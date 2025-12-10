Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Czy Szwajcaria ustali w referendum liczbę ludności? Głosowanie możliwe w 2026 roku

W 2026 roku Szwajcarzy zagłosują w referendum nad pomysłem Szwajcarskiej Partii Ludowej, który przewiduje wprowadzenie maksymalnego poziomu liczby mieszkańców kraju na poziomie 10 mln (obecnie Szwajcaria liczy ok. 9 mln obywateli).

Publikacja: 10.12.2025 14:57

Czy Szwajcaria ograniczy liczbę mieszkańców kraju?

Czy Szwajcaria ograniczy liczbę mieszkańców kraju?

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie mogą być skutki wprowadzenia limitu populacji w Szwajcarii?
  • Dlaczego Szwajcaria jest atrakcyjna dla zagranicznych pracowników i przedsiębiorstw?
  • Jakie są różnice w dynamice wzrostu populacji pomiędzy Szwajcarią a Unią Europejską?

Jeśli projekt zostałby przyjęty – jak pisze agencja Bloomberga – będzie to oznaczało zakaz przyjmowania imigrantów, z nielicznymi wyjątkami w postaci uchodźców, pracowników posiadających wysokie kwalifikacje oraz menadżerów zajmujących wysokie stanowiska kierownicze. 

48 proc. Szwajcarów nie wyklucza, że poprze wprowadzenie limitu populacji kraju

Sondaże wskazują, że propozycja Szwajcarskiej Partii Ludowej może zostać przyjęta, co może – jak oceniają eksperci – doprowadzić do sytuacji, w której na szwajcarskim rynku zabraknie pracowników posiadających kluczowe dla rozwoju gospodarki umiejętności oraz zaszkodzić konkurencyjności gospodarki kraju. 

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka Szwajcarii uczyniła z kraju atrakcyjne miejsce dla zagranicznych pracowników. W Szwajcarii swoje siedziby mają globalne firmy, takie jak UBS Group, Nestlé czy Novartis. Stosunkowo niskie podatki, wysoko wykwalifikowani pracownicy oraz stabilna polityka fiskalna rządu Szwajcarii przyciągnęły do tego kraju zagraniczne przedsiębiorstwa, takie jak Google, IBM czy Walt Disney. Szwajcaria jest obecnie szóstym krajem świata pod względem PKB na mieszkańca (w 2024 roku na jednego mieszkańca Szwajcarii przypadało średnio 104 tys. dol. wypracowywanych przez gospodarkę).

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski i papiez Leon XIV
Dyplomacja
Papież Leon XIV ubolewa nad „próbą zerwania” sojuszu USA z Europą
Reklama
Reklama

Liczba mieszkańców Szwajcarii rosła regularnie od niemal pięciu dekad. Wielu rdzennych Szwajcarów skarży się na rosnące w związku ze wzrostem liczby mieszkańców czynsze, korki w miastach i nadmierny tłok w pociągach i autobusach, co obniża poziom życia mieszkańców. 

Szwajcarska Partia Ludowa zdobyła w wyborach parlamentarnych z 2024 roku 28 proc. głosów. W kampanii skupiała się m.in. na prezentowaniu obywatelstwa Szwajcarii jako przywileju, nie jako prawa. Wprowadzenie limitu populacji ma być – według polityków tego ugrupowania – sposobem na zachowanie szwajcarskiego stylu życia i ochrony szwajcarskiego środowiska naturalnego przed nadmierną ingerencją człowieka.  

48 proc.

Taki odsetek Szwajcarów dopuszcza poparcie projektu wprowadzenia maksymalnej liczby mieszkańców kraju

W ciągu ostatniej dekady populacja Szwajcarii wzrosła o ok. 10 proc. Przyrost populacji w tym kraju jest znacznie szybszy niż przyrost populacji w Unii Europejskiej (poniżej 2 proc.) – wynika z danych Banku Światowego. Do wzrostu liczby populacji Szwajcarii najbardziej przyczyniła się imigracja. Przyrost naturalny odpowiadał jedynie za ok. 10 proc. wzrostu liczby mieszkańców kraju. 

