą. Przypomnę, że poczytywał sobie za sukces, że właśnie Polska jako pierwsze państwo na świecie uznało niepodległość Ukrainy. Jego podobne wysiłki w stosunku do Litwy nie powiodły się, ale z Ukrainą się udało. Warto też pamiętać, że gdy w 1977 roku Jerzy Giedroyc opublikował na łamach „Kultury” deklarację w sprawie niepodległości Ukrainy, był to dokument przełomowy, bo po raz pierwszy pod takim dokumentem w czasach głębokiego komunizmu, gdy trwał Związek Sowiecki, podpisali się również dysydenci rosyjscy. Po prostu trzeba działać, nie załamywać rąk, tak jak to robił Redaktor.
Stowarzyszenie zajmuje się ochroną i popularyzacją dziedzictwa Instytutu Literackiego, zaś Fundacja została założona w Polsce, aby wspierać Stowarzyszenie. Cele obu organizacji są takie same, czyli ochrona i zabezpieczenie tego, co zostawił nam niesłychany zespół „Kultury” – archiwów, biblioteki, domu, a także popularyzacja i wprowadzenie tego dziedzictwa m.in. w przestrzeń wirtualną.
Już od 2014 roku działa nasz portal kulturaparyska.com, gdzie są zamieszczone elektroniczne wersje miesięcznika „Kultura”, „Zeszytów Historycznych”, wielu książek, bibliografie zawartości, sporo tematycznych artykułów dotyczących działalności Instytutu Literackiego i, oczywiście, sylwetki najważniejszych osób związanych z „Kulturą”, a także materiały audio i wideo. Ciągle pojawia się coś nowego na tych stronach, ciągle coś dokładamy… poprawiamy.
Anna Bernhardt
Zgodnie z wolą Jerzego Giedroycia Dom Kultury nie jest muzeum, ale miejscem pracy. Przyjeżdżają do nas naukowcy, badacze, dziennikarze oraz studenci. Ci ostatni w ramach warsztatów zorganizowanych przez uczelnie i na praktyki Erasmusa. Właśnie skończył się kilkudniowy warsztat europejskich studentów, projekt Europejskiej Sieci Pamięci i Solidarności. Zbiory archiwalne i czasopisma są już zabezpieczone, teraz staramy się o dofinansowanie na remont i uporządkowanie ogromnej biblioteki Jerzego Giedroycia, później przyjdzie kolej na remont Domu Kultury.
Materiały w archiwum są zinwentaryzowane, ale nie wszystkie jeszcze były przedmiotem badań, np. w dziale tekstów niewykorzystanych (zgodnie z ogłoszeniem na łamach „Kultury” redakcja nie odsyłała niezamówionych rękopisów), zachowało się sporo maszynopisów; wiele tekstów, analiz, wspomnień, wierszy.
Czytaj więcej
– Dostarczamy Ukraińcom samochody terenowe tam, gdzie są potrzebne – mówi Mateusz "Exen" Wodzińsk...
Oczywiście, najciekawszy dział, który jest jeszcze kopalnią wiadomości – to korespondencja redakcyjna, już ułożona i zdigitalizowana, dzięki czemu badacze korzystają z wersji elektronicznej. Korespondencja Redaktora z najważniejszymi autorami, jak Miłosz, Gombrowicz, Bobkowski, Stempowski, Jeleński, Mieroszewski i wielu innych ukazała się już w serii Archiwum Kultury, ale jest jeszcze masa rzeczy nieprzeczytanych, nieprzejrzanych. Ten zbiór liczy łącznie 150 tysięcy stron: listów wysłanych do Jerzego Giedroycia i kopii jego odpowiedzi, ponieważ Redaktor pisząc kilka albo kilkanaście listów codziennie, w różne strony świata, w różnych sprawach, zostawiał sobie kopie oryginałów. Możemy tu odkryć rzeczy ciekawe, momentami pasjonujące.
Pierwsza seria Archiwum Kultury została zapoczątkowana jeszcze za życia Jerzego Giedroycia i sam zaprogramował pierwsze pozycje, które ukazywały się w Czytelniku. Ostatnio w tej serii ukazał się 27. tom z korespondencją Aleksandra Bocheńskiego, a wcześniej pierwszy tom, bardzo ważnej korespondencji z Józefem Czapskim do 1948 roku. Lada moment ma się ukazać tom drugi, a potem jeszcze trzeci. Mamy więc już blisko 30 pozycji w Archiwum Kultury, najstarszej serii, ale nie jedynej. Lubelska seria „W kręgu Kultury paryskiej” wydaje tematyczne tomy przedruków artykułów z „Kultury”, ale też i listy Redaktora. Korespondencja Jerzego Giedroycia jest publikowana również w serii wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Niedługo, mamy nadzieję, ukaże się bardzo ważna dla Maisons-Laffitte korespondencja Redaktora z Zofią i Zygmuntem Hertz.
