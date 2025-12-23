Aktualizacja: 23.12.2025 17:20 Publikacja: 23.12.2025 16:28
Elektrownia Porąbka-Żar
Foto: pgeeo.pl
O odstąpieniu od umowy przez PGE poinformował w komunikacie Mostostal. Jak opisuje portal wnp.pl, podano przyczyny decyzji oraz kwoty naliczonych kar.
Według informacji podanych przez Mostostal Warszawa, PGE Energia Odnawialna jako przyczyny odstąpienia od umowy wskazała m.in.:
W związku z tym PGE Energia Odnawialna naliczyła kary umowne w wysokości 4,72 mln zł z tytułu 28 dni zwłoki w przekazaniu do eksploatacji hydrozespołu nr 3 oraz karę w kwocie 105,33 mln zł z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Konsorcjum wezwano również do zwrotu nierozliczonej zaliczki otrzymanej w związku z zawarciem umowy, tj. kwoty 151,59 mln zł.
„Wstępna ocena podstaw odstąpienia wskazanych przez zamawiającego wskazuje, że są to okoliczności nieleżące po stronie spółki” – ocenia Mostostal Warszawa.
Jak podaje portal wnp.pl, elektrownia Porąbka-Żar jest drugą co do wielkości elektrownią szczytowo-pompową w Polsce, posiada moc 540 MW. Umowa została zawarta 22 lipca 2022 r., a jej wartość wynosiła 1,29 mld zł brutto.
