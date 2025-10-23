Rzeczpospolita
Dziennikarskie śledztwo „Rosyjskie sekrety”. Jak Rosja chroni swoje okręty atomowe

Rosja potajemnie pozyskała zachodnią zaawansowaną technologię do stworzenia systemu ochrony swojej floty okrętów podwodnych z napędem atomowym. Dziennikarskie śledztwo ujawnia system „Harmonia”.

Publikacja: 23.10.2025 21:00

Morze barentsa

Morze barentsa

Foto: PAP/Abaca

Agnieszka Kazimierczuk

Śledztwo przeprowadzone przez dziennikarzy z  NDR, WDR i Süddeutsche Zeitung (Niemcy), Le Monde (Francja), L’Espresso (Włochy), Kyodo News (Japonia), NRK (Norwegia), KRO-NCRV (Holandia), SVT (Szwecja), The Times (Wielka Brytania), The Washington Post (USA) i wspomagane przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) ujawniło skomplikowaną sieć zakupów odpowiedzialną za rosyjski program nadzoru o kryptonimie „Harmonia”.

Przez około dekadę liczne firmy zbrojeniowe i dostawcy sprzętu morskiego sprzedawali sonary, roboty podwodne, światłowody, a także statki badawcze i inne zaawansowane technologie o wartości ponad 50 milionów dolarów cypryjskiej firmie, potajemnie powiązanej z rosyjskim wykonawcą zbrojeniowym – firmie Mostrello, na czele której stoi Aleksiej Strelczenko, biznesmen kontrolujący statki i kładący kable podwodne dla rosyjskiego ministerstwa obrony.

„Rosyjskie sekrety” – wnioski ze śledztwa

Podczas śledztwa o kryptonimie „Rosyjskie sekrety” dziennikarze wykorzystali dokumenty sądowe,  rozmowy z funkcjonariuszami wywiadu  oraz wycieki z bazy danych, które wcześniej uzyskało Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych w ramach projektu Cyprus Confidential.

Z dziennikarskiego dochodzenia wynika, że sprzęt był przeznaczony dla rosyjskiego systemu inwigilacji o kryptonimie „Harmonia”, który wykorzystuje konstelację czujników ulokowanych na dnie morskim do wykrywania wrogich okrętów podwodnych, zbliżających się do rosyjskiej broni jądrowej zlokalizowanej na Morzu Barentsa, u północnych wybrzeży Rosji.

Z cypryjską firmą Mostrello handlowały międzynarodowe firmy, w tym norweski Kongsberg, japońskie NEC i amerykańskie EdgeTech. Sieć zakupów wykorzystywała też kilkanaście spółek z rajów podatkowych, takich jak Seszele, Belize czy Brytyjskie Wyspy Dziewicze, co miało ukrywać prawdziwych właścicieli i powiązania z Rosją.

Rosyjska napaść na Ukrainę przyspieszyła śledztwo

Sieć handlowa działała przez lata, niemal niezauważona przez zachodnie służby, aż do  inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, która przyspieszyła śledztwa i sankcje wobec takich operacji.

Tajemnice sieci zaczęły się wyjaśniać, gdy w 2024 r. agencje USA i Europy wymierzyły sankcje przeciwko Mostrello oraz powiązanym podmiotom. Departament Skarbu USA wprowadził w październiku 2024 sankcje wobec firmy i Strelczenki za dostarczanie technologii kluczowej dla rosyjskiego wojska.

Jednocześnie niemieckie organy ścigania prowadziły śledztwo przeciwko Alexandrowi Szniakinowi, handlarzowi rosyjsko-kirgiskiego pochodzenia, który miał sprzedawać podwodne technologie do Rosji przez Mostrello, łamiąc prawo handlowe. Jego proces ujawnił rozległą sieć pośredników i fałszywych transakcji,  działających od co najmniej 2021 roku, powiązanych z rosyjskimi służbami wywiadowczymi.

Tajna lokalizacja „Harmonii”

Dokładna lokalizacja systemu „Harmonia” pozostaje tajna. Jednak śledząc sprzęt pozyskany przez cypryjską firmę, dziennikarze wywnioskowali, że jest ona rozmieszczona na łuku  w wodach u wybrzeży Murmańska, Nowej Ziemi i  Ziemi Aleksandry na Oceanie Arktycznym.

W skład tego systemu, oprócz wspomnianych już  sonarów, robotów podwodnych czy światłowodów ma wchodzić m.in. podwodny dron, zdolny do operowania na głębokości ponad 3 tys. metrów. 

Źródło: rp.pl, icij.org

