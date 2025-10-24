Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego pracownicy administracji federalnej w USA nie otrzymują wynagrodzeń?

Jak trwający shutdown wpływa na opóźnienia w ruchu lotniczym?

W jaki sposób przedstawiciele Partii Republikańskiej i Demokratycznej reagują na kryzys?

Ok. 13 tys. amerykańskich kontrolerów ruchu lotniczego i 50 tys. pracowników Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) od 1 października nie otrzymują wynagrodzenia za pracę, w związku z nieprzyznaniem przez Kongres środków na działanie administracji federalnej. Powodem jest impas w Senacie, gdzie mniejszość senatorów z Partii Demokratycznej blokuje ustawę, która przyznałaby administracji tymczasowe finansowanie, domagając się przedłużenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych dla Amerykanów korzystających z Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act).

Partia Demokratyczna alarmuje, że gdy program dopłat wygaśnie pod koniec 2025 roku, wówczas roczny koszt ubezpieczeń zdrowotnych uzyskiwanych przez ok. 24 mln Amerykanów w ramach Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej wzrośnie o 114 proc., czyli średnio o 1016 dol. dla ubezpieczonego. Partia Republikańska deklaruje gotowość rozmowy o problemie, ale nie chce wiązać sprawy z kwestią finansowania administracji publicznej.

Mimo iż Partia Demokratyczna nie ma większości ani w Izbie Reprezentantów, ani w Senacie, w tej drugiej izbie jest w stanie – dzięki procedurze określanej jako filibuster – blokować przyjęcie ustawy, która zapewniłaby administracji federalnej finansowanie. Partia Republikańska nie dysponuje większością 60 głosów w Senacie, która pozwoliłaby przełamać impas (układ sił w Senacie to 53 do 47 na korzyść Partii Republikańskiej).