Aktualizacja: 10.12.2025 15:21 Publikacja: 10.12.2025 14:57
Czy Szwajcaria ograniczy liczbę mieszkańców kraju?
Foto: AFP
Jeśli projekt zostałby przyjęty – jak pisze agencja Bloomberga – będzie to oznaczało zakaz przyjmowania imigrantów, z nielicznymi wyjątkami w postaci uchodźców, pracowników posiadających wysokie kwalifikacje oraz menadżerów zajmujących wysokie stanowiska kierownicze.
Sondaże wskazują, że propozycja Szwajcarskiej Partii Ludowej może zostać przyjęta, co może – jak oceniają eksperci – doprowadzić do sytuacji, w której na szwajcarskim rynku zabraknie pracowników posiadających kluczowe dla rozwoju gospodarki umiejętności oraz zaszkodzić konkurencyjności gospodarki kraju.
Dynamicznie rozwijająca się gospodarka Szwajcarii uczyniła z kraju atrakcyjne miejsce dla zagranicznych pracowników. W Szwajcarii swoje siedziby mają globalne firmy, takie jak UBS Group, Nestlé czy Novartis. Stosunkowo niskie podatki, wysoko wykwalifikowani pracownicy oraz stabilna polityka fiskalna rządu Szwajcarii przyciągnęły do tego kraju zagraniczne przedsiębiorstwa, takie jak Google, IBM czy Walt Disney. Szwajcaria jest obecnie szóstym krajem świata pod względem PKB na mieszkańca (w 2024 roku na jednego mieszkańca Szwajcarii przypadało średnio 104 tys. dol. wypracowywanych przez gospodarkę).
Czytaj więcej
Wolałbym tego nie komentować - mówił w rozmowie z dziennikarzami papież Leon XIV pytany o to, czy...
Liczba mieszkańców Szwajcarii rosła regularnie od niemal pięciu dekad. Wielu rdzennych Szwajcarów skarży się na rosnące w związku ze wzrostem liczby mieszkańców czynsze, korki w miastach i nadmierny tłok w pociągach i autobusach, co obniża poziom życia mieszkańców.
Szwajcarska Partia Ludowa zdobyła w wyborach parlamentarnych z 2024 roku 28 proc. głosów. W kampanii skupiała się m.in. na prezentowaniu obywatelstwa Szwajcarii jako przywileju, nie jako prawa. Wprowadzenie limitu populacji ma być – według polityków tego ugrupowania – sposobem na zachowanie szwajcarskiego stylu życia i ochrony szwajcarskiego środowiska naturalnego przed nadmierną ingerencją człowieka.
W ciągu ostatniej dekady populacja Szwajcarii wzrosła o ok. 10 proc. Przyrost populacji w tym kraju jest znacznie szybszy niż przyrost populacji w Unii Europejskiej (poniżej 2 proc.) – wynika z danych Banku Światowego. Do wzrostu liczby populacji Szwajcarii najbardziej przyczyniła się imigracja. Przyrost naturalny odpowiadał jedynie za ok. 10 proc. wzrostu liczby mieszkańców kraju.
Duży wzrost liczby mieszkańców Szwajcaria zanotowała w 2023 roku, gdy w statystykach uwzględniono po raz pierwszy przybycie uchodźców z Ukrainy. Zazwyczaj migranci przybywali do Szwajcarii z innych krajów UE (Szwajcaria ma zawartą z UE umowę o wolnym handlu).
Czytaj więcej
Rząd w Berlinie przygotowuje zasadniczą zmianę polityki migracyjnej, lecz nie azylowej. Obywatele...
Z przeprowadzonego w listopadzie sondażu wynika, że 48 proc. wyborców skłania się do poparcia propozycji wprowadzenia limitu populacji lub już zdecydowało się na poparcie jej. 41 proc. jest przeciw, 11 proc. wyborców pozostaje niezdecydowanych. Podobny poziom poparcia dla propozycji zanotowano w lipcowym badaniu.
Zwolennicy planu proponują realizację specjalnej procedury, która zostanie uruchomiona, jeśli liczba mieszkańców Szwajcarii przekroczy 9,5 mln przed 2050 rokiem (prognozy mówią, że Szwajcaria osiągnie taką liczbę mieszkańców w ciągu pięciu lat).
W pierwszym etapie osoby posiadające prawo do pobytu tymczasowego w Szwajcarii nie będą już uprawnione do uzyskania prawa stałego pobytu lub starania się o obywatelstwo.
Jeśli populacja przekroczy 10 mln, wówczas kraj ma wycofać się z traktatów międzynarodowych, które „przyczyniają się do wzrostu liczby ludności”. Jeśli w ciągu dwóch lat od momentu sięgnięcia po takie rozwiązanie liczba mieszkańców Szwajcarii nie zmniejszy się poniżej 10 mln, wówczas kraj ma odstąpić od umowy o wolnym przepływie osób z Unią Europejską. Taki krok byłby rozwiązaniem radykalnym, ponieważ oznaczałby anulowanie wielu innych porozumień dwustronnych między Szwajcarią a Unią Europejską. Pod znakiem zapytania stanęłoby wówczas również prawo do pobytu w Szwajcarii ok. 1,5 mln obywateli UE, którzy dziś mieszkają i pracują w tym kraju. Szwajcarii groziłaby też utrata dostępu do rynku Wspólnoty.
Economiesuisse, konfederacja szwajcarskich pracodawców i przedsiębiorców ostrzega przed „znaczącymi” szkodami, jakie proponowane przepisy mogą wyrządzić gospodarce, której bez imigracji do 2040 roku zabraknie 430 tys. rąk do pracy. Z kolei reprezentująca sektor maszynowy organizacja Swissmem podkreśla, że pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników z UE jest kluczowe dla zależnej od eksportu branży.
Bloomberg zauważa, że gospodarka Szwajcarii odczułaby boleśnie utratę dostępu do unijnego rynku, gdzie trafia ponad 40 proc. eksportu tego kraju.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Gwałtowny wzrost cen mieszkań w Australii jest przyczyną ograniczenia imigracji w kraju, który przybyszom zawdzi...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Młodzi Francuzi i Niemcy znów będą wzywani pod broń. Podobnie jak ich rówieśnicy z kilkunastu innych krajów Euro...
W wieku 92 lat zmarł Ludwig A. Minelli, założyciel Dignitas, organizacji oferującej możliwość skorzystania z asy...
Lotnisko w Wilnie, stolicy Litwy, wstrzymało w niedzielę działalność z powodu podejrzenia obecności balonów w po...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Sir Tom Stoppard, jeden z najsłynniejszych brytyjskich dramaturgów, zmarł w wieku 88 lat – poinformowali jego ag...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas