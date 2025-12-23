O odstąpieniu od umowy przez PGE poinformował w komunikacie Mostostal. Jak opisuje portal wnp.pl, podano przyczyny decyzji oraz kwoty naliczonych kar.

Reklama Reklama

Dlaczego PGE odstąpiła od umowy na modernizację elektrowni?

Według informacji podanych przez Mostostal Warszawa, PGE Energia Odnawialna jako przyczyny odstąpienia od umowy wskazała m.in.:

zwłokę w realizacji inwestycji,

brak możliwości jej terminowego ukończenia,

prowadzenie i planowanie prac przez wykonawcę w sposób nieprawidłowy, w tym na skutek błędu projektowo-wykonawczego w warstwie technologicznej.

W związku z tym PGE Energia Odnawialna naliczyła kary umowne w wysokości 4,72 mln zł z tytułu 28 dni zwłoki w przekazaniu do eksploatacji hydrozespołu nr 3 oraz karę w kwocie 105,33 mln zł z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Konsorcjum wezwano również do zwrotu nierozliczonej zaliczki otrzymanej w związku z zawarciem umowy, tj. kwoty 151,59 mln zł.