Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

95-latek domaga się powrotu do Korei Północnej po 42 latach więzienia. „Ile mogę czekać?”

Ahn Hak-sop, 95-letni były żołnierz Korei Północnej, na konferencji prasowej w Seulu zwrócił się z apelem do południowokoreańskiego rządu, by ten umożliwił mu powrót do Korei Północnej.

Publikacja: 16.10.2025 14:02

95-letni Ahn Hak-sop domaga się prawa powrotu do Korei Północnej

95-letni Ahn Hak-sop domaga się prawa powrotu do Korei Północnej

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Koreańczyk chce, aby umożliwiono mu powrót do Korei Północnej przez jeden z krajów trzecich sąsiadujących z państwem Kim Dzong Una – Chiny lub Rosję. Wcześniej nie udało mu się powrócić bezpośrednio, przez umocnioną granicę między Koreami. 

Sześciu byłych żołnierzy i szpiegów z Korei Północnej prosi władze Korei Południowej o możliwość powrotu do ojczyzny

Ahn należy do grona osób określanych w Korei Południowej mianem „nienawróconych wieloletnich więźniów”. Jest jednym z sześciu sędziwych byłych żołnierzy i szpiegów z Korei Północnej, którzy nie wyrzekli się swoich komunistycznych przekonań i pozostali wierni Korei Północnej pomimo spędzenia wielu dziesięcioleci w południowokoreańskim więzieniu.

Czytaj więcej

Parada wojskowa w Pjongjangu
Wojsko
Wielka parada wojskowa w Korei Północnej. Kim Dzong Un pokazał „najpotężniejszą broń”

Ahn brał udział w wojnie koreańskiej w latach 1950-1953, walcząc w szeregach północnokoreańskiej armii. W 1953 roku został aresztowany w Korei Południowej pod zarzutem podejmowania działań o charakterze antypaństwowym. W więzieniu spędził 42 lata. 

Teraz 95-latek apeluje do władz w Seulu, by umożliwiły mu powrót do Korei Północnej przez Rosję lub Chiny. – Jak długo jeszcze mogę czekać? – pyta. 

Reklama
Reklama

95-latek proponuje, że może wrócić do ojczyzny albo przez Władywostok, albo przez Pekin

W sierpniu Ahn i pięciu innych byłych północnokoreańskich żołnierzy i szpiegów formalnie wystąpili do południowokoreańskiego rządu o umożliwienie im repatriacji i powrotu do Korei Północnej. Ahn w sierpniu udał się na granicę między Koreami, którą próbował przekroczyć, ale został zatrzymany przez żołnierzy. 

95-latek skarży się, że południowokoreańskie władze na razie nie odpowiedziały na jego apel. 

Co ciekawe Ahn mógł wrócić do Korei Północnej w 2000 roku, gdy 63 Koreańczyków z Korei Północnej odsiadujących kary długoletniego więzienia w Korei Południowej zostało poddanych repatriacji, ale wówczas zdecydował się zostać, mówiąc, że zostanie i będzie walczył, by żołnierze USA opuścili Koreę Południową. Teraz jednak chce wrócić do ojczyzny, by można było go pochować obok towarzyszy broni, u boku których walczył w wojnie koreańskiej.

Czytaj więcej

Kim Dzong Un
Dyplomacja
Kim Dzong Un skłonny wznowić stosunki z USA, ale stawia warunki

W czasie, gdy odsiadywał wyrok w południowokoreańskim więzieniu, wielokrotnie próbowano go nakłonić do wyrzeczenia się komunistycznych poglądów. Ahn jednak oparł się tym próbom, podejmowanym m.in. przez członków jego rodziny. 

Reklama
Reklama

95-latek chce wrócić do Korei Północnej przez Władywostok lub Pekin

Organizacja pozarządowa, która walczy o prawo Ahna do repatriacji poinformowała, że senior wysłał kolejną prośbę, tym razem zwracając się do Ministerstwa ds. Zjednoczenia Korei oraz MSZ Korei Południowej, by pomogły mu zorganizować powrót do Korei Północnej przez państwo trzecie. 

Wnioskujący proponuje, że może wrócić do ojczyzny albo przez Władywostok, albo przez Pekin. Koszty powrotu ma pokryć wspomniana wcześniej organizacja. 

W odpowiedzi na wniosek Ministerstwo ds. Zjednoczenia Korei podkreśliło, że co do zasady popiera wniosek o repatriację, ale musi najpierw poznać stanowisko Korei Północnej w tej sprawie. Przedstawiciel resortu podkreślił, że południowokoreański rząd z przyczyn humanitarnych nie sprzeciwia się repatriacji osób takich jak Ahn – czyli wieloletnich więźniów, którzy nie wyrzekli się komunistycznych poglądów. 

Urzędnik cytowany przez agencję Yonhap zaznacza jednak, że Seul chce poznać stanowisko Pjongjangu w tej kwestii. Jak dotąd Korea Północna w żaden sposób nie zareagowała na całą sprawę. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Korea Południowa Seul Korea Północna Pjongjang

Koreańczyk chce, aby umożliwiono mu powrót do Korei Północnej przez jeden z krajów trzecich sąsiadujących z państwem Kim Dzong Una – Chiny lub Rosję. Wcześniej nie udało mu się powrócić bezpośrednio, przez umocnioną granicę między Koreami. 

Sześciu byłych żołnierzy i szpiegów z Korei Północnej prosi władze Korei Południowej o możliwość powrotu do ojczyzny

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Urugwajski Senat zagłosował za eutanazją
Społeczeństwo
Urugwaj pierwszym krajem w Ameryce Łacińskiej, który zalegalizował eutanazję
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Advertisement
Mieszkańcy Chicago wyszli na ulice w proteście przeciwko obecności federalnych sił oraz łapankom
Społeczeństwo
Trump posyła wojsko na politycznych oponentów
Paweł Durow
Społeczeństwo
Paweł Durow wróży koniec wolnego internetu i uderza w Europę
Twarz sprzed dwunastu tysięcy lat. Nowy rozdział w archeologii
Archeologia
Twarz sprzed dwunastu tysięcy lat. Nowy rozdział w archeologii
Ołeksandra Matwijczuk, szefowa Centrum Wolności Obywatelskich w Kijowie
Społeczeństwo
„Nieukarane zło się rozrasta”. Ukraińska noblistka, Ołeksandra Matwijczuk, o podejściu Zachodu do wojen
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie