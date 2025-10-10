Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są konsekwencje rosyjsko-ukraińskiego konfliktu dla dziedzictwa kulturowego Ukrainy?

Dlaczego muzea w Ukrainie stały się celami ataków w czasie wojny?

W jaki sposób spontaniczna akcja ratunkowa dla dzieł sztuki przekształciła się w zorganizowane działanie?

Jaką rolę odgrywa kultura w jednoczeniu Ukraińców w obliczu konfliktu?

W jaki sposób międzynarodowa prezentacja sztuki ukraińskiej przyczynia się do jej ochrony?

Dlaczego powstanie filmu dokumentalnego o tej tematyce jest istotne?

Konflikt rosyjsko-ukraiński jest nie tylko militarny, w ogromnym stopniu idzie w nim o tożsamość narodową. Z tego właśnie powodu muzea często są celami rosyjskich ataków. Ucierpiało dotąd około 120 takich ukraińskich instytucji. 480 tys. dzieł zaginęło, zostało zrabowanych albo zniszczonych – takie dane podawane przez ukraińskie Ministerstwo Kultury przytaczają autorzy filmu.

Jeden z jego bohaterów przypomina, że naziści w czasie II wojny światowej zrabowali 6 milionów artefaktów, a Rosjanie dokonali teraz, prawdopodobnie, drugiej co do wielkości grabieży dzieł sztuki.

Sztuka przed życiem

– Na początku inwazji, w 2022 r. , ratowanie dzieł sztuki w Ukrainie było spontaniczną

akcją, bo nie było gotowych regulacji na tę okoliczność – wyjaśnia Andrzej Miękus, autor dokumentu. – Powstała armia wolontariuszy złożona nie tylko z pracowników muzeów, ale i ludzi całkowicie prywatnych.