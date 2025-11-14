11 min. 33 sek.

Miliardy dla startupów, UE uderza w eksport Chin i walka z korupcją w Kijowie

Rząd uruchamia 4 mld zł na rozwój polskich startupów, UE przyspiesza cła na tani import z Chin, a Ukraina zapowiada masowy audyt państwowych spółek. Energetyka domaga się zmian w systemie ETS.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Miliardy na rozwój polskich startupów

Rząd ogłasza dziś program Innovate Poland, który ma uruchomić co najmniej 4 mld zł na finansowanie polskich spółek technologicznych. Model wzorowany jest na francuskim planie Tibiego. Program ma przyciągnąć fundusze VC, PE i kapitał instytucjonalny, a także przełamać barierę niedostatecznego finansowania firm w późniejszych fazach rozwoju. Eksperci, w tym Anna Wnuk z PSIK i Tomasz Snażyk z AI Chamber, widzą w projekcie szansę na zwiększenie roli polskiego kapitału w innowacjach.

Cła na import z Chin już w 2026 r.

Ministrowie finansów UE uzgodnili, że cła na paczki o wartości poniżej 150 euro wrócą dwa lata wcześniej — już w 2026 r.. Zmiana uderzy przede wszystkim w chińskie platformy e-commerce Shein i Temu, które dominują w segmencie przesyłek zwolnionych z ceł. Jak podkreślił Maroš Šefčovič, Europa „broni uczciwej konkurencji”. Trwają negocjacje dotyczące ostatecznej stawki celnej.