Polskie środowisko biznesowe i eksperckie postanowiło wzmocnić obecność naszego kraju w Davos, inicjując Leaders Forum powered by Poland. Organizatorami tego pięciodniowego wydarzenia są Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz THINKTANK, a partnerami głównymi: Autopay, Adamed oraz Grupa Żabka.

Leaders Forum powered by Poland odbędzie się w dniach 19–23 stycznia jako wydarzenie towarzyszące Światowemu Forum Ekonomicznemu, które w 2026 r. będzie przebiegać pod hasłem „Duch dialogu”. Dyskusje w Davos skupią się na kluczowych globalnych wyzwaniach: współpracy w warunkach rosnącej rywalizacji, poszukiwaniu nowych źródeł wzrostu, inwestowaniu w kapitał ludzki, odpowiedzialnemu rozwijaniu innowacji oraz stabilizacji sytuacji międzynarodowej.

Celem Leaders Forum powered by Poland jest wzmocnienie obecności Polski w globalnej debacie oraz prezentacja kraju jako nowego europejskiego lidera rozwoju – centrum innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Forum zgromadzi liderów biznesu, polityki, nauki i kultury, tworząc przestrzeń do międzynarodowego dialogu.

– Jako 20. gospodarka świata i 5. gospodarka w Unii Europejskiej Polska wchodzi w nowy etap swojej historii. Zaproszenie od prezydenta USA do dołączenia do Grupy G20 w czasie amerykańskiej prezydencji to sygnał, że nasza międzynarodowa pozycja bardzo wzrosła. Dokonaliśmy nieprawdopodobnego skoku w ciągu zaledwie trzech dekad. A jednocześnie wciąż nas słabo widać tam, gdzie się dyskutuje i decyduje o przyszłości globalnego porządku. Jednym z takim miejsc jest Davos w czasie Światowego Forum Ekonomicznego. Leaders Forum powered by Poland to wspólny wysiłek naszych think tanków, firm, rządu i akademii, żeby pokazać Polskę taką, jaka ona obecnie jest – twórczą, nowoczesną, energiczną, gotową do współtworzenia rozwiązań dla Europy i świata. Nasz głos musi być słyszalny – mówi dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i THINKTANK.

Perspektywa polskiego biznesu

Głównymi partnerami Leaders Forum powered by Poland są:

• Autopay, europejska marka o polskich korzeniach, która buduje kompleksowy ekosystem fintech;

• Adamed, innowacyjna polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna o międzynarodowym zasięgu;

• Grupa Żabka, jeden z europejskich liderów modern convenience.

– Naszą misją jest łączenie firm i konsumentów w partnerskim ekosystemie fintech, który oszczędza czas i napędza wspólny wzrost. Dzięki dojrzałym kompetencjom technologicznym, doświadczeniu w obsłudze dużych wolumenów transakcji i architekturze gotowej na przyszłość konsekwentnie budujemy pozycję globalnego gracza. Realizujemy ambitną strategię międzynarodowej ekspansji, rozwijając działalność w Europie, Ameryce Południowej, Azji Południowo-Wschodniej oraz w regionie Półwyspu Arabskiego. Obecność w Davos, jednym z najważniejszych miejsc globalnej dyskusji o gospodarce i innowacjach, jest naturalnym krokiem dla firmy, która myśli o rozwoju międzynarodowym – podkreśla Wojciech Murawski, co-CEO Autopay.

– Adamed w ciągu 40 lat z małego, rodzinnego przedsiębiorstwa stał się międzynarodową firmą. Nasze leki pomagają dziś pacjentom w kilkudziesięciu krajach świata, mamy fabryki w Polsce, Azji i osiem przedstawicielstw na świecie. Odnieśliśmy sukces dzięki własnej myśli naukowej i innowacjom. Będziemy w Davos, by pokazać siłę polskiej marki i polskiej gospodarki, która w tak krótkim czasie awansowała do grona 20 największych gospodarek świata – zaznacza Katarzyna Dubno, dyrektor ds. relacji zewnętrznych, ESG i ekonomiki zdrowia Adamed Pharma.

– Jako Żabka przeszliśmy drogę od małego sklepu do międzynarodowej firmy, lidera europejskiego rynku convenience. W dużej mierze zawdzięczamy to zmianie, która zaszła w Polsce przez ostatnie dekady. Obecna pozycja Polski, która jest jednym z liderów rozwoju na globalnej mapie gospodarczej, uzasadnia stałą obecność na takich wydarzeniach jak Forum w Davos. Wraz z THINKTANKIEM i partnerami uznaliśmy, że warto pokazywać Polskę, przełamując stereotypy. Innowacyjne technologie wykorzystywane w Żabce oraz odpowiedzialne podejście do biznesu pokazują, że polska firma może wyznaczać globalne trendy. Jestem przekonany, że również jako kraj jesteśmy liderem w tak wielu obszarach, że warto na tym budować markę Polski – dodaje Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.

