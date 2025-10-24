Rzeczpospolita
Wydarzenia
Amerykanie będą mieć problem z lataniem? Biały Dom ostrzega

Administracja Donalda Trumpa i liderzy Partii Republikańskiej w Kongresie ostrzegają, że Stany Zjednoczone stoją w obliczu poważnych zakłóceń w ruchu lotniczym przed zbliżającym się sezonem świątecznym. Powodem jest trwający od 23 dni paraliż administracji federalnej (tzw. shutdown).

Publikacja: 24.10.2025 05:35

Na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku średni czas opóźnienia samolotu to 62 minuty

Na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku średni czas opóźnienia samolotu to 62 minuty

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego pracownicy administracji federalnej w USA nie otrzymują wynagrodzeń?
  • Jak trwający shutdown wpływa na opóźnienia w ruchu lotniczym?
  • W jaki sposób przedstawiciele Partii Republikańskiej i Demokratycznej reagują na kryzys?

Ok. 13 tys. amerykańskich kontrolerów ruchu lotniczego i 50 tys. pracowników Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) od 1 października nie otrzymują wynagrodzenia za pracę, w związku z nieprzyznaniem przez Kongres środków na działanie administracji federalnej. Powodem jest impas w Senacie, gdzie mniejszość senatorów z Partii Demokratycznej blokuje ustawę, która przyznałaby administracji tymczasowe finansowanie, domagając się przedłużenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych dla Amerykanów korzystających z Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act).

Czytaj więcej

Protest w Nowym Jorku
Polityka
Amerykanie masowo protestują przeciwko Trumpowi

Partia Demokratyczna alarmuje, że gdy program dopłat wygaśnie pod koniec 2025 roku, wówczas roczny koszt ubezpieczeń zdrowotnych uzyskiwanych przez ok. 24 mln Amerykanów w ramach Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej wzrośnie o 114 proc., czyli średnio o 1016 dol. dla ubezpieczonego. Partia Republikańska deklaruje gotowość rozmowy o problemie, ale nie chce wiązać sprawy z kwestią finansowania administracji publicznej. 

Mimo iż Partia Demokratyczna nie ma większości ani w Izbie Reprezentantów, ani w Senacie, w tej drugiej izbie jest w stanie – dzięki procedurze określanej jako filibuster – blokować przyjęcie ustawy, która zapewniłaby administracji federalnej finansowanie. Partia Republikańska nie dysponuje większością 60 głosów w Senacie, która pozwoliłaby przełamać impas (układ sił w Senacie to 53 do 47 na korzyść Partii Republikańskiej). 

Administracja Donalda Trumpa przyznaje: Możemy mieć problem z lotami

W związku z przedłużającym się shutdownem w najbliższy wtorek kontrolerzy ruchu lotniczego i pracownicy TSA po raz pierwszy nie otrzymają wynagrodzenia za cały miesiąc pracy. Wielu urzędników federalnych, w związku z shutdownem, zostało wysłanych na bezpłatne urlopy, ale kontrolerzy ruchu lotniczego, uznani za pracowników kluczowych dla funkcjonowania państwa, muszą pracować w tym okresie bez wynagrodzenia. Przedłużający się impas sprawia jednak, że coraz więcej przedstawicieli tej grupy korzysta np. ze zwolnień lekarskich. 

Jak nieobecność w pracy kontrolerów ruchu lotniczego wpływa na ruch lotniczy w USA?

Do ubiegłego tygodnia nieobecność w pracy części kontrolerów ruchu lotniczego odpowiadała za 53 proc. wszystkich opóźnień samolotów w USA od momentu rozpoczęcia shutdownu. W normalnym czasie kwestie związane z niewystarczającą liczbą kontrolerów ruchu lotniczego wykonujących swoje obowiązki odpowiadają za 5 proc. opóźnień. W tym tygodniu sytuacja się jednak poprawiła – w poniedziałek i środę nieobecność kontrolerów ruchu lotniczego w pracy odpowiadała za 1 proc. opóźnień, a we wtorek – za 21 proc. - wynika z danych Departamentu Transportu. 

– Obawiamy się poważnych opóźnień lotów, zakłóceń ruchu lotniczego i odwołań połączeń lotniczych na największych lotniskach w całym kraju w sezonie świątecznym – mówiła w czwartek sekretarz prasowa Białego Domu Karoline Leavitt. – Jeśli Demokraci będą kontynuować paraliżowanie administracji, sparaliżują także podróże lotnicze Amerykanów – dodała. 

Partia Demokratyczna odbija piłeczkę, twierdząc, że odpowiedzialny za całą sytuację jest Donald Trump i Partia Republikańska, która odmawia negocjacji. 

Zawieszenia (shutdown) administracji federalnej w USA

Zawieszenia (shutdown) administracji federalnej w USA

Foto: PAP

– Nie mogę zagwarantować wam, że loty będą odbywać się o czasie. Nie mogę zagwarantować, że wasz lot nie zostanie odwołany. To będzie zależeć od tego, czy nasi kontrolerzy ruchu lotniczego przyjdą do pracy w każdym kolejnym dniu – mówił na konferencji prasowej sekretarz transportu Sean Duffy. Duffy zaapelował do kontrolerów ruchu lotniczego, by przychodzili do pracy. 

Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson oświadczył, że Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) nie dysponuje wolnymi środkami pozwalającymi opłacić pracę kontrolerów ruchu lotniczego. Wezwał przy tym Partię Demokratyczną do przyjęcia ustaw o finansowaniu administracji i przełamania impasu. Senat w czwartek nie przyjął inicjatywy, która pozwoliłaby na wypłatę wynagrodzeń pracownikom, których praca jest kluczowa dla funkcjonowania państwa, w czasie shutdownu. 

Z kolei senator Partii Demokratycznej z Maryland Chris Van Hollen oświadczył, że to Partia Republikańska jest odpowiedzialna za kryzys. – Donald Trump musi przyjść do stołu i negocjować – mówił. 

Średnie opóźnienie samolotu na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku to 62 minuty

W 2019 roku, w czasie 35-dniowego shutdownu, rosnąca liczba nieobecności kontrolerów ruchu lotniczego w pracy doprowadziła do znacznych opóźnień na lotniskach m.in. w Waszyngtonie i Nowym Jorku, co wywarło dodatkową presję na politykach obu partii, by porozumieć się w sprawie zakończenia shutdownu. Już przed shutdownem FAA alarmowała, że w kraju brakuje 3,5 tys. kontrolerów ruchu lotniczego, przez co wielu kontrolerów musi brać nadgodziny i pracować przez sześć dni w tygodniu. 

Teraz FAA informuje, że nieobecności kontrolerów ruchu lotniczego w pracy doprowadziły do poważnych opóźnień na lotniskach w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Newark i Houston. Na lotnisku im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie średni czas opóźnienia to 31 minut, a na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku – 62 minuty. W czwartek w USA opóźnionych miało być ponad 4 200 samolotów.

Źródło: rp.pl

