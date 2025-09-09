Rządzić za wszelką cenę i aż do śmierci. Xi i Putin już to wprowadzili, Erdogan planuje

Większość pozostałych sojuszników Xi Jinpinga (ponad połowa) ogranicza się jednak „dożywotnią prezydenturą”, nie zamieniając jej na „dziedziczną”. Sami przewodnicy kolumny liderów (Xi i Putin) są już takimi: Chińczyk od 2018 roku, a Rosjanin od 2020. Wtedy w Chinach i w Rosji usunięto prawne przeszkody, by mogli rządzić dożywotnio. Teraz podobny manewr chce wykonać prezydent Turcji Recep Erdogan. A trzech liderów z Azji Środkowej już to zrobiło. To prezydenci Uzbekistanu, Tadżykistanu i Kirgizji.

Ten ostatni kraj słynął wcześniej z dość regularnych zmian władzy, odróżniając się tym od swych sąsiadów. Przywódców państwa obalały jednak rewolty społeczne, a nie wybory. Ale obecny Sadyr Dżaparow zdążył w ciągu ostatnich czterech lat scentralizować swą władzę i zmiażdżyć opozycję poprzez aresztowania.

Nic jednak nie wiadomo o jego ambicjach przekazania władzy któremuś z trojga dzieci. Podobnie jest z dwoma pozostałymi. Choć w Tadżykistanie media, urzędnicy czy zwykli mieszkańcy zwracają się już do rządzącego krajem od 1992 roku Emomali Rahmona „Wasza Wysokość”, „Ekscelencjo” czy „Nasz Zbawco”, co może wskazywać na chęć założenia dynastii. Rahmon ma jednak dziewięcioro dzieci, trudno by mu było wybrać następcę. Ale wszystkie (wraz z różnymi dalszymi krewnymi) obsiadły najbardziej zyskowne spółki państwowe.

Na razie byłaby to gwarancja, że klan Rahmonów – nawet bez ojca – będzie miał ogromne wpływy w Tadżykistanie. Jednak w Kazachstanie sieć biznesowa rodziny byłego prezydenta Nursułtana Nazarbajewa została prawie całkowicie zlikwidowana przez wybranego przez niego następcę, obecnego prezydenta Kasyma-Żomarta Tokajewa.

Dożywotnie prezydentury, czyli jak okradać własne społeczeństwa

„Kleptokraci sprawujący władzę mają mnóstwo powodów, by pozostawać u władzy. W razie jej utraty mogą stracić majątek i ewentualnie stanąć przed sądem” – tłumaczy amerykański think tank Council on Foreign Relations (CFR), jak działa mechanizm władzy w takich krajach, o czym myślą ich prezydenci i do czego dążą. Tyle że pisze o... afrykańskich dyktaturach, które jednak niczym nie różnią się od rosyjskiej czy środkowoazjatyckich.