W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Rząd ogłasza dziś program Innovate Poland, który ma uruchomić co najmniej 4 mld zł na finansowanie polskich spółek technologicznych. Model wzorowany jest na francuskim planie Tibiego. Program ma przyciągnąć fundusze VC, PE i kapitał instytucjonalny, a także przełamać barierę niedostatecznego finansowania firm w późniejszych fazach rozwoju. Eksperci, w tym Anna Wnuk z PSIK i Tomasz Snażyk z AI Chamber, widzą w projekcie szansę na zwiększenie roli polskiego kapitału w innowacjach.
Ministrowie finansów UE uzgodnili, że cła na paczki o wartości poniżej 150 euro wrócą dwa lata wcześniej — już w 2026 r.. Zmiana uderzy przede wszystkim w chińskie platformy e-commerce Shein i Temu, które dominują w segmencie przesyłek zwolnionych z ceł. Jak podkreślił Maroš Šefčovič, Europa „broni uczciwej konkurencji”. Trwają negocjacje dotyczące ostatecznej stawki celnej.
Po aferze związanej z Energoatomem rząd w Kijowie zapowiedział pełne audyty wszystkich państwowych podmiotów. Premier Julia Swirydenko oceniła, że walka z korupcją jest „kwestią honoru i odpowiedzialności wobec obrońców na froncie”. To odpowiedź na rosnące napięcia polityczne i presję międzynarodową na poprawę standardów zarządzania.
PGE, Orlen i Enea wydały łącznie ponad 160 mld zł na zakup uprawnień do emisji CO2 w ostatnich 15 latach. Firmy apelują o większą przewidywalność systemu ETS, ograniczenie działań spekulacyjnych oraz utrzymanie darmowych uprawnień dla ciepłownictwa. Jak wskazują, obecny system utrudnia skuteczną i kosztowo bezpieczną transformację energetyczną.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
