Dziennikarskie śledztwo „Rosyjskie sekrety”. Jak Rosja chroni swoje okręty atomowe

Śledztwo przeprowadzone przez dziennikarzy z NDR, WDR i Süddeutsche Zeitung (Niemcy), Le Monde (Francja), L’Espresso (Włochy), Kyodo News (Japonia), NRK (Norwegia), KRO-NCRV (Holandia), SVT (Szwecja), The Times (Wielka Brytania), The Washington Post (USA) i wspomagane przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) ujawniło skomplikowaną sieć zakupów odpowiedzialną za rosyjski program nadzoru o kryptonimie „Harmonia”.

Reklama Reklama

Przez około dekadę liczne firmy zbrojeniowe i dostawcy sprzętu morskiego sprzedawali sonary, roboty podwodne, światłowody, a także statki badawcze i inne zaawansowane technologie o wartości ponad 50 milionów dolarów cypryjskiej firmie, potajemnie powiązanej z rosyjskim wykonawcą zbrojeniowym – firmie Mostrello, na czele której stoi Aleksiej Strelczenko, biznesmen kontrolujący statki i kładący kable podwodne dla rosyjskiego ministerstwa obrony.

„Rosyjskie sekrety” – wnioski ze śledztwa

Podczas śledztwa o kryptonimie „Rosyjskie sekrety” dziennikarze wykorzystali dokumenty sądowe, rozmowy z funkcjonariuszami wywiadu oraz wycieki z bazy danych, które wcześniej uzyskało Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych w ramach projektu Cyprus Confidential.

Z dziennikarskiego dochodzenia wynika, że sprzęt był przeznaczony dla rosyjskiego systemu inwigilacji o kryptonimie „Harmonia”, który wykorzystuje konstelację czujników ulokowanych na dnie morskim do wykrywania wrogich okrętów podwodnych, zbliżających się do rosyjskiej broni jądrowej zlokalizowanej na Morzu Barentsa, u północnych wybrzeży Rosji.