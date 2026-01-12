Aktualizacja: 12.01.2026 16:39 Publikacja: 12.01.2026 15:20
Foto: Adobe Stock
– Inwestycje przestały być motorem wzrostu gospodarczego – podkreślała Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP, podczas poniedziałkowej prezentacji nowego raportu „Jak obudzić inwestycje w Polsce”. – To temat fundamentalny, warunek utrzymania tempa rozwoju Polski. My mamy pomysł, jak to zrobić bez generowania problemów dla budżetu państwa i problemów społecznych.
Zdaniem Pracodawców RP celem powinien być stopniowy wzrost stopy inwestycji ogółem z obecnych ok. 17 proc. do 25 proc. PKB, a inwestycji przedsiębiorstw – z 9 proc. do 15 proc. PKB. Nie da się tego osiągnąć bez dialogu i współdziałania ze stroną rządową, co na szczęście ma miejsce. Obecny na poniedziałkowej debacie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślał, że również jego priorytetem jest podtrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.
– Rok 2025 był przełomowy – mówił Domański. Jak wyliczał, Polska dołączyła do grona 20 największych gospodarek na świecie, a dynamika PKB była najwyższa wśród krajów UE. Udało się zbić inflację, padły rekordy pod względem liczby zatrudnionych czy wskaźnika aktywności zawodowej, rekordy biła także polska giełda.
– Jestem przekonany, że teraz potrzebujemy przyspieszenia, potrzebujemy inwestycji, innowacji, wsparcia konkurencyjności. Wszystkie analizy stawiają właśnie inwestycje na pierwszym planie jako źródło długotrwałego wzrostu i rozwoju – wskazał minister Domański.
Szef resortu finansów ocenił, że największym wyzwaniem jest zwiększenie aktywności przedsiębiorstw, a inwestycje publiczne, które są na relatywnie wysokim poziomie, muszą pełnić rolę wspierającą. Domański podkreślił, że ten proces już się rozpoczyna. W kontekście zamówień publicznych zaznaczył rolę koncepcji „local content”. Przypomniał o takich inicjatywach, jak największy w Polsce proces deregulacji gospodarki, cyfryzacja usług publicznych, przyspieszenie transformacji energetycznej czy programy wsparcia innowacji, takie jak Innovate Poland.
Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP i współautor raportu „Jak obudzić inwestycje w Polsce”, przyznał, że działania podjęte przez ministra finansów wpisują się w oczekiwania biznesu, ale wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia. Raport zawiera 11 konkretnych rekomendacji dotyczących dwóch kluczowych obszarów: motywacji przedsiębiorstw do inwestycji oraz samego finansowania inwestycji.
Po stronie „motywacji” kluczowym celem powinna być poprawa otoczenia biznesowego, w szczególności jeśli chodzi o stabilność, przewidywalność oraz koszty działania.
Pierwszą rekomendacją w tym zakresie – i w ogóle w raporcie – jest stworzenie systemu długoterminowych zamówień publicznych. Chodzi o wieloletnie kontrakty, w ramach których przetargi na dostawy towarów i usług można byłoby organizować z kilkuletnim wyprzedzeniem. Zapewniłoby to skokowe zwiększenie przewidywalności popytu i mogłoby uruchomić lawinę inwestycji sektora prywatnego – i to na długo przed tym, jak sektor publiczny wyda choćby złotówkę.
Pracodawcy RP proponują też wprowadzenie prostej zasady, że wynagrodzenie minimalne w Polsce wynosi 60 proc. mediany wynagrodzeń. Zakończyłoby to coroczny „bezproduktywny spór o płacowe minimum, którego finałem jest zawsze trudna, polityczna decyzja rządu”. Zmniejszyłoby to niepewność pracodawców co do kształtowania się kosztów pracy.
Kolejne zalecenia w raporcie to obniżenie kosztów energii (w inny sposób niż dopłaty z budżetu), usprawnienie sądownictwa czy ograniczenie biurokracji w procesach budowlanych. To wielkie wyzwania dla strony publicznej, podobnie jak rekomendacja „stabilizacji prawa i powstrzymania antybiznesowej narracji”.
Przysłowiowa „biegunka legislacyjna” w Polsce jest znaną bolączką, a przedstawiciele Pracodawców RP dodatkowo wskazują, że również rzucanie nieprzemyślanymi, nieskonsultowanymi wcześniej pomysłami przez polityków może odstraszać biznes od inwestycji. Jako przykłady takich kontrowersyjnych propozycji w raporcie wymieniono pomysł resortu pracy dotyczący możliwości ustalania stosunku pracy przez publiczne służby, zapowiedzi Lewicy o podatku katastralnym czy 4-dniowym dniu pracy. Zwrócono też uwagę na używany przez część polityków język stygmatyzujący, hejtujący całe grupy przedsiębiorstw.
Czytaj więcej
Nasza gospodarka potrzebuje nowych motorów napędowych, taką rolę mogą pełnić inwestycje – wynika...
W obszarze „finansowania inwestycji” rekomendacje Pracodawców RP dotyczą m.in. zmiany konstrukcji podatku bankowego, co mogłoby spowodować spadek marż kredytowych aż o 88 pkt. bazowych i przyczynić się do wzrostu apetytu firm na finansowanie. Wśród zaleceń znalazły się także: zrównanie opodatkowania wzrostu wartości lokat finansowych i nieruchomości, zamrożenie suwaka OFE i pobudzenie lokat w private equity i venture capital, zmiany w podatku CIT dla banków, wykorzystanie środków publicznych w formie gwarancji dla firm czy mobilizacja polskich instytucji finansowych do inwestowania w gospodarkę.
– Sektor finansowy nie jest dziś wąskim gardłem dla inwestycji prywatnych, ale jeśli uda się skoczyć z poziomu 9 do 15 proc. PKB, warto już dziś przygotowywać odpowiedni ekosystem – zaznaczył Kamil Sobolewski.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
MLP Group, wiodąca europejska platforma nieruchomości logistycznych i przemysłowych, osiągnęła w 2025 roku bardz...
Unia Europejska zatwierdza umowę z Mercosurem mimo sprzeciwu części krajów, Rosja i Ukraina nasilają ataki na in...
Indonezja tymczasowo zablokowała w sobotę chatbot Grok należący do Elona Muska ze względu na ryzyko generowania...
Bez cięć wydatków Grenlandii grozi kryzys finansowy. Już dzisiaj wiadomo, że dywidendy od państwowych firm będą...
Mam wrażenie, że nasz głos środowisk gospodarczych jest słyszany, Jesteśmy gotowi do dalszego merytorycznego dia...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas