Przedstawiciele branży stalowej pytają o źródła dostaw spoza UE w zamówieniach publicznych
Pod dokumentem opublikowanym 21 stycznia 2026 r. podpisali się prezesi trzech firm branży stalowej: Henryk Orczykowski (Stalprofil), Krzysztof Kasprzycki (Ferrum) oraz Marek Mazurek (Izostal).
Omawiany dokument został zaadresowany do Andrzeja Gajewskiego, prezesa zarządu Orlen Termika. Jak podaje WNP: „List jest wynikiem niepotwierdzonych informacji o poszukiwaniu przez Orlen Termika dostawców dla nowych inwestycji poza gronem firm z Unii Europejskiej”.
Autorzy listu przypominają o nowych zmianach dotyczących Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Podkreślają, że wprowadzono „rozwiązania wzmacniające pozycję krajowych podmiotów gospodarczych poprzez ograniczenia w dostępie do rynku dla producentów z krajów spoza UE”. Zmiany zostały już wdrożone m.in. przez Gaz-System, który ograniczył dostęp wykonawców spoza UE.
„Dochodzą do nas informacje o poszukiwaniu przez niektórych zamawiających dostaw spoza Unii Europejskiej. Uważamy, że w przypadku tego typu sygnałów należy reagować i uświadamiać zamawiających w sprawie znaczenia lokowanych przez nich zamówień dla naszej gospodarki” – komentuje na łamach WNP Henryk Orczykowski, jeden z autorów listu. I podkreśla kwestię wysokiej jakości krajowych oraz unijnych dostawców.