Duży wzrost liczby mieszkańców Szwajcaria zanotowała w 2023 roku, gdy w statystykach uwzględniono po raz pierwszy przybycie uchodźców z Ukrainy. Zazwyczaj migranci przybywali do Szwajcarii z innych krajów UE (Szwajcaria ma zawartą z UE umowę o wolnym handlu). 

Czytaj więcej

Patrol niemieckiej policji przy granicy z Polską
Społeczeństwo
Niemcy. Imigrantów o wiele za dużo, będzie zmiana polityki socjalnej
Reklama
Reklama

Z przeprowadzonego w listopadzie sondażu wynika, że 48 proc. wyborców skłania się do poparcia propozycji wprowadzenia limitu populacji lub już zdecydowało się na poparcie jej. 41 proc. jest przeciw, 11 proc. wyborców pozostaje niezdecydowanych. Podobny poziom poparcia dla propozycji zanotowano w lipcowym badaniu. 

Co się stanie, jeśli liczba mieszkańców Szwajcarii przekroczy 10 mln?

Zwolennicy planu proponują realizację specjalnej procedury, która zostanie uruchomiona, jeśli liczba mieszkańców Szwajcarii przekroczy 9,5 mln przed 2050 rokiem (prognozy mówią, że Szwajcaria osiągnie taką liczbę mieszkańców w ciągu pięciu lat).

W pierwszym etapie osoby posiadające prawo do pobytu tymczasowego w Szwajcarii nie będą już uprawnione do uzyskania prawa stałego pobytu lub starania się o obywatelstwo. 

Jeśli populacja przekroczy 10 mln, wówczas kraj ma wycofać się z traktatów międzynarodowych, które „przyczyniają się do wzrostu liczby ludności”. Jeśli w ciągu dwóch lat od momentu sięgnięcia po takie rozwiązanie liczba mieszkańców Szwajcarii nie zmniejszy się poniżej 10 mln, wówczas kraj ma odstąpić od umowy o wolnym przepływie osób z Unią Europejską. Taki krok byłby rozwiązaniem radykalnym, ponieważ oznaczałby anulowanie wielu innych porozumień dwustronnych między Szwajcarią a Unią Europejską. Pod znakiem zapytania stanęłoby wówczas również prawo do pobytu w Szwajcarii ok. 1,5 mln obywateli UE, którzy dziś mieszkają i pracują w tym kraju. Szwajcarii groziłaby też utrata dostępu do rynku Wspólnoty. 

Economiesuisse, konfederacja szwajcarskich pracodawców i przedsiębiorców ostrzega przed „znaczącymi” szkodami, jakie proponowane przepisy mogą wyrządzić gospodarce, której bez imigracji do 2040 roku zabraknie 430 tys. rąk do pracy. Z kolei reprezentująca sektor maszynowy organizacja Swissmem podkreśla, że pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników z UE jest kluczowe dla zależnej od eksportu branży. 

Bloomberg zauważa, że gospodarka Szwajcarii odczułaby boleśnie utratę dostępu do unijnego rynku, gdzie trafia ponad 40 proc. eksportu tego kraju. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Miejsca Regiony Europa Szwajcaria
March for Australia w centrum Sydney przeciw napływowi imigrantów
Społeczeństwo
Kłopoty z multikulturowością na antypodach
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Prezydent Francji Emmanuel Macron: Rosja stanowi egzystencjalne zagrożenie dla Europejczyków. Nasz n
Społeczeństwo
Pobór wraca do Europy? Francja szykuje się na trudne czasy
Ludwig Amadeus Minelli (1932-2025)
Społeczeństwo
Ludwig A. Minelli nie żyje. Założyciel Dignitas miał 92 lata
Międzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie, widok od strony pasa startowego
Społeczeństwo
Lotnisko w Wilnie zamknięte. To kolejny taki przypadek nad Litwą
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
sir Tom Stoppard
Wspomnienie
Nie żyje sir Tom Stoppard, legenda brytyjskiej dramaturgii
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama