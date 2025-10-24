Rzeczpospolita

Michał Szułdrzyński: Leon XIV musiał rozczarować Roberta Bąkiewicza i Elona Muska

Najnowszy papieski dokument musiał rozczarować i polskich prawicowców spod znaku Roberta Bąkiewicza, i amerykańskich ultraliberałów pokroju Elona Muska.

Publikacja: 24.10.2025 07:50

Leon XIV

Leon XIV

Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Michał Szułdrzyński

Kościół, który nie stawia miłości żadnych granic, który nie zna wrogów, z którymi trzeba walczyć, lecz tylko mężczyzn i kobiety, których należy miłować – to Kościół, którego potrzebuje dziś świat” – napisał w adhortacji apostolskiej „Dilexi te” papież Leon XIV. I tak jakoś pomyślałem, że nie bardzo to pasuje do słów wypowiadanych przez naszych rodzimych obrońców wiary. Dwa tygodnie temu na placu Zamkowym w Warszawie Robert Bąkiewicz krzyczał, by w jedną rękę brać różaniec, a w drugą kosy na sztorc i wyrzucać z kraju antypolskie chwasty i polewać je napalmem. Podkreślał, że wsparcie różańca jest konieczne, ponieważ bez Boga i Maryi nie uda się zatrzymać zła, które zagraża w Polsce.

