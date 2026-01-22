Rzeczpospolita

Apelują do Orlen Termika. Chodzi o zamówienia dla dostawców spoza UE

Portal WNP publikuje list prezesów trzech polskich firm z branży stalowej. Apel opublikowano po informacjach o poszukiwaniu przez Orlen Termika dostawców spoza UE. Czego dotyczy apel i jakie postulaty w nim zawarto?

Publikacja: 22.01.2026 15:44

Przedstawiciele branży stalowej pytają o źródła dostaw spoza UE w zamówieniach publicznych

Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg

Katarzyna Pryga

Pod dokumentem opublikowanym 21 stycznia 2026 r. podpisali się prezesi trzech firm branży stalowej: Henryk Orczykowski (Stalprofil), Krzysztof Kasprzycki (Ferrum) oraz Marek Mazurek (Izostal).

Przedstawiciele firm branży stalowej z ważnym apelem

Omawiany dokument został zaadresowany do Andrzeja Gajewskiego, prezesa zarządu Orlen Termika. Jak podaje WNP: „List jest wynikiem niepotwierdzonych informacji o poszukiwaniu przez Orlen Termika dostawców dla nowych inwestycji poza gronem firm z Unii Europejskiej”.

Autorzy listu przypominają o nowych zmianach dotyczących Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Podkreślają, że wprowadzono „rozwiązania wzmacniające pozycję krajowych podmiotów gospodarczych poprzez ograniczenia w dostępie do rynku dla producentów z krajów spoza UE”. Zmiany zostały już wdrożone m.in. przez Gaz-System, który ograniczył dostęp wykonawców spoza UE.

„Dochodzą do nas informacje o poszukiwaniu przez niektórych zamawiających dostaw spoza Unii Europejskiej. Uważamy, że w przypadku tego typu sygnałów należy reagować i uświadamiać zamawiających w sprawie znaczenia lokowanych przez nich zamówień dla naszej gospodarki” – komentuje na łamach WNP Henryk Orczykowski, jeden z autorów listu. I podkreśla kwestię wysokiej jakości krajowych oraz unijnych dostawców. 

Czytaj więcej: Polskie firmy pilnują rynku. „Prewencyjnie” pytają o źródła dostaw na przetargi publiczne

