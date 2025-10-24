Gry edukacyjne kojarzą nam się raczej średnio. Miały ten zapach ramotek, które niby działają, mają uczyć i bawić, ale zazwyczaj tylko nudzą. Albo przynajmniej pozwalały jakoś przetrwać bez bólu mało lubianą lekcję. Na szczęście te czasy już dawno za nami. Nie dość, że same gry edukacyjne poprawiły już swoją jakość, to jeszcze mamy pełno planszówek, które swoją misję zaznajomienia graczy z jakimś tematem traktują nad wyraz poważnie – mechanika odgrywa u nich najważniejszą rolę, a i wiedzy nie wkładają nam łopatologicznie do głów. Wolą niejako przy okazji rozgrywki kłaść nacisk na ważne tematy.