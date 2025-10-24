Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 24.10.2025 09:01 Publikacja: 24.10.2025 08:50
Foto: REUTERS/Borut Zivulovic
Julien i Axel chcieli choć na chwilę zapomnieć o troskach dnia codziennego. Choć już zapada zmrok, nie spieszno im wracać do domu. Wciąż stoją na parkingu przed dawnymi zakładami Whirlpoola przy rue d’Abbeville w Amiens. Zaciągają się papierosami elektronicznymi.
– Ja to bym wreszcie wyjechał z tego p...nego kraju. Najlepiej do Kanady. Nigdy tam nie byłem, w ogóle nie wyjechałem za granicę. Ale tam nie może być gorzej niż tu – mówi mi Julien. Axel z aprobatą kiwa głową.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Można by się pocieszać, że Trump jest niewielkim epizodem w długim życiu demokracji amerykańskiej. Ale tak nie j...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Najnowszy papieski dokument musiał rozczarować i polskich prawicowców spod znaku Roberta Bąkiewicza, i amerykańs...
Najczęściej rząd pod presją protestów udziela wielkiej pomocy finansowej. Tylko pytanie, czy to jest pomoc dla r...
Prawica zarzucała lewicy, że ta wymyśla problemy i cenzuruje ludzi. A jak to wygląda obecnie? Czy moja sytuacja...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Jarosław Kaczyński: „Propozycja związków partnerskich zawieranych przed notariuszem jest nie tylko rażąco niekon...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas