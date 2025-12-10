Aktualizacja: 10.12.2025 15:21 Publikacja: 10.12.2025 15:04
Foto: PAP/Newscom
„NATO jest reliktem zimnej wojny. Stany Zjednoczone powinny wycofać się z NATO i wykorzystać te środki na obronę naszego kraju, a nie państw socjalistycznych. Dziś złożyłem projekt HR 6508, by zakończyć nasze członkostwo w NATO” – napisał Massie w serwisie X.
Jego inicjatywę natychmiast pochwaliła republikańska kongresmenka Anna Paulina Luna, która zadeklarowała poparcie tego rozwiązania.
W towarzyszącym projektowi komunikacie Massie argumentował, że NATO powstało jako narzędzie powstrzymywania Związku Sowieckiego, który nie istnieje od ponad trzech dekad. Według niego udział USA w sojuszu kosztował amerykańskich podatników biliony dolarów i generuje ryzyko angażowania się w wojny za granicą.
„Konstytucja nie przewiduje permanentnych uwikłań zagranicznych, przed którymi nasi założyciele wyraźnie ostrzegali. Ameryka nie powinna być światowym kocem bezpieczeństwa – zwłaszcza gdy bogate państwa nie chcą płacić za własną obronę” – stwierdził Massie.
Podobny projekt, nazwany „Not a Trusted Organization Act” („NATO Act”), złożył w Senacie republikański senator Mike Lee. Inicjatywa Massiego stanowi odpowiednik tej ustawy w Izbie Reprezentantów.
Czytaj więcej
Nieopublikowana, pełna wersja nowej amerykańskiej Strategii Bezpieczeństwa ujawnia plany administ...
Autorzy projektu chcą wykorzystać art. 13 Traktatu Północnoatlantyckiego, który dopuszcza wystąpienie z sojuszu po roku od złożenia oficjalnego wypowiedzenia na ręce rządu USA, pełniącego funkcję depozytariusza traktatu.
Projekt ustawy nakazuje prezydentowi USA formalne wypowiedzenie Traktatu Północnoatlantyckiego nie później niż 30 dni po wejściu ustawy w życie.
Tekst przewiduje również natychmiastowe zablokowanie finansowania wszelkich amerykańskich składek na budżety NATO – cywilny, wojskowy oraz na program inwestycji w bezpieczeństwo.
USA chcą, by Europa przejęła w znacznej mierze odpowiedzialność za konwencjonalne zdolności obronne NATO do 2027 roku – mówili przedstawiciele Pentagonu w rozmowach z dyplomatami w Waszyngtonie, które odbyły się na początku grudnia. W ocenie przedstawicieli niektórych europejskich państw termin ten jest nierealny.
Czytaj więcej
USA chcą, by Europa przejęła w znacznej mierze odpowiedzialność za konwencjonalne zdolności obron...
Przerzucenie ciężaru odpowiedzialności za konwencjonalny potencjał obronny NATO z USA na Europę ma stanowić fundamentalną zmianę sposobu, w jaki USA współpracują ze swoimi najważniejszymi sojusznikami wojskowymi.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Otwarte wsparcie prezydenta USA Donalda Trumpa dla partii prawicowych i nacjonalistów w Europie wywołało pęknięc...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Nieopublikowana, pełna wersja nowej amerykańskiej Strategii Bezpieczeństwa ujawnia plany administracji Donalda T...
- Teraz zajmiemy się lądem, bo to znacznie mniej skomplikowane - mówił Donald Trump w czasie poświęconego w głów...
Istniejąca od niecałych dwóch lat partia pozbywa się założycielki-celebrytki - z nazwy i z najwyższego stanowisk...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Karol Nawrocki znalazł się w rankingu Politico 28 najbardziej wpływowych osób w Europie, które będą kształtować...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas