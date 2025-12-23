Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Ekonomia
Reklama

PGE odstąpiła od ważnej umowy. Naliczono wysokie kary

PGE Energia Odnawialna odstąpiła od umowy z konsorcjum GE Hydro France i Mostostal Warszawa, które miało przeprowadzić modernizację części technologicznej elektrowni Porąbka-Żar. Spółka naliczyła wysokie kary umowne.

Publikacja: 23.12.2025 16:28

Elektrownia Porąbka-Żar

Elektrownia Porąbka-Żar

Foto: pgeeo.pl

Anna Rogalska

O odstąpieniu od umowy przez PGE poinformował w komunikacie Mostostal. Jak opisuje portal wnp.pl, podano przyczyny decyzji oraz kwoty naliczonych kar.

Dlaczego PGE odstąpiła od umowy na modernizację elektrowni?

Według informacji podanych przez Mostostal Warszawa, PGE Energia Odnawialna jako przyczyny odstąpienia od umowy wskazała m.in.:

  • zwłokę w realizacji inwestycji,
  • brak możliwości jej terminowego ukończenia,
  • prowadzenie i planowanie prac przez wykonawcę w sposób nieprawidłowy, w tym na skutek błędu projektowo-wykonawczego w warstwie technologicznej.

W związku z tym PGE Energia Odnawialna naliczyła kary umowne w wysokości 4,72 mln zł z tytułu 28 dni zwłoki w przekazaniu do eksploatacji hydrozespołu nr 3 oraz karę w kwocie 105,33 mln zł z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Konsorcjum wezwano również do zwrotu nierozliczonej zaliczki otrzymanej w związku z zawarciem umowy, tj. kwoty 151,59 mln zł.

Czytaj więcej

Jastrzębska Spółka Węglowa
Węgiel
„Tu chodzi o ratowanie JSW”. Nowy prezes o płynności finansowej spółki i pensjach pracowników
Reklama
Reklama

„Wstępna ocena podstaw odstąpienia wskazanych przez zamawiającego wskazuje, że są to okoliczności nieleżące po stronie spółki” – ocenia Mostostal Warszawa.

Jak podaje portal wnp.pl, elektrownia Porąbka-Żar jest drugą co do wielkości elektrownią szczytowo-pompową w Polsce, posiada moc 540 MW. Umowa została zawarta 22 lipca 2022 r., a jej wartość wynosiła 1,29 mld zł brutto.

Czytaj więcej: PGE odstąpiła od umowy za prawie 1,3 mld zł. Podano kluczowy powód

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Mostostal elektrownia PGE
Wojciech Murawski co-CEO Autopay
Ekonomia
Polscy liderzy w Davos w czasie Światowego Forum Ekonomicznego
Od danych do decyzji, czyli transformacja i AI w biznesie
Ekonomia
Od danych do decyzji, czyli transformacja i AI w biznesie
Nowy wygląd mObywatela jest dostępny dla użytkowników od 30 lipca 2025 roku. Aktualizacja wdrażana b
Gospodarka
Czesi zaskoczeni sukcesem Polski. Ekspert o współpracy: Strategiczna konieczność
Ekonomia
Nowe trendy w elektryfikacji floty
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Andrzej Kuchta
Ekonomia
Czas ratyfikować Zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama