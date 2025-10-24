Aktualizacja: 24.10.2025 08:46 Publikacja: 24.10.2025 08:24
Foto: PAP/Avalon
— Cate jest niesamowitą osobą, która każdą rozmowę z drugim człowiekiem traktuje jak wyjątkowe wydarzenie. To właśnie ta wrażliwość i uważność na otaczający ją świat sprawia, że kreowane przez nią postacie zapadają w pamięć i inspirują ludzi na całym świecie. Jestem zaszczycony możliwością uhonorowania jej przez festiwal nagrodą dla Ikony – Icon Award, którą odbierze podczas gali zamknięcia. Wierzę, że jej powrót do Torunia wiąże się z dobrymi wspomnieniami i doświadczeniami z zeszłorocznego pobytu, kiedy w niezwykle profesjonalny sposób przewodniczyła Jury Konkursu Głównego – mówi dyrektor EnergaCAMERIMAGE Marek Żydowicz.
Zdobywczyni czterech brytyjskich nagród BAFTA, czterech Złotych Globów i worka wyróżnień krytyków, do Oscara była nominowana ośmiokrotnie, a statuetkę odebrała dwa razy – za role w „Aviatorze” i „Blue Jasmine”.
Jest Australijką. Po skończeniu w 1992 r. Australijskiego Instytutu Sztuk Dramatycznych związała się ze sceną. Była członkiem grupy aktorskiej Company B, do której należeli m.in. Geoffrey Rush i Gillian Jones, grała w sztukach Szekspira, Czechowa.
Popularność zdobyła w telewizyjnych miniserialach Na dużym ekranie zwróciła na siebie uwagę w filmie Bruce’a Beresforda „Rajska droga”. Potem było kilka innych tytułów, ale gwiazdę uczynił z niej obraz „Elizabeth” Shekhara Kapura. Od tej pory robi zawrotną karierę. „Mąż idealny” Parkera, „Mężczyzna, który płakał” Potter, „Charlotte Gray” Armstronga, „Utalentowany pan Ripley” Minghelli, „Kroniki portowe” Hallstroma, „Włamanie na śniadanie” Levinsona, „Veronica Guerin” Schumachera, „Niebo” Tykwera (wg. scenariusza K. Kieślowskiego i K. Piesiewicza), „Władca pierścieni” Jacksona, „Aviator” Scorsese’a, „Blue Jasmine” Allena, „Niewygodna prawda” Vanderbilta, „Carol” Haynesa, „Tar” Fielda. Aktorka nie stroni też od kina popularnego, grała m.in. w serii o Hobbicie Petera Jacksona czy „Indiana Jonesie” Stevena Spielberga, „Borderlands” Eli Rotha.
Potrafi zagrać wszystko. Była na ekranie królową Elżbietą I i Katharine Hepburn, zakonnicą, lesbijką, wielką dyrygentką i lekarką, komiksową bojowniczką i królową elfów. Występowała w blockbusterach i obrazach skromnych, ale również w teatrze.
— Mam bardzo eklektyczny smak jako widz. Lubię dialog z różnymi ludźmi, także tymi, którzy myślą inaczej niż ja. Miałam rzeczywiście szczęście, bo udało mi się pracować z artystami wizualnymi i gigantami Hollywoodu. W filmach skromnych i ogromnych. A poza tym stale utrzymuję kontakt z teatrem. Zmiany formatów, stylów, miejsc wzbogacają. Stale szukam – powiedziała mi rok temu w wywiadzie.
Jej wizerunek, jako jednej z czterech osób z przemysłu filmowego (obok Nicole Kidman, Geoffreya Rusha i Russella Crowa), pojawił się na australijskich znaczkach pocztowych.
Cate Blanchett jest również, obok swojego męża, pisarza Andrew Uptona i Coco Francini, współzałożycielką firmy Dirty Films.
Cate Blanchett
A wreszcie – jest też matką czwórki dzieci – trzech synów i adoptowanej córeczki. I świetnym człowiekiem. Swoją popularność wykorzystuje działając na rzecz uchodźców, upomina się o prawa osób LGBT, wspiera też akcję #metoo.
— Aktorstwo jest bardzo „ludzkim” zawodem. Pochodzę z kraju, który budował swoją tożsamość w oparciu o uchodźców, „wyrzutków” i stworzył znakomite społeczeństwo. Ja jako aktorka wciąż przeżywam nowe historie, staram się je zrozumieć i przekazać innym. Dużo czerpię z otoczenia. I czuję, że skoro w życiu osiągnęłam pewną rozpoznawalność, to nie powinnam opowiadać o ulubionych kreacjach projektantów mody. Próbuję mówić w imieniu tych, którzy sami nie mają dość siły, by ich głos usłyszano — mówi Cate Blanchett.
Jest przy tym osobą, która unika w życiu gwiazdorskich zachowań.
— Nie lubię poświęcać sobie samej zbyt dużo uwagi — twierdzi. — Egotyzm to wielki błąd. Aktor powinien być otwarty na innych. Nie mówić, lecz słuchać i patrzeć.
— Cate jest niesamowitą osobą, która każdą rozmowę z drugim człowiekiem traktuje jak wyjątkowe wydarzenie. To właśnie ta wrażliwość i uważność na otaczający ją świat sprawia, że kreowane przez nią postacie zapadają w pamięć i inspirują ludzi na całym świecie. Jestem zaszczycony możliwością uhonorowania jej przez festiwal nagrodą dla Ikony – Icon Award, którą odbierze podczas gali zamknięcia. Wierzę, że jej powrót do Torunia wiąże się z dobrymi wspomnieniami i doświadczeniami z zeszłorocznego pobytu, kiedy w niezwykle profesjonalny sposób przewodniczyła Jury Konkursu Głównego – mówi dyrektor EnergaCAMERIMAGE Marek Żydowicz.
Warszawa, miasto-plan filmowy, coraz częściej staje się sceną konfliktu. Mieszkańcy skarżą się na uciążliwości –...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Agnieszka Holland pokazała we „Franzu Kafce” jak pełen lęków artysta zderza się z rzeczywistością. Przypomina in...
„Smashing Machine” to autentyczna historia jednego z pierwszych zawodników MMA – Marka Kerra. Grający go Dwayne...
Amerykańska aktorka, niegdyś muza Woody'ego Allena, zmarła w Kalifornii. Rodzina Diane Keaton potwierdziła jej ś...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Przejmujący dokument „War on Art” opowiada o kulisach ratowania dzieł sztuki w Ukrainie w czasie trwającej rosyj...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas