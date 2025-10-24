Aktualizacja: 24.10.2025 07:14 Publikacja: 24.10.2025 06:12
Bombowiec B-1
Foto: REUTERS
Amerykanie znacząco zwiększyli obecność wojskową w rejonie Morza Karaibskiego, w pobliżu Wenezueli, w ramach walki z kartelami narkotykowymi i narkobiznesem w Ameryce Łacińskiej. W rejon ten USA skierowały osiem okrętów wojennych, w tym okręty desantowe, na pokładach których znajduje się kilka tysięcy żołnierzy. U wybrzeży Ameryki Południowej ma znajdować się również amerykański okręt podwodny o napędzie atomowym. Ponadto na Portoryko skierowano eskadrę myśliwców piątej generacji F-35.
USA przeprowadziły też siedem ataków na łodzie, które miały przemycać narkotyki na wodach Morza Karaibskiego i dwa ataki na takie łodzie w rejonie Pacyfiku. W atakach tych zginęło łącznie 37 osób.
Stany Zjednoczone zarzucają prezydentowi Wenezueli, Nicolásowi Maduro, że ten wspiera przemyt narkotyków do USA. Za pomoc w ujęciu Maduro USA oferują 50 mln dolarów. - tyle, ile niegdyś oferowano za pomoc w ujęciu Osamy bin Ladena.
Czytaj więcej
Donald Trump zdecydował. Prezydent Wenezueli zostanie odsunięty. Jeśli będzie trzeba - siłą.
W mediach pojawiły się spekulacje, że USA mogą planować ataki militarne również na lądzie, na terytorium Wenezueli (mogłyby one być przeprowadzane przy użyciu dronów). Trump mówił w środę, że amerykańska armia ma prawo przeprowadzać ataki na łodzie znajdujące się na wodach międzynarodowych, a jeśli będzie chciał przeprowadzać działania na lądzie, zwróci się o zgodę na to do Kongresu. Jak mówił, amerykańska. armia jest przygotowana do ataków na lądzie.
Pete Hegseth, sekretarz obrony, do przedstawicieli narkobiznesu
Pojawienie się bombowców strategicznych B-1 u wybrzeży Wenezueli można traktować jako kolejny element presji wywieranej na władze w Caracas, by te podjęły działania mające powstrzymać przerzut narkotyków do USA. Może być to też sygnał, że administracja w Waszyngtonie rozważa działania, których celem miałoby być obalenie reżimu prezydenta Maduro. Przelot bombowców w pobliżu Wenezueli potwierdził agencji AP przedstawiciel amerykańskiej administracji.
Żadne bombowce, którymi dysponują amerykańskie Siły Powietrzne, nie mogą przenosić tyle bomb, ile bombowce B-1.
W ubiegłym tygodniu u wybrzeży Wenezueli pojawiły się bombowce B-52, którym towarzyszyły myśliwce F-35, stacjonujące na Portoryko. Pentagon określił tamten lot mianem „demonstracji ataku bombowców”.
Trump pytany w czwartek, czy przelot bombowców B-1 ma zwiększyć presję wojsową na Wenezuelę, zaprzeczył. Dodał jednak, że „nie jest zadowolony z Wenezueli z wielu powodów, jednym z których są narkotyki”.
Z kolei sekretarz obrony Pete Hegseth oświadczył w czwartek, że komunikat, jaki USA chcą wysłać kartelom narkotykowym – określanym mianem narkoterrorystów – brzmi: „będziemy was traktować tak, jak traktowaliśmy Al-Kaidę”.
– Znajdziemy was, będziemy monitorować wasze sieci, dorwiemy was i zabijemy was – dodał.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Amerykanie znacząco zwiększyli obecność wojskową w rejonie Morza Karaibskiego, w pobliżu Wenezueli, w ramach walki z kartelami narkotykowymi i narkobiznesem w Ameryce Łacińskiej. W rejon ten USA skierowały osiem okrętów wojennych, w tym okręty desantowe, na pokładach których znajduje się kilka tysięcy żołnierzy. U wybrzeży Ameryki Południowej ma znajdować się również amerykański okręt podwodny o napędzie atomowym. Ponadto na Portoryko skierowano eskadrę myśliwców piątej generacji F-35.
Administracja Donalda Trumpa i liderzy Partii Republikańskiej w Kongresie ostrzegają, że Stany Zjednoczone stoją...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Masowa ucieczka Białorusinów za granicę sprawiła, że w kraju już brakuje lekarzy, kierowców czy nauczycieli. Reż...
Unia Europejska odroczyła decyzję w sprawie wykorzystania zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego do p...
Rosja potajemnie pozyskała zachodnią zaawansowaną technologię do stworzenia systemu ochrony swojej floty okrętów...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Całe Wschodnie Skrzydło Białego Domu (East Wing) zostanie wyburzone, by zrobić miejsce dla sali balowej, którą c...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas