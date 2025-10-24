Julien i Axel chcieli choć na chwilę zapomnieć o troskach dnia codziennego. Choć już zapada zmrok, nie spieszno im wracać do domu. Wciąż stoją na parkingu przed dawnymi zakładami Whirlpoola przy rue d’Abbeville w Amiens. Zaciągają się papierosami elektronicznymi.

– Ja to bym wreszcie wyjechał z tego p...nego kraju. Najlepiej do Kanady. Nigdy tam nie byłem, w ogóle nie wyjechałem za granicę. Ale tam nie może być gorzej niż tu – mówi mi Julien. Axel z aprobatą kiwa głową.