Ale też w innych wydawnictwach ukazują się tomy listów, np. do i od Witolda Małcużyńskiego czy Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
Anna Bernhardt
Dodam, że na naszym portalu kulturaparyska.com opublikowana została właśnie korespondencja rodzinna Jerzego Giedroycia z wprowadzeniem Marka Żebrowskiego.
Senat Rzeczpospolitej ogłosił przyszły rok Rokiem Jerzego Giedroycia, gdyż przypada 80. rocznica powstania Instytutu Literackiego założonego rozkazem generała Andersa w Rzymie. Także w przyszłym roku przypadnie okrągła 120. rocznica urodzin Jerzego Giedroycia. Będziemy też mieli 130. rocznicę urodzin Józefa Czapskiego, a Sejm Rzeczpospolitej ogłosi lada dzień 2026 r. – Rokiem Józefa Czapskiego. W związku z tym spodziewamy się wielu wystaw, konferencji, paneli i imprez uświetniających dziedzictwo Kultury.
Podczas pracy kapituły każdy zgłasza swoich kandydatów. Patrząc jednak na to, jak rozwija się obecna sytuacja, na to, co dzieje się m.in. w Polsce i we Francji, byłabym za poszukiwaniem kandydata czy kandydatów wśród organizacji, które walczą z dezinformacją. Na przykładzie działalności Jerzego Giedroycia mogliśmy się przekonać o sile słowa jako broni. I walczmy słowem o dobrą, wspólną przyszłość.
Anna Bernhardt
Urodzona w 1956 roku w Skawinie, liceum kończy w Krakowie i zaczyna studia na fizyce teoretycznej UJ. Angażuje się jednocześnie w działalność Studenckiego Komitetu Solidarności, a po sierpniu 1980 wspomaga zakładanie Solidarności i Niezależnego Związku Studentów. W 1981 roku wyjeżdża na Zachód, gdzie w Paryżu zastaje ją stan wojenny. Współpracuje ze środowiskiem emigracji polskiej i rosyjskiej. Od 2009 w Stowarzyszeniu Instytut Literacki Kultura, gdzie między innymi organizuje portal kulturaparyska.com. Od 2019 roku kieruje Instytutem Literackim Kultura w Maisons-Laffitte i polską Fundacją Kultury Paryskiej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Co by w tej sytuacji powiedział – nie podejmuję się stwierdzić. Możemy tylko wysnuwać wnioski, pamiętając, jak reagował na wydarzenia w swoich czasach i analizował sytuację w tej części Europy. Tak zwane ULB, czyli sprawa najbliższych sąsiadów Polski – Ukrainy, Litwy, Białorusi, a więc koncepcja, którą sformułował na łamach „Kultury” Juliusz Mieroszewski była jedną z najważniejszych spraw dla Jerzego Giedroycia. Uważał, że niepodległość naszych wschodnich sąsiadów gwarantuje niepodległość Polski, dlatego powinniśmy robić wszystko, włączając się w ich walkę o suwerenny byt, odzyskanie niepodległości oraz jej utrzymanie. To jest do dziś aktualne. Zaś w jednym z ostatnich tekstów, który napisał Jerzy Giedroyc na łamach „Kultury” w cyklu „Notatki Redaktora” przestrzegał przed odradzającym się imperializmem rosyjskim. Również ta analiza się potwierdziła.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Patrycja Wiżgała i Łukasz Knapczyk z Lwówka Śląskiego po zaledwie dobie od narodzin syna Antosia zostali pozbawi...
Pomnik Stefana Starzyńskiego na placu Bankowym jest notorycznie zanieczyszczony. Problem, o którym pisaliśmy 15...
O 10 tys. wjazdów więcej niż dotychczas w ciągu zaledwie tygodnia. Na granicy ukraińsko-polskiej widać efekty de...
Od 10 września do 9 grudnia we wschodniej Polsce obowiązywać będzie ograniczenie ruchu lotniczego - poinformował...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas