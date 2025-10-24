Rzeczpospolita
Dwa bombowce strategiczne USA u wybrzeży Wenezueli

Dwa ciężkie amerykańskie bombowce strategiczne B-1 odbyły lot w pobliżu wybrzeży Wenezueli, nieco ponad tydzień po tym, gdy grupa amerykańskich bombowców pojawiła się w pobliżu Wenezueli po raz pierwszy, w ramach ćwiczeń, w czasie których załogi bombowców przeprowadzały symulowany atak.

Publikacja: 24.10.2025 06:12

Bombowiec B-1

Bombowiec B-1

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Amerykanie znacząco zwiększyli obecność wojskową w rejonie Morza Karaibskiego, w pobliżu Wenezueli, w ramach walki z kartelami narkotykowymi i narkobiznesem w Ameryce Łacińskiej. W rejon ten USA skierowały osiem okrętów wojennych, w tym okręty desantowe, na pokładach których znajduje się kilka tysięcy żołnierzy. U wybrzeży Ameryki Południowej ma znajdować się również amerykański okręt podwodny o napędzie atomowym. Ponadto na Portoryko skierowano eskadrę myśliwców piątej generacji F-35.

USA przeprowadziły też siedem ataków na łodzie, które miały przemycać narkotyki na wodach Morza Karaibskiego i dwa ataki na takie łodzie w rejonie Pacyfiku. W atakach tych zginęło łącznie 37 osób. 

Donald Trump: Nie jesteśmy zadowoleni z Wenezueli z wielu powodów

Stany Zjednoczone zarzucają prezydentowi Wenezueli, Nicolásowi Maduro, że ten wspiera przemyt narkotyków do USA. Za pomoc w ujęciu Maduro USA oferują 50 mln dolarów. - tyle, ile niegdyś oferowano za pomoc w ujęciu Osamy bin Ladena. 

Czytaj więcej

Nicolás Maduro
Polityka
Donald Trump chce odsunięcia Nicolása Maduro

W mediach pojawiły się spekulacje, że USA mogą planować ataki militarne również na lądzie, na terytorium Wenezueli (mogłyby one być przeprowadzane przy użyciu dronów). Trump mówił w środę, że amerykańska armia ma prawo przeprowadzać ataki na łodzie znajdujące się na wodach międzynarodowych, a jeśli będzie chciał przeprowadzać działania na lądzie, zwróci się o zgodę na to do Kongresu. Jak mówił, amerykańska. armia jest przygotowana do ataków na lądzie. 

Znajdziemy was, będziemy monitorować wasze sieci, dorwiemy was i zabijemy was 

Pete Hegseth, sekretarz obrony, do przedstawicieli narkobiznesu

Pojawienie się bombowców strategicznych B-1 u wybrzeży Wenezueli można traktować jako kolejny element presji wywieranej na władze w Caracas, by te podjęły działania mające powstrzymać przerzut narkotyków do USA. Może być to też sygnał, że administracja w Waszyngtonie rozważa działania, których celem miałoby być obalenie reżimu prezydenta Maduro. Przelot bombowców w pobliżu Wenezueli potwierdził agencji AP przedstawiciel amerykańskiej administracji. 

Żadne bombowce, którymi dysponują amerykańskie Siły Powietrzne, nie mogą przenosić tyle bomb, ile bombowce B-1. 

W ubiegłym tygodniu u wybrzeży Wenezueli pojawiły się bombowce B-52, którym towarzyszyły myśliwce F-35, stacjonujące na Portoryko. Pentagon określił tamten lot mianem „demonstracji ataku bombowców”. 

Trump pytany w czwartek, czy przelot bombowców B-1 ma zwiększyć presję wojsową na Wenezuelę, zaprzeczył. Dodał jednak, że „nie jest zadowolony z Wenezueli z wielu powodów, jednym z których są narkotyki”. 

Pete Hegseth o walce z narkobiznesem: Będziemy was traktować tak, jak traktowaliśmy Al-Kaidę

Z kolei sekretarz obrony Pete Hegseth oświadczył w czwartek, że komunikat, jaki USA chcą wysłać kartelom narkotykowym – określanym mianem narkoterrorystów – brzmi: „będziemy was traktować tak, jak traktowaliśmy Al-Kaidę”.

– Znajdziemy was, będziemy monitorować wasze sieci, dorwiemy was i zabijemy was – dodał. 

