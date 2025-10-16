Koreańczyk chce, aby umożliwiono mu powrót do Korei Północnej przez jeden z krajów trzecich sąsiadujących z państwem Kim Dzong Una – Chiny lub Rosję. Wcześniej nie udało mu się powrócić bezpośrednio, przez umocnioną granicę między Koreami.

Reklama Reklama

Sześciu byłych żołnierzy i szpiegów z Korei Północnej prosi władze Korei Południowej o możliwość powrotu do ojczyzny

Ahn należy do grona osób określanych w Korei Południowej mianem „nienawróconych wieloletnich więźniów”. Jest jednym z sześciu sędziwych byłych żołnierzy i szpiegów z Korei Północnej, którzy nie wyrzekli się swoich komunistycznych przekonań i pozostali wierni Korei Północnej pomimo spędzenia wielu dziesięcioleci w południowokoreańskim więzieniu.

Ahn brał udział w wojnie koreańskiej w latach 1950-1953, walcząc w szeregach północnokoreańskiej armii. W 1953 roku został aresztowany w Korei Południowej pod zarzutem podejmowania działań o charakterze antypaństwowym. W więzieniu spędził 42 lata.

Teraz 95-latek apeluje do władz w Seulu, by umożliwiły mu powrót do Korei Północnej przez Rosję lub Chiny. – Jak długo jeszcze mogę czekać? – pyta.