Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Zdobyć Nagrodę Nobla u boku Marii Skłodowskiej-Curie

Wejście do świata polskiej noblistki, niezależnie od liczby graczy, którzy zasiądą do stołu, będzie dobrze spędzonym czasem. Na pewno między rywalizującymi pojawi się jakaś chemia.

Publikacja: 24.10.2025 15:40

Zdobyć Nagrodę Nobla u boku Marii Skłodowskiej-Curie

Foto: mat.pras.

Daria Chibner

Gry edukacyjne kojarzą nam się raczej średnio. Miały ten zapach ramotek, które niby działają, mają uczyć i bawić, ale zazwyczaj tylko nudzą. Albo przynajmniej pozwalały jakoś przetrwać bez bólu mało lubianą lekcję. Na szczęście te czasy już dawno za nami. Nie dość, że same gry edukacyjne poprawiły już swoją jakość, to jeszcze mamy pełno planszówek, które swoją misję zaznajomienia graczy z jakimś tematem traktują nad wyraz poważnie – mechanika odgrywa u nich najważniejszą rolę, a i wiedzy nie wkładają nam łopatologicznie do głów. Wolą niejako przy okazji rozgrywki kłaść nacisk na ważne tematy.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Potwór: Historia Eda Geina”, Max Winkler, Ian Brennan, dystr. Netflix
Plus Minus
„Potwór: Historia Eda Geina”: Pornografia śmierci
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
„Kontinental'25”, reż. Radu Jude, dystr. Aurora Films
Plus Minus
„Kontinental'25”: Mieć czy być
Gość „Plusa Minusa” poleca. Wojciech Chmielewski: Wciągające układy i przekręty
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Wojciech Chmielewski: Wciągające układy i przekręty
„Między nami dobrze jest”, reż. Patryk Warchoł, Teatr Współczesny
Plus Minus
„Między nami dobrze jest”: Bez pretensji do maluczkich
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Największa kolekcja mody w Polsce
Plus Minus
Największa kolekcja mody w Polsce
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie