— Cate jest niesamowitą osobą, która każdą rozmowę z drugim człowiekiem traktuje jak wyjątkowe wydarzenie. To właśnie ta wrażliwość i uważność na otaczający ją świat sprawia, że kreowane przez nią postacie zapadają w pamięć i inspirują ludzi na całym świecie. Jestem zaszczycony możliwością uhonorowania jej przez festiwal nagrodą dla Ikony – Icon Award, którą odbierze podczas gali zamknięcia. Wierzę, że jej powrót do Torunia wiąże się z dobrymi wspomnieniami i doświadczeniami z zeszłorocznego pobytu, kiedy w niezwykle profesjonalny sposób przewodniczyła Jury Konkursu Głównego – mówi dyrektor EnergaCAMERIMAGE Marek Żydowicz.

Wielkie role Cate Blanchett

Zdobywczyni czterech brytyjskich nagród BAFTA, czterech Złotych Globów i worka wyróżnień krytyków, do Oscara była nominowana ośmiokrotnie, a statuetkę odebrała dwa razy – za role w „Aviatorze” i „Blue Jasmine”.

Jest Australijką. Po skończeniu w 1992 r. Australijskiego Instytutu Sztuk Dramatycznych związała się ze sceną. Była członkiem grupy aktorskiej Company B, do której należeli m.in. Geoffrey Rush i Gillian Jones, grała w sztukach Szekspira, Czechowa.

Popularność zdobyła w telewizyjnych miniserialach Na dużym ekranie zwróciła na siebie uwagę w filmie Bruce’a Beresforda „Rajska droga”. Potem było kilka innych tytułów, ale gwiazdę uczynił z niej obraz „Elizabeth” Shekhara Kapura. Od tej pory robi zawrotną karierę. „Mąż idealny” Parkera, „Mężczyzna, który płakał” Potter, „Charlotte Gray” Armstronga, „Utalentowany pan Ripley” Minghelli, „Kroniki portowe” Hallstroma, „Włamanie na śniadanie” Levinsona, „Veronica Guerin” Schumachera, „Niebo” Tykwera (wg. scenariusza K. Kieślowskiego i K. Piesiewicza), „Władca pierścieni” Jacksona, „Aviator” Scorsese’a, „Blue Jasmine” Allena, „Niewygodna prawda” Vanderbilta, „Carol” Haynesa, „Tar” Fielda. Aktorka nie stroni też od kina popularnego, grała m.in. w serii o Hobbicie Petera Jacksona czy „Indiana Jonesie” Stevena Spielberga, „Borderlands” Eli Rotha.