Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„Najpierw polskie"? Eksperci oceniają nowe plany rządu

Donald Tusk opowiedział niedawno o planach wzmocnienia polskich przedsiębiorców dzięki wdrożeniu zasady tzw. local content. O tym, czy realizacja tego planu jest możliwa w zgodzie z unijnymi przepisami, serwis WNP rozmawiał z prawnikami.

Publikacja: 19.01.2026 15:55

Donald Tusk w czasie orędzia noworocznego mówił o zasadzie tzw. local content

Donald Tusk w czasie orędzia noworocznego mówił o zasadzie tzw. local content

Foto: Radek Pietruszka/PAP

Joanna Kamińska

Zapowiedź zasady tzw. local content pojawiła się w orędziu noworocznym premiera: Intensywna repolonizacja i odbudowa przemysłu, w tym przemysłu obronnego. Zasada local content, czyli najpierw polskie, stanie się na dobre żelazną regułą w zamówieniach publicznych.

Premier zapowiedział zasadę tzw. local content: Co na to prawnicy?

Serwis WNP przypomniał jednak, że do przetargów organizowanych w ramach zamówień publicznych mogą na równych zasadach przystępować polskie firmy, a także te z innych państw Unii Europejskiej oraz krajów, z którymi ta ostatnia ma podpisane stosowne umowy. Zasady te wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prawa unijnego i istnieje od nich kilka wyjątków dotyczących m.in. branży obronnej.

Zasadę tzw. local content ocenił w rozmowie z WNP dr Wojciech Hartung, adwokat i counsel w kancelarii DZP, przyznając: – Zgodnie z obowiązującym prawem unijnym dotyczącym zamówień publicznych promowanie lub wręcz wymaganie local contentu rozumianego jako wkład krajowy jest bardzo wątpliwe. Choć rozumiem tę ideę, to moim zdaniem taki sposób sformułowania problemu i stojącego przed nami zadania jest błędny.

Czytaj więcej

Jak obudzić inwestycje w Polsce? Rekomendacje biznesu
Biznes
Jak obudzić inwestycje w Polsce? Rekomendacje biznesu

Z kolei dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski, radca prawny z Grupy Doradczej Sienna, wymienił sposoby, dzięki którym można wprowadzić mechanizm promowania polskich wykonawców.

Reklama
Reklama

Zagadnieniu wspierania local contentu sporo uwagi poświęcono w przygotowywanym przez WNP Economic Trends raporcie „Polska 2026+. Nasz głos w grze o nowy porządek”.

Czytaj więcej: „Najpierw polskie”. Obietnica Donalda Tuska budzi kontrowersje. Co na to prawo?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Zamówienia Publiczne Prawo
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Jarosław Kaczyński i Donald Tusk
Polityka
Nowy sondaż: KO nadal na czele. PiS nie ma większości bez dwóch Konfederacji
Karol Nawrocki
Polityka
Karol Nawrocki zaproszony przez Donalda Trumpa do Rady Pokoju
Grzegorz Braun
Polityka
Jak dyscyplinuje Grzegorz Braun. Partii nie można krytykować nawet po odejściu
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (L) i minister klimatu i środow
Polityka
Pojedynek na listy w Polsce 2050. Co proponują kandydatki?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama