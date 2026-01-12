Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne rekomendacje Pracodawców RP dotyczące pobudzenia inwestycji w Polsce?

Jakie działania rządu wspierają wzrost inwestycji i poprawę konkurencyjności?

Jaką rolę odgrywają inwestycje prywatne i publiczne we wzroście gospodarczym?

Jak zmiany w obszarze prawa i kosztów pracy mogą wpłynąć na inwestycje?

– Inwestycje przestały być motorem wzrostu gospodarczego – podkreślała Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP, podczas poniedziałkowej prezentacji nowego raportu „Jak obudzić inwestycje w Polsce”. – To temat fundamentalny, warunek utrzymania tempa rozwoju Polski. My mamy pomysł, jak to zrobić bez generowania problemów dla budżetu państwa i problemów społecznych.

Cel: wzrost inwestycji do poziomu unijnej średniej

Zdaniem Pracodawców RP celem powinien być stopniowy wzrost stopy inwestycji ogółem z obecnych ok. 17 proc. do 25 proc. PKB, a inwestycji przedsiębiorstw – z 9 proc. do 15 proc. PKB. Nie da się tego osiągnąć bez dialogu i współdziałania ze stroną rządową, co na szczęście ma miejsce. Obecny na poniedziałkowej debacie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślał, że również jego priorytetem jest podtrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.

– Rok 2025 był przełomowy – mówił Domański. Jak wyliczał, Polska dołączyła do grona 20 największych gospodarek na świecie, a dynamika PKB była najwyższa wśród krajów UE. Udało się zbić inflację, padły rekordy pod względem liczby zatrudnionych czy wskaźnika aktywności zawodowej, rekordy biła także polska giełda.