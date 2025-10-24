Bogdan Święczkowski zapowiada pozew wobec Donalda Tuska. W tle sprawa Pegasusa

„To on miał interesować się podsłuchanymi rozmowami moich najbliższych. Zaufany prokurator PiS Bogdan Święczkowski w nagrodę został prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Możliwe tylko w państwie Kaczyńskiego i Dudy” – napisał w czwartek w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

W reakcji na te słowa na stronie Trybunału Konstytucyjnego opublikowano oświadczenie Bogdana Święczkowskiego. „W związku z kłamliwą i niegodną szefa rządu wypowiedzią Donalda Tuska na mój temat planuję wystąpić z pozwem o naruszenie dóbr osobistych” – poinformował Prezes TK. „Przypisywanie mi zainteresowania podsłuchiwaniem Rodziny jest perfidnym kłamstwem i cynicznym graniem na emocjach. Oprócz tego, że obraża mnie, jest uwłaczające dla instrumentalnie potraktowanej Rodziny Donalda Tuska, której z tego powodu współczuję” – dodał.

Prokuratura: nie mamy dowodów na inwigilację Katarzyny Tusk Pegasusem

W środę portal Onet.pl poinformował, że Katarzyna Tusk-Cudna, córka premiera Donalda Tuska, miała otrzymać status poszkodowanej w śledztwie dotyczącym politycznego wykorzystywania oprogramowania Pegasus. Nieoficjalne źródła portalu wskazywały także, że w najbliższym czasie ma dojść do przesłuchania Małgorzaty Tusk, żony premiera.