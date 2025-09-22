Rzeczpospolita
Kim Dzong Un skłonny wznowić stosunki z USA, ale stawia warunki

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un stwierdził, że jest skłonny do wznowienia dialogu ze Stanami Zjednoczonymi, pod warunkiem, że Waszyngton wycofa się z żądania denuklearyzacji jego kraju. Powiedział też, że wciąż ma „dobre wspomnienia” ze spotkań z prezydentem Donaldem Trumpem.

Publikacja: 22.09.2025 08:19

Foto: KCNA via Reuters

Bartosz Lewicki

Przemawiając na forum północnokoreańskiego parlamentu – Najwyższego Zgromadzenia Ludowego Kim oświadczył, że „nie widzi powodu”, dla którego jego kraj miałby unikać dialogu z USA, jeśli Waszyngton „zrezygnuje z absurdalnej obsesji naszej denuklearyzacji i zaakceptuje realia oraz będzie chciał rzeczywistego pokojowego współistnienia”.

Zapewnił jednak, cytowany przez państwową agencję KCNA , że ma „osobiste dobre wspomnienia ze spotkań z obecnym prezydentem USA Donaldem Trumpem” i może z nim ponownie rozmawiać, jeśli Waszyngton „porzuci swoją urojeniową obsesję na punkcie denuklearyzacji”. 

Kim spotkał się z Trumpem trzykrotnie podczas pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu, ostatni raz w 2019 roku.

Kim Dzong Un: broń nuklearna „kwestią przetrwania” dla Korei Północnej

Kim dodał, że produkcja broni nuklearnej jest dla Pjongjangu „kwestią przetrwania wobec poważnych zagrożeń” ze strony Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Podkreślił, że nadal odrzuca ostatnie gesty Waszyngtonu i Seulu zachęcające do dialogu, ponieważ – jak to określił – „ich podstawowym celem jest osłabienie jego kraju i zniszczenie jego władzy”.

Zdaniem Kima propozycja Seulu, by Pjongjang stopniowo wygaszał swój program nuklearny „potwierdza te zamiary”. Dodał, że nie ma zamiaru wznawiać dialogu z Koreą Południową, która pomogła w organizacji poprzednich spotkań z Donaldem Trumpem w czasie jego pierwszej kadencji.  – Świat już dobrze wie, co robią Stany Zjednoczone, zmuszając inne kraje do rezygnacji z broni jądrowej i do rozbrojenia – powiedział Kim. – Nigdy nie złożymy broni jądrowej. Nie będzie żadnych negocjacji, ani teraz, ani nigdy, w sprawie handlu czymkolwiek z wrogimi krajami w zamian za zniesienie sankcji – dodał. 

Dyplomatyczne zabiegi Korei Południowej

Kilka dni temu szef dyplomacji Korei Płd. Cho Hyun zabiegał w Pekinie o wsparcie Chin w zachęcaniu Korei Płn. do wznowienia dialogu w sprawie denuklearyzacji i stabilności na Półwyspie Koreańskim – podały południowokoreańskie media. Pekin obiecał odgrywać w tym „konstruktywną rolę”. Nowy liberalny rząd w Seulu chciałby też, by  przywództwo w ponownym nawiązaniu dialogu z Kimem objęły Stany Zjednoczone. 

Agencja AP zauważyła, że Seul zaapelował do Chin w momencie, gdy Pjongjang wyraźnie odrzuca próby wznowienia dialogu z Południem i zacieśnia współpracę z Moskwą.

Kim zawiesił wszelką współpracę z Południem po fiasku drugiego szczytu z Trumpem w 2019 roku z powodu rozbieżności w sprawie sankcji USA wobec Północy. Napięcia na Półwyspie Koreańskim zaostrzyły się w ostatnich latach, ponieważ Kim przyspieszył rozbudowę arsenału nuklearnego i sprzymierzył się z Rosją w sprawie wojny na Ukrainie.

Oczekuje się, że Trump odwiedzi Koreę Południową w przyszłym miesiącu, aby wziąć udział w szczycie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, co wywołało spekulacje w mediach, że może on spróbować spotkać się z Kimem na granicy międzykoreańskiej, tak jak miało to miejsce podczas ich trzeciego spotkania w 2019 r.

Broń jądrowa Korei Północnej

Korea Północna dokonała w latach 2006-2017 sześciu próbnych eksplozji nuklearnych i kontynuuje rozbudowę swojego programu nuklearnego, mimo międzynarodowych sankcji. 

Kim zintensyfikował w ostatnich latach testy swojej broni, demonstrując pociski o różnym zasięgu, także te, przeznaczone do ataków na sojuszników USA w Azji i na kontynencie amerykańskim. Analitycy twierdzą, że nuklearna ofensywa Kima ma ostatecznie na celu wywarcie presji na Waszyngton, aby zaakceptował ideę Północy jako mocarstwa nuklearnego. 

Źródło: rp.pl

