Z przeprowadzonego w listopadzie sondażu wynika, że 48 proc. wyborców skłania się do poparcia propozycji wprowadzenia limitu populacji lub już zdecydowało się na poparcie jej. 41 proc. jest przeciw, 11 proc. wyborców pozostaje niezdecydowanych. Podobny poziom poparcia dla propozycji zanotowano w lipcowym badaniu.

Co się stanie, jeśli liczba mieszkańców Szwajcarii przekroczy 10 mln?

Zwolennicy planu proponują realizację specjalnej procedury, która zostanie uruchomiona, jeśli liczba mieszkańców Szwajcarii przekroczy 9,5 mln przed 2050 rokiem (prognozy mówią, że Szwajcaria osiągnie taką liczbę mieszkańców w ciągu pięciu lat).

W pierwszym etapie osoby posiadające prawo do pobytu tymczasowego w Szwajcarii nie będą już uprawnione do uzyskania prawa stałego pobytu lub starania się o obywatelstwo.

Jeśli populacja przekroczy 10 mln, wówczas kraj ma wycofać się z traktatów międzynarodowych, które „przyczyniają się do wzrostu liczby ludności”. Jeśli w ciągu dwóch lat od momentu sięgnięcia po takie rozwiązanie liczba mieszkańców Szwajcarii nie zmniejszy się poniżej 10 mln, wówczas kraj ma odstąpić od umowy o wolnym przepływie osób z Unią Europejską. Taki krok byłby rozwiązaniem radykalnym, ponieważ oznaczałby anulowanie wielu innych porozumień dwustronnych między Szwajcarią a Unią Europejską. Pod znakiem zapytania stanęłoby wówczas również prawo do pobytu w Szwajcarii ok. 1,5 mln obywateli UE, którzy dziś mieszkają i pracują w tym kraju. Szwajcarii groziłaby też utrata dostępu do rynku Wspólnoty.

Economiesuisse, konfederacja szwajcarskich pracodawców i przedsiębiorców ostrzega przed „znaczącymi” szkodami, jakie proponowane przepisy mogą wyrządzić gospodarce, której bez imigracji do 2040 roku zabraknie 430 tys. rąk do pracy. Z kolei reprezentująca sektor maszynowy organizacja Swissmem podkreśla, że pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników z UE jest kluczowe dla zależnej od eksportu branży.

Bloomberg zauważa, że gospodarka Szwajcarii odczułaby boleśnie utratę dostępu do unijnego rynku, gdzie trafia ponad 40 proc. eksportu tego kraju.