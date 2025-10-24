Rzeczpospolita

Irena Lasota: Trump nie pasuje do amerykańskiej demokracji, która go wybrała

Można by się pocieszać, że Trump jest niewielkim epizodem w długim życiu demokracji amerykańskiej. Ale tak nie jest.

Publikacja: 24.10.2025 08:20

Irena Lasota: Trump nie pasuje do amerykańskiej demokracji, która go wybrała

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Irena Lasota

W ostatnią sobotę pojechałam – taksówką – na antytrumpowy, zwany przez niektórych antyfaszystowskim wiec. W Waszyngtonie było nas około 200 tysięcy, w całym USA – wiele milionów. Nazywanie Trumpa faszystą zaciemnia obraz. Jest on bliżej komunizmu, czyli Stalina, niż Mussoliniego czy Hitlera. Może bliżej Nerona, a może Idiego Amina. Ale też nie jest żadnym z nich. Oczywiście, można wszystko ze wszystkim porównywać, ale w przypadku Trumpa i Stanów Zjednoczonych dzisiaj żadne porównanie nie jest wystarczające, by opisać, z kim i z czym mamy do czynienia. Taksówka w pierwszym zdaniu już jest sygnałem tej dziwności. Kto zamawia taksówkę, żeby jechać, by protestować przeciwko dyktatorowi? Co to za dyktator, który w odpowiedzi na miliony demonstrantów zamieszcza filmik, na którym odziany w koronę zrzuca na nich z samolotu łajno? (Filmik jest prawdziwy, sprawdzałam),

